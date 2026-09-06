Dolor articular, cómo saber si es artritis o una lesión deportiva

El dolor articular puede deberse a artritis o a una lesión muscular o deportiva, y distinguir la causa define la evaluación, el pronóstico y el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor articular puede aparecer después de una torcedura, de una sobrecarga repetida o como parte de un proceso que avanza con el tiempo. Aunque la molestia se sienta en la misma zona, no siempre responde a la misma causa. En la práctica clínica, distinguir entre artritis y lesiones deportivas es una diferencia central, porque el origen del problema condiciona la evaluación, el pronóstico y el tratamiento.

Dolor, rigidez, hinchazón y dificultad para mover una articulación son síntomas que pueden presentarse en ambos cuadros. También puede ocurrir que una persona con cambios articulares previos sufra una lesión encima de ese proceso. En esos casos, el momento en que comenzaron los síntomas, la presencia o no de un episodio puntual y la evolución del dolor se vuelven claves para orientar la consulta.

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De acuerdo con la Universidad de Texas, el inicio del dolor y su relación con una actividad específica ofrecen pistas importantes para diferenciar ambos cuadros, aunque una evaluación médica sigue siendo necesaria cuando los síntomas persisten o interfieren con la rutina.

La artritis y las lesiones deportivas comparten síntomas como dolor, rigidez, hinchazón y dificultad para mover una articulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo diferenciar entre artritis y lesiones deportivas

Una de las diferencias más claras es la manera en que suele comenzar cada problema. Según explicó Ken Kenneth-Nwosa, especialista en medicina deportiva de la Universidad de Texas, el dolor articular puede responder a más de una causa y existe una superposición importante de síntomas, por lo que reconstruir cuándo apareció y qué lo desencadenó ayuda a orientar el diagnóstico.

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En el caso de la osteoartritis, el especialista señaló que el cuadro suele desarrollarse de forma gradual. La articulación cambia con el tiempo y el cartílago que amortigua los extremos de los huesos se desgasta. Esa descripción coincide con la de Mayo Clinic, que la definió como un proceso en el que ese tejido protector se rompe. Cleveland Clinic, por su parte, indicó que muchas articulaciones se desgastan de manera natural con la edad y que esta condición es el tipo más frecuente.

El inicio del dolor y su relación con una actividad específica aportan claves para diferenciar entre artritis y lesión deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones deportivas, en cambio, pueden tener un punto de partida más identificable. La entidad sanitaria explicó que muchas ocurren de manera repentina por una caída, una torsión, un golpe o un sobreesfuerzo, mientras que otras se desarrollan gradualmente por uso excesivo. El National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases también distinguió entre lesiones agudas, que aparecen de forma súbita, y lesiones crónicas, asociadas a la repetición constante de un movimiento.

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Esa comparación muestra una diferencia central. Mientras la artritis suele vincularse con un proceso progresivo que puede avanzar durante años, las lesiones deportivas pueden aparecer por un episodio concreto o por una sobrecarga repetida. Sin embargo, la separación no siempre es absoluta. Cleveland Clinic advirtió que los cuadros pueden ser sucesivos, y en su revisión planteó que pueden desarrollarse en semanas o meses después de un trauma.

Los síntomas también obligan a mirar con detalle. Tanto la artritis como una lesión pueden provocar dolor, hinchazón, rigidez y limitación del movimiento. En las lesiones deportivas, además, puede haber hematomas, deformidad visible, debilidad o dificultad para soportar peso, según el Instituto Nacional Estadounidense. En la artritis, en cambio, la molestia puede expresarse como dolor persistente, rigidez sostenida o brotes que reaparecen, según el tipo.

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Prevención y medidas en cada caso

Si bien comparten síntomas, cada circunstancia merece un abordaje específico. En el caso de la artritis, Cleveland Clinic planteó que no siempre puede prevenirse, porque algunas formas aparecen de manera natural o por afecciones que no pueden modificarse. Aun así, señaló medidas que pueden reducir el riesgo, como evitar el tabaco, sostener un plan de alimentación y ejercicio adecuado, hacer actividad física de bajo impacto y usar protección en actividades que puedan dañar las articulaciones.

En las lesiones deportivas pueden presentarse hematomas, deformidad visible, debilidad o dificultad para soportar peso, además del dolor articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de las lesiones deportivas está más asociada a hábitos concretos antes, durante y después de la actividad física. El Instituto Nacional Estadounidense señaló entre los factores de riesgo el sobreentrenamiento, el aumento demasiado rápido de la intensidad, la técnica incorrecta, la repetición del mismo deporte durante todo el año, el uso de calzado inadecuado y no llevar equipo de protección. En la misma línea, la entidad sanitaria recomendó aprender técnicas seguras, comenzar de manera gradual, calentar y estirar, variar la rutina y reconocer los límites del propio cuerpo.

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La Universidad de Texas, sobre la consulta médica, advirtió que el dolor, la rigidez o la hinchazón que interfieren con el ejercicio, el trabajo, el sueño o las actividades cotidianas justifican una evaluación. Cleveland Clinic coincidió en recomendar atención profesional si el dolor es intenso, si dura más de una semana, si empeora la rigidez o si la articulación no puede moverse como de costumbre. En lesiones deportivas, además, la deformidad, la imposibilidad de usar la zona afectada o el empeoramiento rápido del dolor son señales de alarma.

La coincidencia final de los expertos es que identificar la causa del dolor articular es un paso decisivo para elegir el tratamiento adecuado. Aunque artritis y lesiones deportivas pueden afectar las mismas articulaciones y compartir manifestaciones clínicas, no describen el mismo problema ni requieren el mismo enfoque en todos los casos. Por eso, cuando los síntomas no ceden o alteran la vida diaria, la diferencia entre desgaste, inflamación, trauma o sobreuso deja de ser un matiz y pasa a ser el dato que ordena toda la atención.

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