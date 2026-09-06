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El gesto de la madre de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras que podría enfurecer a Chechu Bonelli

En pleno cumpleaños de María, el exfutbolista publicó una imagen de su mamá junto a su actual pareja que cobró otra dimensión por la relación que la modelo tenía con su exsuegra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Darío Cvitanich mantiene una relación muy cercana con su mamá
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El cumpleaños de María, la madre de Darío Cvitanich, volvió a poner el foco sobre la trama personal que rodea al exfutbolista desde su separación de Chechu Bonelli. Esta vez, la atención se concentró en la foto en la que María aparece abrazada con Ivana Figueiras, actual pareja de Darío, durante una celebración familiar que el propio exjugador mostró en sus redes sociales. La escena formó parte de tres historias de Instagram y adquirió un sentido especial por un antecedente que Bonelli expuso públicamente meses atrás: el dolor que le provocó la pérdida del vínculo con su exsuegra.

La reunión transcurrió en un ámbito íntimo. En las imágenes que compartió Cvitanich se vio una mesa larga, familiares cercanos y un clima de festejo por el cumpleaños de su madre. Dentro de esa secuencia, la presencia de Ivana Figueiras ya marcó un dato visible sobre su lugar en el círculo más cercano del exfutbolista. Sin embargo, la imagen que más repercusión generó fue la del abrazo entre Ivana y María, sonrientes, juntas y mirando a cámara.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El exfutbolista compartió unas fotos de la celebración a su mamá, y una foto llamó la atención de todos

Esa postal no quedó reducida a una escena doméstica. Por la historia reciente entre Chechu con la madre de su expareja, la foto admitió una lectura inmediata. El gesto de cercanía entre María e Ivana apareció como el detalle más fuerte de la secuencia y quedó ligado a un episodio previo en el que Bonelli había hablado sin rodeos del lazo que mantenía con su exsuegra y de cuánto le afectó perderlo tras el final de la relación.

La separación entre Bonelli y Cvitanich se confirmó en julio de 2025. Meses después, el conflicto sumó una dimensión familiar cuando la modelo se refirió a la madre del exfutbolista en una entrevista. En noviembre de ese año, durante una participación en Circuito Cerrado, por La Casa Stream, Bonelli recordó el vínculo afectivo que había construido con María y señaló que esa pérdida representó uno de los golpes más duros de la ruptura.

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En aquella charla, Chechu habló de la sensación de hogar que encontraba en el entorno de la familia de Cvitanich. Recordó también el recibimiento que tenía en Baradero y describió el lugar que ocupaba su exsuegra en su vida cotidiana. Según ese relato, el corte con ese vínculo le generó un dolor propio, distinto del final de la pareja. No se trató de una referencia lateral ni de una mención casual. La modelo dejó en claro que María representaba para ella una figura central dentro de esa historia familiar.

La foto entre la empresaria y la mamá del exfutbolista podría despertar el enojo de Chechu Bonelli, quien consideraba a su exsuegra como a una madre
La foto entre la empresaria y la mamá del exfutbolista podría despertar el enojo de Chechu Bonelli, quien consideraba a su exsuegra como a una madre

El tema escaló poco después. A fines de 2025, Cvitanich utilizó sus historias de Instagram para responderle a su expareja. Allí compartió una captura vinculada a esas declaraciones y escribió un mensaje directo: “Con mi familia, mi pareja y mi vida, NO...”. En esa misma reacción también deslizó un reproche sobre situaciones del pasado relacionadas con su madre. Así, el vínculo entre Bonelli y su exsuegra quedó instalado como uno de los puntos más sensibles de la ruptura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las fotos de la celebración mostraron a la familia unida y a la novia del exfutbolista junto a ellos en un clima de distensión y afecto

Con ese antecedente, las imágenes del cumpleaños de María adquirieron otro peso. La secuencia que Darío publicó mostró una celebración familiar, sin referencias al conflicto y sin alusiones al pasado. Aun así, la foto del abrazo con Ivana Figueiras apareció cargada de significado. La escena expuso a la actual pareja de Cvitanich integrada a ese espacio íntimo y dejó ver una cercanía que inevitablemente remitió a lo que Bonelli había contado meses antes. El motivo resultó claro: esa cercanía aparece allí donde antes la modelo dijo haber sentido pertenencia, afecto y contención.

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