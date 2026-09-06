Qué beneficios tienen los pistachos para la presión arterial y la salud del corazón

Diversos estudios vinculan el consumo diario de pistachos con beneficios cardiovasculares y con un mejor control de la presión arterial dentro de una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los pistachos vienen sumando protagonismo en la alimentación saludable, no solo como snack, sino también como alimento asociado a beneficios cardiovasculares. Distintas investigaciones citadas por VeryWell Health y y publicadas en PubMed sugieren que su consumo habitual podría colaborar con el control de la presión arterial, especialmente cuando forman parte de un patrón equilibrado.

Aunque no existe un alimento milagroso capaz de resolver por sí solo la hipertensión, la evidencia disponible indica que los pistachos reúnen varios componentes nutricionales que ayudan a cuidar la salud del corazón: potasio, grasas insaturadas, antioxidantes y compuestos vegetales con potencial efecto vasodilatador.

PUBLICIDAD

Qué dicen los estudios sobre la presión arterial

Varios trabajos científicos analizaron el vínculo entre el consumo de pistachos y distintos indicadores cardiometabólicos. Entre los hallazgos más relevantes citados por VeryWell Health aparece una asociación entre la ingesta de este fruto seco y una reducción de la presión sistólica, es decir, el valor superior en una medición de presión arterial. También se observaron mejoras en otros parámetros, como glucemia en ayunas y colesterol.

En uno de los estudios citados, adultos con sobrepeso u obesidad que consumieron casi medio gramo de pistachos por día durante cuatro meses mostraron una reducción tanto de la presión sistólica como de la diastólica. Un dato importante es que ese beneficio apareció aun cuando la pérdida de peso fue similar a la del grupo que no incorporó este fruto seco, lo que sugiere un posible efecto propio del alimento más allá del descenso ponderal.

PUBLICIDAD

La evidencia sobre los pistachos muestra una asociación con la reducción de la presión sistólica y con mejoras en glucemia en ayunas y colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra investigación realizada en adultos con diabetes tipo 2 encontró que sumar pistachos a una dieta moderada en grasas permitió reducir en 3,5 mmHg la presión sistólica ambulatoria tras cuatro semanas. En ese ensayo, la mayor disminución se registró durante el sueño, un dato de interés porque la presión nocturna también es un marcador relevante del riesgo cardiovascular.

Por qué podrían ayudar a bajar la presión

Los especialistas explican que los pistachos tienen varios mecanismos potenciales para favorecer una mejor regulación de la presión arterial.

Uno de ellos es su aporte de L-arginina, un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir óxido nítrico. Esta molécula ayuda a relajar y ensanchar los vasos sanguíneos, facilitando la circulación de la sangre y contribuyendo así a una menor presión.

PUBLICIDAD

Los pistachos pueden ayudar a la presión arterial por su aporte de L-arginina, que favorece la producción de óxido nítrico y la relajación de los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los pistachos contienen potasio, un mineral clave para contrarrestar parte de los efectos del sodio en los riñones y que colabora con la relajación de las paredes vasculares.

A esto se suman las grasas insaturadas y los antioxidantes presentes en este fruto seco. Ambos componentes están relacionados con una mejor salud cardiovascular general y podrían intervenir en la reducción del estrés oxidativo y de la inflamación, dos procesos que también influyen en el sistema circulatorio.

PUBLICIDAD

Cuánto conviene comer

Una porción práctica y frecuente es de 28 gramos por día, equivalente a unos 49 pistachos. Esa cantidad aporta aproximadamente 159 calorías, 5,7 de proteína, 7,7 de carbohidratos y 3 de fibra.

Una porción habitual de pistachos equivale a 1 onza o unos 49 frutos, aunque algunos estudios sobre presión arterial utilizaron 1,5 onzas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, algunos estudios sobre presión arterial utilizaron consumos algo mayores, de alrededor de medio gramo por día. En cualquier caso, los expertos remarcan que la clave no pasa solo por sumar pistachos, sino por integrarlos de manera adecuada a la dieta total, reemplazando opciones menos saludables, como snacks ultraprocesados, productos con exceso de sodio o grasas saturadas.

PUBLICIDAD

Quiénes deben tener precaución

No todas las versiones del producto son iguales. Los pistachos salados pueden contener sodio agregado, algo que resulta contraproducente para quienes buscan controlar la presión. Por eso, una recomendación básica es revisar la etiqueta y priorizar opciones sin sal o apenas saladas.

También deben tener cuidado las personas con alergia a los frutos secos, ya que en esos casos el consumo puede desencadenar reacciones adversas. Quienes padecen síndrome de intestino irritable podrían experimentar empeoramiento de los síntomas, y las personas con enfermedad renal avanzada deberían consultar con su médico antes de incorporarlos de forma regular.

PUBLICIDAD

Más allá del corazón: un posible efecto sobre la salud cerebral

El interés científico por los pistachos no se limita al sistema cardiovascular. Un protocolo de ensayo clínico publicado en PubMed plantea estudiar si una dieta enriquecida con pistachos puede influir en la función cognitiva de adultos mayores de entre 65 y 80 años.

Un ensayo clínico publicado en PubMed estudiará si una dieta con pistachos influye en la función cognitiva de adultos mayores de 65 a 80 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo parte de una hipótesis: dado que los pistachos contienen nutrientes y compuestos bioactivos vinculados con la salud cardiometabólica, también podrían tener un impacto indirecto o complementario sobre el cerebro. El estudio buscará medir cambios en memoria, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas y satisfacción con la vida, además de variables como peso, glucosa, lípidos y presión arterial.

PUBLICIDAD

Por ahora, se trata de una línea de investigación en desarrollo y no de una conclusión definitiva. Pero refleja un creciente interés por entender de qué manera ciertos alimentos pueden aportar beneficios integrales en el envejecimiento.