Qué cambia en la salud intestinal de las mujeres después de los 40

La perimenopausia y la menopausia pueden alterar la microbiota intestinal de las mujeres después de los 40 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A partir de los 40 años, muchas mujeres atraviesan cambios físicos que suelen atribuir al estrés, al cansancio o al paso del tiempo. Sin embargo, especialistas advirtieron que el desequilibrio de la microbiota intestinal puede estar detrás de síntomas como fatiga persistente, hinchazón abdominal y alteraciones digestivas, en una etapa en la que las variaciones hormonales empiezan a influir sobre el funcionamiento del cuerpo.

Hello Magazine reunió los aportes de médicas, nutricionistas y especialistas en salud digestiva para explicar por qué el intestino cobra un papel central en la salud femenina a partir de la mediana edad. Según los expertos consultados, los cambios propios de la perimenopausia y la menopausia pueden alterar el equilibrio bacteriano del intestino y afectar variables que van desde la digestión hasta el estado de ánimo.

PUBLICIDAD

El desequilibrio intestinal puede afectar funciones clave del organismo

La microbiota intestinal está formada por billones de bacterias y otros microorganismos que habitan el tracto digestivo. De acuerdo con la doctora Mariel Silva, directora médica de SHA Wellness Clinic, estos cumplen funciones clave en la digestión, el metabolismo, el equilibrio hormonal y el control de la inflamación.

Silva explicó que cuando disminuyen las bacterias beneficiosas y aumentan en exceso otras que no deberían predominar, aparece una alteración conocida como disbiosis. También advirtió sobre lo que se conoce como “intestino permeable”, un cuadro en el que la barrera intestinal pierde parte de su capacidad para decidir qué sustancias pasan al organismo y cuáles quedan afuera.

PUBLICIDAD

El desequilibrio de la microbiota intestinal puede provocar fatiga persistente, hinchazón abdominal y alteraciones digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hinchazón, indigestión y fatiga

Entre los signos tempranos de un intestino en desequilibrio, los especialistas mencionaron hinchazón abdominal, malestar general, indigestión, cambios en el ritmo intestinal y cansancio persistente. Según Silva, esos síntomas pueden manifestarse tanto dentro como fuera del aparato digestivo.

La médica sostuvo que el intestino no solo influye en la digestión. También puede incidir en la energía diaria y en la sensación general de bienestar. Por eso, remarcó que prestar atención a estas señales resulta importante para detectar a tiempo un deterioro en la salud intestinal.

PUBLICIDAD

Variaciones hormonales de la perimenopausia

La doctora Ana María Román, jefa de Ginecología del Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid, señaló que en las mujeres, desde los 40 años e incluso antes, las fluctuaciones de estrógeno y progesterona alteran el ciclo menstrual y pueden repercutir en otros procesos del organismo.

Entre las manifestaciones más frecuentes, mencionó insomnio, irritabilidad, cansancio constante, dificultades de concentración y cambios en la regulación de la temperatura corporal. “Muchas mujeres consultan por estos síntomas sin saber que tienen relación con las hormonas”, explicó la especialista, en declaraciones recogidas por Hello Magazine.

PUBLICIDAD

Las variaciones hormonales de estrógeno y progesterona después de los 40 pueden afectar el ciclo menstrual, el sueño y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, los cambios hormonales de la perimenopausia también pueden modificar la composición de la microbiota. Ese desequilibrio puede repercutir sobre el peso, el estado de ánimo y la salud mental, de acuerdo con los expertos.

El vínculo entre intestino y cerebro en la mediana edad

Los especialistas subrayaron además la relación entre el intestino y el sistema nervioso. Silva recordó que situaciones de tensión, como un examen o una entrevista laboral, pueden alterar de inmediato la digestión, una reacción que expone la conexión entre el cerebro y el aparato digestivo.

PUBLICIDAD

La médica indicó que ese vínculo opera en ambas direcciones. Es decir, así como el estrés puede afectar el intestino, su alteración también puede traducirse en niebla mental, agotamiento y malestar general. En una etapa de la vida en la que muchas mujeres enfrentan exigencias laborales, familiares o de cuidado, esa interacción puede intensificar el impacto de los síntomas.

Los cinco hábitos cotidianos que pueden empeorar la salud digestiva después de los 40

El alcohol, los ultraprocesados, el picoteo, los horarios irregulares y la falta de actividad física pueden empeorar la salud digestiva después de los 40 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cirujano digestivo Álvaro Campillo identificó cinco conductas frecuentes que pueden deteriorar el equilibrio intestinal en la mediana edad:

Consumo elevado de alimentos muy calóricos y con poco valor nutricional

Ingesta alta de alcohol junto con azúcares visibles u ocultos

Comer con demasiada frecuencia y picar entre comidas

Mantener horarios irregulares y cenar tarde

Falta de actividad física

Alimentación, ejercicio, sueño y estrés

Silva resumió que conservar una microbiota equilibrada depende de varios factores cotidianos. Entre ellos mencionó la calidad de la alimentación, la actividad física, el descanso y la forma en que cada persona gestiona el estrés.

PUBLICIDAD

En ese marco, la nutricionista integrativa Elisa Blázquez recomendó evitar los ultraprocesados, los azúcares y las harinas refinadas, y priorizar verduras frescas y alimentos de buena calidad. También señaló que, a partir de los 40, la fibra y los alimentos fermentados pasan a ser aliados centrales para la digestión y el equilibrio bacteriano.

La fibra, los alimentos fermentados, el ejercicio, la hidratación y la masa muscular ayudan a cuidar la salud intestinal en la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blázquez agregó que no solo importa qué se come, sino también cuándo. Propuso mantener horarios regulares, hacer tres comidas principales al día y evitar el picoteo entre una y otra. Además, sugirió cenar temprano y de manera liviana para facilitar el descanso nocturno del sistema digestivo.

PUBLICIDAD

Masa muscular e hidratación

La entrenadora personal y fisioterapeuta Crys Dyaz sostuvo que la masa muscular funciona como un indicador importante de la salud general y adquiere mayor relevancia durante la menopausia. Según explicó, contribuye al metabolismo, a la salud cerebral y al control de la inflamación, con posibles efectos positivos sobre la microbiota.

A las recomendaciones sobre ejercicio y alimentación se suma la hidratación. Los expertos aconsejaron consumir entre seis y ocho vasos de agua por día, además de evaluar, si corresponde, suplementos nutricionales orientados al cuidado digestivo.

PUBLICIDAD

El conjunto de estas pautas apunta a un objetivo concreto: detectar a tiempo los signos de desequilibrio intestinal y sostener hábitos que ayuden a preservar la salud en una etapa marcada por cambios hormonales y metabólicos.