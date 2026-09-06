República Dominicana impulsa la mecanización agrícola para bajar costos y reducir la dependencia de mano de obra extranjera

El arroz concentra una disputa comercial con Estados Unidos tras el fin de la desgravación prevista en el DR-Cafta desde el 1 de enero de 2025. (Secretaría de Agricultura y Ganadería)

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República Dominicana busca ampliar la mecanización agrícola para reducir costos de producción, elevar los rendimientos y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera, en un momento en que el arroz se mantiene como uno de los principales asuntos de negociación comercial con Estados Unidos.

El presidente Luis Abinader afirmó que su Gobierno impulsa, junto con el Ministerio de Agricultura, programas para introducir maquinaria y tecnología en las labores del campo. La estrategia incluye metas de corto, mediano y largo plazo, con la intención de sustituir parte del trabajo manual en actividades agrícolas y hacer más eficiente la producción nacional.

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“Estamos negociando acuerdos en ese sentido, siempre defendiendo el interés nacional y convencidos de lo que más le conviene, no solamente a los productores y agricultores, sino también al pueblo dominicano”, sostuvo Abinader durante el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) en Punta Cana.

El Gobierno dominicano considera al arroz un producto sensible por su peso en la alimentación, el empleo rural y el abastecimiento interno. (Secretaría de Agricultura y Ganadería)

El arroz concentra una disputa comercial con Estados Unidos

La discusión sobre el arroz ocurre después de que, el 1 de enero de 2025, concluyó el período de desgravación gradual previsto en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta. Ese calendario abría el mercado dominicano al arroz estadounidense sin aranceles ni límites de volumen.

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Antes de la entrada en vigor de esa apertura, el Gobierno dominicano emitió el Decreto 693-24, que mantuvo medidas de protección para el cereal. La disposición estableció un contingente de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel de 0%. Las importaciones que superen esa cantidad enfrentan una tasa de 99%.

El decreto también conserva un contingente de la Organización Mundial del Comercio, con un arancel de 20%, mientras que las compras fuera de esos cupos quedan sujetas al 99%. Washington considera que esas restricciones son incompatibles con las condiciones de acceso pactadas en el DR-Cafta, según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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Para el Gobierno dominicano, el arroz es un producto sensible por su peso en la alimentación local, el empleo rural y el abastecimiento interno. Abinader señaló que el país debe proteger los sectores estratégicos, aunque sin afectar el equilibrio de la economía.

República Dominicana impulsa la mecanización agrícola para reducir costos de producción, elevar los rendimientos y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Menos trabajo manual y más formación técnica

La mecanización forma parte de la respuesta oficial ante la necesidad de reducir el uso de trabajadores extranjeros en la agricultura. El plan contempla equipos para siembra, cosecha, riego y otras tareas, además de tecnologías como drones y sistemas de agricultura de precisión.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, indicó que el Programa Nacional de Mecanización, conocido como Pronamec, pretende reducir la dependencia de mano de obra, bajar costos y mejorar la rentabilidad de los productores.

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“La transformación tecnológica sostenible requiere una transformación igualmente profunda de nuestro capital humano”, afirmó el funcionario. El Ministerio de Agricultura informó que 315 técnicos y profesionales ingresaron a cinco programas de formación especializada, desarrollados con universidades y organismos de cooperación.

La JAD, por su parte, reportó que más de 40 jóvenes recibieron capacitación en el manejo de drones aplicados al riego. El encuentro reunió a más de 700 productores de distintas provincias, quienes presentaron recomendaciones para las políticas del sector.

Luis Abinader afirmó que el Gobierno y el Ministerio de Agricultura promueven maquinaria y tecnología para sustituir parte del trabajo manual en el campo. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La agenda oficial también incorpora el acceso al agua, la investigación y medidas frente a la sequía y la variabilidad climática. Abinader sostuvo que la pandemia mostró la necesidad de mantener una producción nacional capaz de responder ante problemas externos de abastecimiento. “Pudimos resistir el COVID por la producción nacional”, afirmó.

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