Ayuno intermitente: lo que realmente funciona y los errores que se deben evitar, según especialistas

El ayuno intermitente alterna periodos de alimentación y ayuno, sin limitar de forma drástica la ingesta calórica diaria (Canva)

El fenómeno del ayuno intermitente ha trascendido fronteras y se ha instalado en el centro del debate sobre hábitos saludables, atrayendo tanto a entusiastas de la nutrición como a profesionales de la salud.

Su popularidad ha crecido en redes sociales, consultas médicas y medios especializados, generando opiniones encontradas y una abundante circulación de información, no siempre precisa. Mientras algunos lo consideran una herramienta eficaz para mejorar la salud metabólica y gestionar el peso corporal, otros advierten sobre sus posibles riesgos y la proliferación de mitos.

Expertos de España, como Endika Montiel de Dietas y Nutrición, y especialistas de Cleveland Clinic en Estados Unidos, coinciden en que el interés masivo por el ayuno intermitente ha venido acompañado de dudas, errores comunes y falsas expectativas. ¿Cuáles son sus verdaderos beneficios? ¿Qué errores pueden poner en riesgo la salud? Analizar los aciertos y los tropiezos más frecuentes resulta esencial para entender cómo implementar este método de manera segura y eficaz.

¿Qué es el ayuno intermitente?

De acuerdo con Dietas y Nutrición y Cleveland Clinic, el ayuno intermitente consiste en alternar de forma voluntaria periodos de alimentación y de ayuno, sin que esto implique dejar de comer o reducir drásticamente la ingesta calórica.

La práctica del ayuno intermitente puede reducir el estrés oxidativo, mejorar la agudeza mental y favorecer la depuración celular (Freepik)

La clave está en decidir de manera consciente los momentos para comer o abstenerse, diferenciando el hambre física del hambre emocional. Desde Cleveland Clinic, la dietista Julia Zumpano indica que el objetivo no es “morirse de hambre”, sino ajustar el horario de comidas a la vida diaria.

Beneficios comprobados

Entre los beneficios destacados por ambas fuentes figuran la reducción del estrés oxidativo, lo que contribuye a retrasar el envejecimiento celular, y la prevención de la diabetes tipo 2. Además, se señala la optimización de la agudeza mental y la promoción de la depuración celular, lo que facilita la eliminación de virus y patógenos.

Tanto Dietas y Nutrición como Cleveland Clinic mencionan la mejora de la microbiota intestinal, la reducción de triglicéridos y de la presión arterial. Cleveland Clinic añade que el ayuno puede disminuir la inflamación, mejorar la regulación de la glucosa, fortalecer el sistema inmunológico y elevar la calidad del sueño. La evidencia señala mejoras metabólicas y en la salud cardiovascular.

Errores comunes y riesgos para la salud

No obstante, existen errores frecuentes que pueden restar eficacia o suponer riesgos. Uno de los principales problemas es confundir el ayuno intermitente con una restricción calórica extrema, lo que puede derivar en desórdenes alimenticios.

Entre los principales riesgos del ayuno intermitente está la confusión con restricciones calóricas extremas y posibles desórdenes alimenticios (Freepik)

Montiel aconseja evitar protocolos estrictos al inicio y optar por una adaptación gradual y personalizada. Cleveland Clinic advierte del peligro de practicar ayuno sin control médico en grupos vulnerables como embarazadas, madres lactantes, menores, personas con antecedentes de trastornos alimenticios o enfermedades crónicas.

Los posibles efectos adversos incluyen irritabilidad, fatiga, hambre persistente y menor rendimiento físico y mental. Practicar el ayuno sin supervisión puede aumentar los riesgos para determinados grupos.

Cómo empezar de forma segura

Para iniciar correctamente, Dietas y Nutrición sugiere comenzar con un ayuno de doce horas entre la última comida del día y la primera del día siguiente, incrementando progresivamente hasta catorce o dieciséis horas según la respuesta individual. Se reconocen alternativas como el ayuno de 14 o 16 horas y el método 5:2, que consiste en reducir calorías dos días a la semana.

Cleveland Clinic describe también el “ayuno en días alternos” y protocolos más estrictos de 24 horas, aunque estos últimos pueden incrementar el riesgo de malestar. La elección del método debe individualizarse y contar con apoyo profesional.

Respecto al ejercicio físico, Montiel recomienda evitar entrenamientos intensos tras comidas abundantes, ya que el vaciado gástrico toma varias horas y puede afectar el rendimiento. Sugiere ajustar los entrenamientos al estado físico y destaca que ejercitarse en ayunas puede favorecer la movilización de ácidos grasos por la cetosis, además de potenciar la agudeza mental y la sensibilidad a la insulina.

Especialistas recomiendan iniciar el ayuno intermitente gradualmente, adaptando horarios y métodos como el 12-12, 14-10, 16-8 y el 5:2 según el individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic aconseja mantener una hidratación adecuada mediante agua, café negro o infusiones sin calorías y controlar los electrolitos para prevenir mareos o fatiga. Ambas fuentes coinciden en la importancia de evitar edulcorantes artificiales y consultar previamente con un profesional sanitario, especialmente si se tienen antecedentes médicos o se sigue un tratamiento farmacológico, ya que el ayuno puede modificar las necesidades nutricionales y la respuesta a medicamentos.

El ayuno intermitente puede aportar ventajas específicas, pero una aplicación incorrecta o el desconocimiento transforman esta práctica en un riesgo innecesario para la salud. El acompañamiento profesional y la adaptación individual son esenciales para evitar complicaciones.