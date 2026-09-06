Steve Witkoff calificó como positivas las conversaciones con Volodimir Zelensky en Kiev: “Muy alentador”

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff habla junto a Jared Kushner, durante un encuentro con Volodimir Zelenski y representantes de Gran Bretaña, Francia y Alemania, en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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El enviado estadounidense Steve Witkoff aseguró que las conversaciones que mantuvo junto a su equipo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en Kiev este domingo, fueron “sustantivas” y que continuarán en el futuro.

“Tuvimos una conversación muy significativa, sustantiva, importante, y estamos muy alentados y esperamos continuar con esto todo el tiempo que sea necesario”, dijo Witkoff tras el encuentro.

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La primera visita de los enviados de Trump a Kiev

Jared Kushner habla junto a Steve Witkoff, durante el encuentro con Volodimir Zelensky y representantes de Gran Bretaña, Francia y Alemania, en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Witkoff y Jared Kushner —socio comercial y yerno del presidente Donald Trump— iniciaron este domingo las conversaciones con Zelenski en su primera visita a la capital ucraniana, un día después de reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin. Ambos habían viajado varias veces a Moscú, pero nunca antes habían mantenido conversaciones en Kiev, golpeada por ataques rusos letales desde hace más de cuatro años.

“Es muy importante que la delegación haya llegado a vernos. Esperamos mucho tiempo a Steve y Jared, Witkoff y Kushner”, dijo Zelensky, quien agradeció a Trump por “permitirles venir” en medio de la guerra.

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Volodimir Zelenski habla durante el encuentro con Jared Kushner, Steve Witkoff y representantes de Gran Bretaña, Francia y Alemania, en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Como todos los funcionarios que visitan el país, la delegación llegó en tren, con un cartel de “Peace Express” exhibido en el andén de la estación central de Kiev. Zelensky explicó que Ucrania había “preparado todo para que nuestros aeropuertos estén operativos”, pero que los ataques rusos hicieron imposible una llegada por avión; el espacio aéreo ucraniano permanece cerrado desde el inicio de la invasión rusa, en 2022. El mandatario indicó además que asesores de seguridad nacional europeos participarían de parte de las conversaciones. Antes del encuentro, Zelenski les mostró a los enviados la histórica catedral de Santa Sofía, en el centro de Kiev.

“Planes sustantivos” que se anunciarán en las próximas semanas

El presidente ruso Vladimir Putin durante la reunión con Witkoff y Kushner el sábado en el Kremlin. (Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS)

Witkoff y Kushner buscan reactivar las negociaciones para poner fin al peor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial, tras un verano boreal marcado por la escalada. Un funcionario de la Casa Blanca había señalado a la AFP que, en su reunión con Putin, los enviados “discutieron planes sustantivos que se anunciarán en las próximas semanas”, mientras que el Kremlin indicó que los estadounidenses “plantearon una serie de ideas sobre posibles vías hacia un acuerdo”, sin dar más detalles.

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Putin reiteró en varias ocasiones que Moscú tiene la intención de ocupar el resto del este de Ucrania, y Rusia intensificó sus ataques letales durante este verano boreal.

Una tregua limitada mientras los combates continúan

Los bomberos trabajan en la zona de impacto de un dron ruso en la región de Kiev el sábado (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Putin le había asegurado el sábado a los enviados estadounidenses que Moscú garantizaría su seguridad en Kiev, apenas días después de que Rusia atacara la sede del edificio de seguridad SBU en el centro de la capital ucraniana. Sobre el viaje de los enviados, el líder ruso sostuvo: “No importa lo que pase después, este tipo de contactos sin dudas siempre son beneficiosos”.

Trump había dicho que sus enviados llevaban una “propuesta” para poner fin a los combates: “Tenemos una idea para la paz”, afirmó, sin dar precisiones. Los esfuerzos de paz estadounidenses no lograron hasta ahora ningún avance concreto, en parte debido a la guerra que Washington sostiene con Irán, lo que contradice la promesa de Trump de terminar rápidamente con el conflicto.

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Pese al compromiso de no atacar las capitales durante la visita de los enviados, los combates continuaron en el resto del frente: la fuerza aérea ucraniana informó que Rusia atacó durante la noche con 108 drones y misiles, mientras Moscú dijo haber derribado 258 drones ucranianos. Ucrania había informado el sábado que ataques rusos mataron a 10 personas, entre ellas un niño de 11 años, en un conflicto que ya lleva cinco años y miles de muertos, y en el que la paz parece, para la mayoría, todavía lejana.