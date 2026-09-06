El estremecedor accidente en una de las curvas más peligrosas del mundo que terminó con un auto partido a la mitad

Impresionante accidente en la Porsche Sprint Challenge Un auto pasó del otro lado de la pista en Laguna Seca

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Manuel Gil Del Real sufrió este sábado un estremecedor accidente en la famosa y peligrosa curva denominada “Sacacorchos” en el circuito de Laguna Seca, en lo que fue un impacto que retrasó la actividad del fin de semana de IndyCar y reavivó la memoria de uno de los episodios más trágicos de ese sector del trazado. El piloto estadounidense quedó consciente tras el choque y fue trasladado en helicóptero a un hospital de Salinas para ser examinado y tratado.

Según diversos reportes de medios especializados, entre ellos Motorsport, Gil Del Real se estrelló contra las pilas de neumáticos en la última carrera del año de la Porsche Sprint Challenge USA West. El impacto lanzó su auto por los aires, por encima de la valla hasta terminar en la vegetación y luego de dar varias vueltas.

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Las imágenes de la retransmisión en directo de la TV mostraron que toda la parte delantera del Porsche 911 Cup, incluido el eje delantero, quedó separada del resto del vehículo. El coche alcanzó varios metros de altura, aunque la jaula de seguridad permaneció intacta.

“Manuel Gil Del Real, piloto del Porsche Sprint Challenge USA West, se encuentra consciente tras un incidente ocurrido en el circuito de Laguna Seca durante la carrera del sábado por la mañana. Ha sido trasladado a un hospital de Salinas, donde está siendo examinado y tratado. Se facilitará más información tan pronto como esté disponible”, citó el breve comunicado que publicó la categoría Porsche Motorsport North America.

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Un automóvil de carreras descansa volcado fuera de la pista tras un accidente en la competencia Porsche Sprint Challenge en el circuito de Laguna Seca.

El siniestro recordó uno de los momentos más duros para el automovilismo de Estados Unidos en los últimos tiempos, ya que presentó un paralelo con el accidente mortal que sufrió el piloto uruguayo Gonzalo Rodríguez durante una prueba de CART en 1999 en el mismo sector del trazado. El uruguayo también dio una voltereta en el aire, aunque aquella resultó menos dramática que la salida de pista de este sábado.

La diferencia central entre los accidentes está en la evolución de la seguridad. En 1999 todavía no se había generalizado el uso del sistema HANS, diseñado para evitar que la cabeza se proyecte hacia adelante sin control en un impacto. Rodríguez murió por una fractura de la base del cráneo, una causa típica antes de la expansión de ese dispositivo de protección que popularizó la Fórmula 1. En el caso de Gil Del Real, la integridad de la jaula de seguridad fue el elemento decisivo que dejó a salvo la estructura del habitáculo.

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El sector del circuito donde ocurrió el choque había sido rebautizado como Zanardi Corkscrew, o Sacacorchos Zanardi, antes del inicio de la actividad del fin de semana. El homenaje estuvo dedicado al piloto Alex Zanardi, una figura legendaria del deporte motor que falleció este año.

Los restos de un vehículo de carreras yacen junto a una cerca deformada tras un accidente durante la Porsche Sprint Challenge en el circuito de Laguna Seca.

Ese punto de Laguna Seca tiene un peso especial en la historia del automovilismo desde 1996, cuando el propio Zanardi protagonizó allí una maniobra de sobrepaso que alcanzó fama mundial. Aquella acción quedó conocida como “The Pass”. Es una combinación ciega en bajada que inicia con un giro cerrado a la izquierda (curva 8) seguido inmediatamente por un cambio de dirección a la derecha (curva 8A).

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En una distancia de tan solo 137 metros de longitud de pista, el trazado cae 18 metros, una alteración de altura equivalente a la de un edificio de cinco pisos y medio, lo que es un gran desafío para los pilotos. La aproximación a la curva 8 se realiza en subida sobre una cresta ciega. Los corredores deben iniciar la frenada y definir el punto de giro sin ver la entrada de la curva ni la trazada posterior. El cambio repentino de compresión y la rápida transferencia de peso desestabilizan el vehículo mientras el asfalto desaparece bajo el chasis.

Según medios especializados, Gil Del Real es piloto y además propietario de una empresa dedicada al marketing digital.