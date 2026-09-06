El éxodo cubano en Brasil se dispara: las solicitudes de asilo aumentaron un 88%

Una ilustración contrapone la vida en Cuba con la llegada a Brasil a través de un grupo de personas que transita con equipaje desde una calle gris hacia un parque soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mapa de la crisis migratoria cubana ha experimentado una transformación profunda en los últimos dos años. Si bien durante mucho tiempo la ruta centroamericana hacia Norteamérica representó la vía prioritaria para quienes huían de la isla.

Sin embargo, Sudamérica se ha consolidado rápidamente como un destino definitivo y de refugio de primer orden. En el epicentro de este fenómeno se encuentra Brasil, un país que ha pasado de actuar como un corredor de paso transitorio a convertirse en un nodo receptor de miles de cubanos que solicitan asilo formal para reconstruir sus vidas.

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De acuerdo con los datos más recientes presentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su matriz de seguimiento del desplazamiento (DTM), la cantidad de ciudadanos cubanos que solicitaron asilo en territorio brasileño pasó de 22.288 en 2024 a 41.919 en 2025.

Este vertiginoso incremento del 88 % refleja no solo una intensificación de la salida masiva de la isla, sino también una marcada reorientación de los flujos migratorios de la región.

El detonante estructural de este incremento exponencial en las solicitudes de protección internacional no es fortuito: responde directamente al deterioro extremo e insostenible de las condiciones de vida bajo el régimen cubano.

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Cubanos en Brasil y Uruguay: la migración neta creció en 2025, con promedios mensuales de 582 personas en Brasil y 1,246 en Uruguay, frente a 209 y 500, respectivamente, durante 2024 (Cortesía: IOM).

Además, la crisis multidimensional que atraviesa Cuba combina el colapso absoluto por diferentes factores, tales como:

Sistema económico centralizado

Una inflación galopante

Desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas

Fallas severas en el suministro eléctrico que mantienen a la población en penumbras durante jornadas enteras.

Sin embargo, el factor determinante para el aumento del refugio —en lugar de la simple migración económica— es el incremento sostenido de la represión sociopolítica. El gobierno de La Habana ha endurecido las medidas punitivas y la vigilancia sobre la ciudadanía, criminalizando la protesta pacífica, persiguiendo a voces disidentes e imponiendo un ambiente de asfixia libertaria donde el ejercicio de los derechos fundamentales se ha vuelto prácticamente imposible.

Un mapa conceptual conecta a Cuba y Brasil mediante trazos en acuarela que representan las rutas de los migrantes por tierra, mar y aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo que, miles de cubanos ven en la salida del país la única alternativa real para salvar su integridad física y su libertad. Al llegar a territorio brasileño, la búsqueda de asilo se convierte en el recurso legal idóneo para formalizar la permanencia.

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Rutas aéreas, fronteras terrestres y nuevas dinámicas en el Cono Sur

La protección internacional en Brasil ofrece a los cubanos un marco de regularización que les otorga acceso inmediato al mercado laboral formal, a los servicios públicos de salud y educación, y sobre todo, al amparo institucional que el régimen de su país de origen les ha negado sistemáticamente.

En este nuevo escenario, los ciudadanos cubanos utilizan vuelos regulares hacia países sudamericanos que no les exigen visado de entrada, como Guyana o Venezuela. Una vez en el continente, emprenden trayectos terrestres hacia las zonas fronterizas del norte de Brasil:

Pacaraima (Estado de Roraima): Punto de cruce fronterizo fundamental para quienes ingresan a través del territorio venezolano.

Bonfim (Estado de Roraima): Principal puerta de entrada terrestre para los flujos que provienen desde Guyana.

Un mapa ilustrado traza los trayectos migratorios desde Cuba, Venezuela y Guyana hacia Brasil y Uruguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras un porcentaje significativo elige radicarse definitivamente en Brasil, otros utilizan su paso por el gigante sudamericano como plataforma de tránsito seguro hacia otros países del Cono Sur, como Uruguay, donde la inmigración cubana también ha experimentado un crecimiento notable.

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La combinación de un régimen autoritario que imposibilita la vida digna en la isla y la apertura de cauces institucionales de acogida en Brasil ha reconfigurado el panorama migratorio de la región. Todo indica que, mientras persistan las condiciones de opresión e insostenibilidad económica en Cuba, Brasil continuará siendo uno de los principales bastiones de refugio y asentamiento para las familias cubanas en América del Sur.