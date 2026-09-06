La más “extraña” pelea de boxeo: lo golpearon en la nunca, cayó fuera del ring y el árbitro declaró nulo el resultado

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La pelea de peso pesado entre Thomas Carty y Dave Allen terminó sin resultado tras la caída del irlandés fuera del ring en el primer asalto, durante la velada encabezada por Katie Taylor en Croke Park, Dublín. El combate se detuvo al minuto y 22 segundos, después de que Carty no pudiera continuar y recibiera asistencia médica junto al cuadrilátero.

El duelo, previsto a 10 asaltos y presentado como el principal combate de apoyo de la despedida de Taylor frente a Flora Pili, se interrumpió en una escena que desconcertó al público. Cerca de las cuerdas, Allen lanzó una mano derecha durante un intercambio y el golpe pareció alcanzar a Carty en la zona posterior de la cabeza. El boxeador dublinés se llevó la mano a la nuca, perdió el equilibrio y cayó entre las cuerdas hasta el suelo. Quedó tendido de espaldas junto al ring, ante la mirada de los cerca de 80.000 asistentes que llenaron el estadio.

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El cuerpo médico atendió a Thomas Carty, de 30 años, durante varios minutos. El púgil necesitó oxígeno antes de abandonar el área de combate rumbo a los vestuarios. En medio de la confusión, su pie quedó atrapado en una silla cuando intentaba incorporarse desde el sector situado junto al cuadrilátero.

La decisión final llegó por recomendación del médico de ring. El árbitro declaró nulo el enfrentamiento, ya que Carty no estaba en condiciones de seguir. El desenlace dejó sin una resolución deportiva una pelea que podía representar la victoria más relevante en la carrera del irlandés.

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El momento en el que Thomas Carty sale volando del ring: David Allen lo mira (Foto: Reuters/Cathal Mcnaughton)

Las pantallas gigantes mostraron la repetición de la acción y parte del público respondió con abucheos hacia Dave Allen. Las imágenes parecieron mostrar un impacto en la nuca de Carty durante el forcejeo contra las cuerdas, aunque la pelea no continuó el tiempo suficiente para que existiera un desarrollo competitivo.

Allen, de 34 años y oriundo de Doncaster, también pareció sorprendido por lo ocurrido. Una grabación recogió su reacción inmediata tras la suspensión. “Es una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida”, dijo el británico según recopiló Sky Sports.

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Ninguno de los dos boxeadores habló con los medios de comunicación después del combate. Sin embargo, Allen utilizó sus redes sociales para emitir un descargo: “He tenido momentos muy extraños en mi carrera, pero esto podría superarlo, espero que Carty está sano y bien y Dublín tiene un KFC la vida es demasiado corta para discutir y andar de un lado para otro Thomas es un buen hombre lo que pasó, pasó disfrutemos todos Katie Taylor Croke Park es excepcional”, sentenció sin entrar en polémicas.

La pelea enfrentaba a dos pesados que llegaban con recorridos distintos. Carty tenía un registro de 11 victorias y una derrota, tras regresar a la actividad a principios de año luego de una lesión de ligamento cruzado anterior que había frustrado su anterior compromiso frente a Dajuan Calloway.

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Por su parte, Dave Allen arribó a Dublín con 27 triunfos, nueve derrotas y dos empates. Antes de la función, había anticipado que buscaría “aplastar” a Carty y señaló que aquella sería una de las últimas peleas de su carrera profesional.

El momento de la preocupante caída (Foto: Reuters/Cathal Mcnaughton)

La expectativa por el cruce aumentaba por tratarse de un combate de respaldo en una jornada dedicada a Taylor, quien se preparaba para disputar su última pelea y buscar un tercer reinado mundial indiscutido. Sin embargo, la atención se desplazó de inmediato hacia el incidente ocurrido en el primer asalto.

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El público de Croke Park dejó atrás el episodio cuando avanzó la cartelera, aunque la sensación de desconcierto se extendió por el estadio. La pelea entre Carty y Allen fue uno de los dos resultados que generaron confusión durante la velada.

Antes del combate de los pesados, la victoria de Paddy Gallagher frente a Paul Ryan también quedó anulada. Gallagher, boxeador de Belfast, había sido anunciado como ganador, pero casi una hora más tarde se comunicó que el resultado sería revertido y Ryan fue proclamado vencedor.

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El equipo de Ryan expresó su malestar cuando se conoció la decisión inicial. Según la información disponible, un error administrativo en la determinación de las tarjetas habría originado la modificación posterior.

La sucesión de episodios alteró el desarrollo de una cartelera organizada ante una multitud en Dublín, aunque el programa continuó con el combate estelar entre Taylor y Pili. Para Carty y Allen, en cambio, la noche terminó apenas 82 segundos después de la campana inicial y sin un ganador definido.

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