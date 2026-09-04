Kiwi o ciruelas pasas: cuál funciona mejor para aliviar el estreñimiento

El kiwi aporta fibra y agua, dos componentes vinculados con una mejor regularidad intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dieta puede ayudar a aliviar el estreñimiento y dos frutas concentran buena parte de la atención: el kiwi y la ciruela pasa. Ambas figuran en estudios clínicos y guías de salud digestiva como opciones asociadas a una mejora de la regularidad intestinal. Aunque actúan de manera distinta y sus efectos pueden variar según cada persona.

El tema volvió a circular a partir de una comparación publicada por el sitio web especializado en alimentación y estilo de vida, EatingWell. Reunió investigaciones recientes sobre estas frutas y su vínculo con el tránsito intestinal.

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La discusión no es menor: el estreñimiento es un problema frecuente. Las recomendaciones iniciales suelen incluir cambios en la alimentación, hidratación adecuada y aumento progresivo de la fibra.

Las investigaciones no establecen una ventaja definitiva entre el kiwi y la ciruela pasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi aporta fibra y agua, elementos ligados a una mejor regularidad

Según la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO, por sus siglas en inglés), la alimentación forma parte del abordaje inicial del estreñimiento. Con especial atención a la incorporación de fibra y líquidos suficientes. En ese marco, el kiwi aparece en la literatura científica como una fruta que puede contribuir a dar más volumen y humedad al contenido intestinal.

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Una revisión difundida por el American College of Gastroenterology repasó un ensayo multicéntrico. Plantea que dos kiwis verdes al día se asociaron con un aumento de al menos 1,5 evacuaciones espontáneas completas por semana. Probado en personas con estreñimiento funcional o síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento.

Los estudios relacionan dos kiwis verdes diarios con una mayor frecuencia de evacuaciones espontáneas completas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también observó mejoras en la consistencia de las heces y en el esfuerzo al evacuar, de acuerdo con el estudio. Entre las explicaciones que manejan los especialistas figuran:

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Su aporte de fibra alimentaria

Su contenido de agua

La capacidad de esa fibra para retener líquido

La presencia de compuestos naturales como la actinidina

Una revisión científica sobre frutas y función intestinal indicó, además, que el kiwi es una de las frutas con pruebas de aumento del contenido de agua en el intestino delgado y en las heces. Resultando un dato relevante porque esa retención puede favorecer deposiciones más blandas.

La fibra del kiwi ayuda a retener líquidos y favorece unas heces más blandas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciruela pasa combina fibra y sorbitol, ayudando a ablandar las heces

La ciruela pasa conserva su lugar entre los alimentos más mencionados cuando se busca aliviar el estreñimiento sin recurrir de entrada a medicamentos.

Su perfil incluye fibra, pectina y sorbitol, un alcohol de azúcar que se absorbe de manera incompleta en el intestino delgado. Dicho componente puede atraer agua hacia la luz intestinal.

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La ciruela pasa combina fibra, pectina y sorbitol, elementos asociados con un efecto laxante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mecanismo ayuda a explicar por qué esta fruta suele asociarse con heces más blandas y evacuación menos dificultosa. Una revisión disponible en la biblioteca de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señaló que las ciruelas pasas contienen niveles altos de fibra, sorbitol y compuestos fenólicos. Siendo todos elementos vinculados con su efecto laxante.

La misma revisión sobre frutas y salud digestiva citada por EatingWell concluyó que las ciruelas pasas aumentan el peso fecal y pueden resultar útiles en la constipación. Aunque su efecto parece apoyarse más en el incremento del volumen del bolo fecal que en una aceleración del tránsito total.

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El sorbitol de la ciruela pasa atrae agua hacia el intestino y facilita la evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre ambas no muestra una ventaja definitiva

La comparación directa entre ambas frutas no arroja un vencedor indiscutido. Se recogieron estudios comparativos en los que kiwi, ciruela pasa y psyllium lograron mejoras en la frecuencia de las evacuaciones espontáneas completas en personas con estreñimiento crónico.

En términos prácticos, la elección puede depender de cómo responde cada organismo. Los trabajos revisados por el American College of Gastroenterology sugieren que el kiwi podría ser mejor tolerado en personas propensas a distensión o molestias digestivas. Mientras que la ciruela pasa mantiene un lugar destacado cuando predominan las heces duras.

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Los especialistas suelen recomendar una incorporación gradual, sobre todo en personas con síndrome de intestino irritable u otros trastornos digestivos. Aumentar de golpe la cantidad de fibra o de alimentos ricos en sorbitol puede provocar gases, hinchazón o malestar en algunos pacientes.

La elección de una fruta depende de la consistencia de las heces y de la tolerancia digestiva individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones médicas apuntan a una estrategia más amplia

Las instituciones sanitarias coinciden en que ningún alimento por sí solo resuelve todos los casos de estreñimiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda sostener una dieta con suficiente fibra procedente de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Mientras que organismos gastroenterológicos subrayan la importancia de sumar agua en cantidades adecuadas y revisar actividad física.

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Una estrategia contra el estreñimiento incluye fibra progresiva, hidratación suficiente y actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, tanto el kiwi como la ciruela pasa pueden incorporarse como parte de una estrategia más amplia:

Sumar fibra de manera progresiva

Mantener una hidratación adecuada

Observar la tolerancia individual

Consultar si los síntomas persisten o se agravan

El estreñimiento persistente, la presencia de sangre, la pérdida de peso involuntaria o el dolor abdominal intenso requieren evaluación médica.