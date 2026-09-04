Ciática: 5 métodos que los especialistas recomiendan para aliviar el dolor

El dolor del ciático aparece cuando el nervio ciático o alguna de sus raíces se irrita o se comprime, y puede afectar la espalda baja, los glúteos y una pierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El dolor de espalda que baja desde la zona lumbar hacia los glúteos y una pierna suele asociarse con el ciático, un cuadro frecuente que aparece cuando el nervio o alguna de sus raíces se irrita o se comprime. Se trata del nervio más grande del cuerpo, por lo que su compromiso puede alterar movimientos cotidianos, el descanso y la tolerancia a estar sentado.

La molestia no siempre se presenta del mismo modo. Puede sentirse como ardor, descarga eléctrica, hormigueo, entumecimiento o debilidad, y en muchos casos afecta un solo lado del cuerpo. También puede empeorar al permanecer mucho tiempo sentado o con ciertos movimientos, como toser, estornudar, inclinarse o levantar la pierna, según describen guías clínicas y materiales de centros médicos especializados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con expertos de la University of Utah, el abordaje del dolor suele centrarse en aliviar la presión sobre el nervio, mantener el movimiento y trabajar sobre hábitos que reduzcan nuevos brotes. En la mayoría de los casos mejora con medidas conservadoras, y solo algunas situaciones requieren evaluaciones más complejas o tratamientos invasivos.

Cómo enfrentar el dolor en el ciático

1- Fisioterapia

Uno de los métodos más mencionados es la fisioterapia. Tasha Olsen, doctora en fisioterapia de la Universidad de Utah, indicó que el tratamiento debe adaptarse a la causa del dolor y a la forma en que se manifiesta en cada persona. Entre las herramientas utilizadas aparece el método McKenzie, basado en movimientos repetitivos, por lo general extensiones suaves hacia atrás, con el objetivo de disminuir la presión sobre el nervio y concentrar el dolor en la zona lumbar en lugar de la pierna.

PUBLICIDAD

El dolor del ciático puede sentirse como ardor, descarga eléctrica, hormigueo, entumecimiento o debilidad, y suele empeorar al estar mucho tiempo sentado (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- Evitar el reposo prolongado

El segundo punto clave es evitar el reposo prolongado. Olsen afirmó que permanecer acostado esperando que el dolor desaparezca puede jugar en contra de la recuperación. En la misma línea, Harvard señaló que unos pocos días de descanso pueden ser útiles, pero que conviene retomar el movimiento lo antes posible. El criterio compartido es que la actividad suave ayuda a preservar la movilidad y puede reducir la irritación nerviosa.

3- Hacer pausas frecuentes durante el sedentarismo

Un tercer método consiste en incorporar pausas frecuentes si hay muchas horas de sedentarismo. Según publicó institución educativa, estar sentado durante períodos largos puede empeorar el cuadro, en especial en contextos de trabajo de escritorio. Por eso recomienda hacer pausas cada 45 a 60 minutos para cambiar de posición, levantarse y realizar movimientos simples, como estiramientos del piriforme, de isquiotibiales, inclinaciones pélvicas o extensiones de espalda.

PUBLICIDAD

4- Fortalecer la zona media y las caderas

El cuarto recurso es el fortalecimiento de la zona media y las caderas. Tanto Mayo Clinic como la institución de Utah coinciden en que los músculos del abdomen, la parte baja de la espalda, las caderas y los glúteos cumplen una función de sostén sobre la columna. Entre los ejercicios mencionados aparecen las inclinaciones pélvicas, la elevación de cadera, las extensiones lumbares y algunos ejercicios de movilización neural, que incluyen una serie de movimientos guiados para mejorar el deslizamiento del nervio y reducir su irritación.

5- Usar frío, calor y analgésicos

El quinto método es el uso de medidas de autocuidado para síntomas leves, como frío y calor o analgésicos de venta libre. Cleveland Clinic indicó que el hielo puede utilizarse al comienzo para reducir dolor e inflamación, mientras que el calor puede resultar útil después. Harvard precisó que las aplicaciones suelen hacerse durante 15 a 20 minutos por vez. Además, los expertos mencionaron antiinflamatorios de venta libre como una opción de alivio para algunas personas, sin exceder la dosis recomendada.

PUBLICIDAD

Los especialistas recomiendan evitar el reposo prolongado porque el movimiento suave ayuda a preservar la movilidad y a reducir la irritación nerviosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien en la mayoría de los casos estas medidas solucionan el dolor, existen señales que requieren evaluación médica. Mayo Clinic y Cleveland Clinic advirtieron sobre síntomas como debilidad muscular marcada, pérdida del control del intestino o la vejiga, entumecimiento repentino o dolor posterior a un traumatismo.

La prevención se apoya en postura, actividad física y cuidado de la columna

Reducir el riesgo de nuevos episodios implica revisar hábitos cotidianos. Una de las recomendaciones más consistentes es sostener una buena postura, sobre todo al estar sentado. Según Mayo Clinic, conviene usar un asiento con apoyo lumbar, mantener las rodillas al nivel de la cadera y conservar la curvatura natural de la parte baja de la espalda. La Universidad de Utah agregó que, en una oficina, los pies deben apoyar en el suelo, las rodillas y los codos mantenerse cerca de 90 grados y el monitor ubicarse a la altura de los ojos.

PUBLICIDAD

Otra medida preventiva es mantenerse físicamente activo. El movimiento regular ayuda a sostener la salud de la columna y disminuye el impacto del sedentarismo, uno de los factores de riesgo más repetidos. Cleveland Clinic incluyó entre las opciones caminar, nadar o realizar ejercicios de bajo impacto, mientras que Mayo Clinic destacó el trabajo regular sobre los músculos del torso para mejorar la postura y la alineación corporal.

El fortalecimiento del abdomen, la espalda baja, las caderas y los glúteos contribuye al sostén de la columna y puede reducir nuevos episodios de ciático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones también destacan factores generales que elevan el riesgo, como el exceso de peso, la diabetes, determinados trabajos con esfuerzos repetidos o muchas horas de conducción, y el tabaquismo. Cleveland Clinic sostuvo que la nicotina puede reducir el flujo sanguíneo y favorecer problemas crónicos de espalda, mientras que Mayo Clinic vinculó la obesidad con una mayor tensión sobre la columna.

PUBLICIDAD

La prevención no depende de una única medida, sino de combinar movimiento regular, fortalecimiento, ergonomía y atención temprana cuando el dolor persiste o cambia de intensidad. En la mayoría de los casos, la evolución es favorable y muchas personas mejoran en cuatro a seis semanas con medidas conservadoras.