Qué síntomas del dolor de espalda exigen ir al médico y cuáles pueden indicar una urgencia

El dolor de espalda puede deberse a distensiones, esguinces, problemas de columna o causas no espinales, por lo que reconocer su origen resulta clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor de espalda es una de las molestias más frecuentes en la vida cotidiana y puede aparecer por causas muy distintas, desde una distensión muscular o un esguince hasta problemas estructurales de la columna o afecciones originadas en otros órganos. Puede sentirse en cualquier parte, desde la base del cuello hasta la parte superior de los glúteos, y presentarse como una molestia sorda, punzante, intensa o irradiada hacia las piernas, las caderas o los pies. También puede acompañarse de rigidez, espasmos musculares, hormigueo, entumecimiento o debilidad, lo que complica el diagnóstico del cuadro y afecta la salud física.

Según la Universidad de Chicago, el dolor de espalda puede afectar tanto a personas activas como a quienes llevan una vida sedentaria, y su duración depende de la magnitud de la lesión o del trastorno de base. Mientras los cuadros leves pueden resolverse en días o semanas, otros persisten durante más tiempo, limitan el movimiento, alteran el descanso nocturno e interfieren con tareas cotidianas. Esa diferencia entre una molestia transitoria y un cuadro que requiere evaluación médica es uno de los puntos centrales al abordar este síntoma.

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¿Cuándo el dolor de espalda se vuelve una emergencia?

No toda molestia requiere una consulta inmediata, pero expertos coinciden en que ciertos signos obligan a buscar atención médica sin demora. La doctora Beejal Amin, neurocirujana certificada, afirmó en declaraciones recogidas por la Universidad de Chicago que una fiebre superior a 38,3 grados junto con dolor persistente puede ser señal de una infección. La institución también advirtió que cuando aparecen en la noche, la pérdida de peso repentina y la presencia de debilidad, entumecimiento u hormigueo en brazos o piernas son síntomas que justifican una evaluación profesional.

El dolor de espalda puede presentarse desde el cuello hasta los glúteos y acompañarse de rigidez, espasmos, hormigueo, entumecimiento o debilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos neurológicos o alteraciones en funciones básicas son otros signos que adelantan una emergencia. De acuerdo con una guía de la Cleveland Clinic, debe tratarse como una urgencia si se presenta junto con problemas para caminar, alteraciones del equilibrio o debilidad marcada en brazos o piernas. En la misma línea, la Universidad de Chicago agregó la pérdida de conciencia, el dolor que se extiende desde la zona lumbar hacia el abdomen y el entumecimiento repentino en la región pélvica o en una o ambas piernas.

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Más allá de las emergencias, varias señales orientan sobre el momento en que conviene pedir turno con un médico o especialista. William Brady, certificado en medicina física y del dolor, explicó en WebMD que considera importante la evaluación médica cuando el dolor dura más de tres meses, cuando se irradia a glúteos, genitales, piernas, pies, brazos o manos, o cuando se acompaña de una limitación del rango de movimiento.

Un estudio publicado en el British Journal of Pain aporta un dato que ayuda a entender por qué estas señales merecen atención. La investigación analizó 3872 consultas por dolor de espalda en servicios de urgencias del noreste de Inglaterra y encontró que el cuadro no siempre respondía a causas simples o exclusivamente espinales.

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Los especialistas recomiendan consultar por dolor de espalda cuando dura más de tres meses, se irradia a glúteos, genitales, piernas, pies, brazos o manos, o limita el movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese trabajo, el 21,5% de los pacientes recibió un diagnóstico de patología no espinal y el 5% fue categorizado con una patología espinal potencialmente grave. El artículo concluyó que la población que llega a urgencias por este motivo constituye un subgrupo distinto al de la atención primaria, con una presencia mayor de afecciones graves o de causas originadas fuera de la columna.

Hábitos y conductas que pueden agravar el dolor de espalda

Aunque no todos los cuadros graves responden a una conducta puntual, los expertos describen hábitos y factores que pueden aumentar el riesgo o empeorar su evolución. La Universidad de Chicago incluyó entre los factores de riesgo la edad, algunas enfermedades, el exceso de peso, el levantamiento inadecuado, la falta de ejercicio, ciertas condiciones psicológicas y el tabaquismo. La institución también señaló que tanto las personas con estilos de vida activos como aquellas con rutinas sedentarias pueden desarrollar estas molestias, aunque por mecanismos distintos.

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En ese marco, el movimiento insuficiente aparece como un elemento relevante. La entidad educativa indicó que las personas sedentarias pueden sufrir dolor de espalda por falta de movimiento y flexibilidad. Cleveland Clinic explicó que el movimiento suave puede resultar más beneficioso, aunque eso depende de la causa del dolor.

El sedentarismo, el exceso de peso, el tabaquismo, el levantamiento inadecuado, los movimientos repetitivos y el exceso de ejercicio pueden agravar el dolor de espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clínica estadounidense explicó que las distensiones y los esguinces son causas frecuentes de dolor de espalda y que pueden producirse por levantar un objeto pesado, por movimientos repetitivos como agacharse de manera constante o por una torsión repentina. La Universidad de Utah destaca que también aparece el dolor muscular como una causa común del dolor agudo de espalda o cuello, con un vínculo posible con el aumento demasiado rápido del nivel de actividad, el exceso de ejercicio o la falta de estiramiento adecuado.

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De este modo, sostener el malestar sin consulta cuando persiste puede empeorar sus consecuencias funcionales. A eso se suman condiciones generales que no actúan como una causa única, pero sí como un terreno que puede volver más probable o más difícil de resolver el cuadro. La amplitud de causas explica por qué un síntoma tan común no debe leerse de manera uniforme y por qué los cambios en la intensidad, la duración o los síntomas asociados son claves para decidir cuándo buscar atención médica.