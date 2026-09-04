Atraparon al líder de una banda que se dedicaba a cometer robos a mano armada en Córdoba

Armas, municiones y teléfonos fueron secuestrados en el allanamiento realizado en barrio Colonia Lola, en la ciudad de Córdoba (Fuente: ElDoce.tv)

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Detuvieron al líder de una banda, un hombre de 53 años, vinculada a robos armados en el norte de Córdoba. Al detenido se le atribuye una presunta participación en al menos 10 hechos delictivos, ocurridos desde 2024, bajo las figuras de robos calificados con armas de fuego y privación ilegítima de la libertad.

El procedimiento se realizó en barrio Colonia Lola, en la ciudad de Córdoba, y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede. De acuerdo con ElDoce.tv, la pesquisa está en manos de la Departamental Ischilín y apunta a una serie de episodios cometidos en el norte cordobés.

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La causa no se concentra en un episodio aislado sino en una secuencia de delitos que los investigadores comenzaron a conectar a partir de patrones comunes. Esa reconstrucción incluyó denuncias, tareas de campo y medidas judiciales que finalmente derivaron en el allanamiento realizado durante las primeras horas de este jueves.

El operativo permitió detener al sospechoso en la capital provincial, lejos de algunas de las zonas donde se habrían producido los hechos que se investigan. Ese dato sugiere que la pesquisa avanzó durante meses sobre movimientos, contactos y elementos presuntamente ligados a la estructura bajo investigación.

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En el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 22, un revólver calibre 32, una escopeta recortada de doble caño calibre 28, una carabina calibre 22 y un rifle de aire comprimido, además de cartuchos de distintos calibres. También quedaron a disposición de la Justicia dinero en efectivo, joyas de oro y una camioneta Volkswagen Amarok.

La camioneta Volkswagen Amarok secuestrada durante el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía que investiga la causa

El volumen y la variedad de los elementos hallados en el allanamiento aparecen como uno de los puntos centrales del expediente. Por ahora, la información difundida no precisa en qué localidades concretas del norte cordobés ocurrieron los robos que se investigan, ni cuántos integrantes tendría la banda. En la etapa siguiente, ese aspecto figura entre los elementos centrales.

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Otra investigación en Córdoba desarticuló una banda narco

Como antecedente reciente sobre operativos contra organizaciones delictivas en la provincia, a fines de agosto una investigación por narcomenudeo en Córdoba terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de nueve puntos de venta de droga en el departamento Calamuchita.

La causa se desarrolló durante cinco meses y tuvo uno de sus ejes en un control realizado sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte. Allí, fueron arrestados dos sospechosos señalados como presuntos proveedores de cocaína para la estructura investigada.

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Según esa reconstrucción, la pesquisa se concentró en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina. En el procedimiento sobre la ruta, la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró 1.550 dosis de cocaína, dinero, una balanza digital, elementos de fraccionamiento y un automóvil. Después de esas detenciones, el expediente avanzó con otros allanamientos en las tres localidades, donde quedaron detenidos siete investigados más.

El operativo total permitió además incautar 220 dosis de cocaína, 93 dosis de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, además de otra balanza digital y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes. La hipótesis judicial sostuvo que la organización combinaba ventas desde viviendas particulares con una modalidad de delivery, un esquema que la investigación logró seguir antes de ordenar los procedimientos.

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La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, que dispuso el traslado de los detenidos y el secuestro del material incorporado al expediente. Si bien ese caso no guarda relación directa con la investigación por robos armados en el norte provincial, funciona como referencia del tipo de operaciones que en las últimas semanas expusieron la actividad de bandas organizadas en distintos puntos de Córdoba.