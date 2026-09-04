Cómo identificar el microsueño, las pausas involuntarias del cerebro que pueden poner en riesgo la salud y la seguridad

El microsueño es un episodio breve de sueño involuntario que interrumpe la atención y la capacidad de respuesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El microsueño es un episodio brevísimo de sueño involuntario que puede durar apenas unos segundos, aunque alcanza para interrumpir la atención y la capacidad de responder a lo que ocurre alrededor. No siempre se reconoce en el momento: una persona puede mantener los ojos abiertos, cabecear o simplemente dejar de procesar estímulos externos durante ese lapso. Esa dificultad para detectarlo es parte del problema, porque convierte a estos episodios en una señal de somnolencia que muchas veces pasa inadvertida.

Suele aparecer cuando el cuerpo acumula falta de descanso, pero no se limita a una sola causa. La privación de dormir, los turnos rotativos, ciertos trastornos, el consumo de alcohol y algunos medicamentos sedantes figuran entre los factores más mencionados. También puede presentarse en contextos de monotonía o baja estimulación, incluso en personas que no identifican una fatiga extrema. Según la Cleveland Clinic, es una respuesta del cerebro cuando la necesidad de dormir se vuelve difícil de sostener en estado de vigilia.

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El microsueño puede afectar la seguridad, el rendimiento y la evaluación de la somnolencia

La falta de descanso, los turnos rotativos, el alcohol, los sedantes y la monotonía pueden desencadenar episodios de microsueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer impacto no está tanto en el episodio en sí como en lo que ocurre durante esa desconexión breve. El doctor Samuel Gurevich, especialista en medicina del sueño, explicó en Cleveland Clinic que estos episodios pueden irrumpir cuando el cerebro intenta forzar el descanso tras un período prolongado de vigilia. En ese marco, el riesgo aumenta de manera marcada si la persona está al volante o frente a una tarea que requiere atención sostenida.

De acuerdo con Sleep Foundation, los episodios suelen durar 15 segundos o menos, aunque otras fuentes clínicas amplían ese margen hasta 30 segundos. Un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews señaló que no existe todavía una definición universalmente aceptada, pero recordó que los criterios utilizados en investigación contemplan eventos de 1 a 15 segundos. Esa falta de consenso técnico no modifica un punto central: se trata de interrupciones del estado de alerta que pueden alterar la respuesta frente a señales visuales, auditivas o motoras.

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La evidencia del análisis mostró una asociación consistente entre mayor frecuencia del cuadro y peor rendimiento en simuladores de manejo, pruebas de vigilancia y escenarios reales. Según el artículo, esos deterioros se expresan en desvíos del carril, variaciones de velocidad y respuestas más lentas. Asimismo, los investigadores detectaron episodios inmediatamente antes del 95% de los accidentes registrados en condiciones de privación de sueño.

Los episodios de microsueño aumentan el riesgo de accidentes cuando ocurren al volante o durante tareas que exigen atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del riesgo inmediato, el fenómeno se vincula con un problema más amplio de bienestar. La revisión remarcó que la somnolencia diurna excesiva es una queja frecuente en medicina del sueño y que afecta la calidad de vida, la productividad laboral y la capacidad para conducir. En la misma línea, el doctor Gurevich indicó que la falta de descanso sostenida en el tiempo puede asociarse con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y trastornos del estado de ánimo como depresión y ansiedad.

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Otro punto relevante es que puede funcionar como marcador clínico de esa somnolencia. Según la revisión de Sleep Medicine Reviews, incorporar su evaluación en pruebas objetivas como la prueba de latencia múltiple del sueño y la prueba de mantenimiento de la vigilia podría aportar una mirada más sensible sobre cómo evoluciona el pasaje entre vigilia y sueño. En términos simples, no solo importa cuánto tarda una persona en dormirse, sino también si aparecen estas irrupciones breves que alteran la atención antes de un sueño más sostenido.

Cómo prevenir los episodios y mitigar los efectos

La forma más consistente de reducir el microsueño sigue siendo la más básica: dormir suficiente cantidad de horas y con buena calidad. Cleveland Clinic indicó que una referencia habitual para adultos es mantener entre siete y nueve horas de sueño reparador por noche.

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La evidencia asoció una mayor frecuencia de microsueño con peor rendimiento en manejo, vigilancia y tiempos de reacción más lentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la somnolencia aparece, los expertos desaconsejan intentar sostenerse solo con voluntad. El doctor Gurevich recomendó detener el manejo si aparece cansancio, buscar un lugar seguro y descansar antes de continuar. La revisión académica también destacó el valor de las siestas planificadas como contramedida, con estudios que mostraron menos episodios y mejores tiempos de reacción en pilotos, controladores aéreos y pruebas psicomotoras.

La cafeína es una herramienta, pero mirada de reojo por los especialistas. Cleveland Clinic advirtió que no conviene confiar en ella para compensar una privación severa del sueño. El estudio consignó que una tableta del estimulante de liberación lenta redujo episodios y mejoró el rendimiento en un estudio experimental, pero subrayó que todavía hace falta más validación antes de convertir estas estrategias en recomendaciones generales para toda la población.

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La investigación más reciente suma otro frente: el desarrollo de herramientas de detección. La revisión publicada en Sleep Medicine Reviews repasó avances en sistemas que analizan actividad cerebral, cierre de párpados, movimientos oculares y variables conductuales para detectar o anticipar estos episodios. Todavía no forman parte de una solución universal, pero refuerzan una idea central: el microsueño no es un simple descuido, sino una señal breve y concreta de que el estado de alerta está comprometido.