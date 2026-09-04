El Gobierno oficializó el aumento del presupuesto en defensa y las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas

Las Islas Malvinas, territorio sobre el cual la Argentina realiza su reclamo de soberanía

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El presidente Javier Milei ratificó este jueves la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante una cadena nacional. Tras anticipar un fortalecimiento de las políticas de defensa y protección de recursos estratégicos, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial dos decretos claves, que formalizan las medidas anunciadas.

Por un lado, el Ejecutivo aumentó el presupuesto de defensa nacional, mientras que ordenó a la Cancillería argentina reportar posibles incumplimientos para avanzar con sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos estratégicos en las islas.

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Las decisiones quedaron formalizadas a través del DNU 867/2026 y del Decreto 868/2026, como parte de las políticas adoptadas por la gestión, tras colocar el reclamo de soberanía en el centro de su agenda. Aunque el Presidente afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, reconoció que la simple frase no era suficiente para defender los intereses nacionales.

Aumento presupuestario para defensa

A partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, el Gobierno modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. Aunque no se especificó el porcentaje diferencial que será asignado al Ministerio de Defensa, remarcaron la necesidad de reasignar los fondos para “dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

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El incremento presupuestario buscará reforzar el control y la soberanía en territorio nacional

“De no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”, advirtieron sobre la decisión de reforzar las políticas de defensa.

De hecho, en la cadena nacional, el mandatario vinculó esa decisión con una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur. “El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, remarcó.

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Asimismo, el DNU también establece que, hasta que se realicen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, los gastos de organismos que hayan modificado o modifiquen su naturaleza jurídica durante 2026 se atenderán con los créditos previstos en las jurisdicciones y entidades de origen.