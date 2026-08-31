Cuatro hábitos digestivos que los gastroenterólogos recomiendan abandonar para cuidar la salud intestinal

La evidencia disponible prioriza cambios simples y sostenidos ante molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los problemas digestivos cotidianos suelen empujar a muchas personas hacia soluciones rápidas. Especialistas en gastroenterología advierten que varios hábitos populares pueden agravar síntomas como reflujo, hinchazón o estreñimiento, o postergar una consulta médica necesaria, según EatingWell, basada en recomendaciones de instituciones médicas y de salud pública.

1. Comer en exceso poco antes de acostarse

Las cenas copiosas cerca de dormir se asocian con más reflujo y regurgitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comidas abundantes cerca de la hora de dormir figuran entre las conductas que más se repiten en personas con acidez nocturna. La gastroenteróloga Savita Srivastava advirtió en el medio citado que esa costumbre puede dificultar el vaciamiento del estómago y aumentar el reflujo, hinchazón y fatiga.

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El Colegio Americano de Gastroenterología (ACG) explica que acostarse con el estómago lleno favorece el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y puede intensificar molestias como ardor, regurgitación y sabor ácido en la boca. Aconseja evitar las comidas entre dos y tres horas antes de ir a la cama en quienes presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Si la acidez aparece con frecuencia y obliga a usar antiácidos o a modificar la posición para dormir, el cuadro merece una evaluación clínica.

2. Suponer que un probiótico sirve para cualquier caso

Los probióticos no tienen efectos universales y dependen de cepas y síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos con probióticos se promocionan como una vía general para mejorar la salud intestinal, aunque la evidencia no respalda esa idea en bloque. EatingWell señaló que los gastroenterólogos consultados subrayan una diferencia clave: no todos los productos contienen las mismas cepas ni se estudian para los mismos síntomas.

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El gastroenterólogo Edmundo Rodriguez-Frias remarcó que los posibles beneficios no pueden asumirse de un producto a otro solo por compartir la etiqueta de probiótico. Más unidades formadoras de colonias o una lista más extensa de microorganismos no garantizan mejores resultados.

Más unidades formadoras de colonias no garantizan mejores resultados clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis publicado en Nutrition Reviews que analizó 44 estudios sobre probióticos y dieta en pacientes con síndrome de intestino irritable encontró que algunas cepas pueden aliviar síntomas como hinchazón y dolor abdominal en ciertos pacientes. La evidencia no alcanza, sin embargo, para extrapolar el beneficio de una cepa a otra ni para asumir que cualquier producto será útil en todos los cuadros.

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En esa misma línea, la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA) planteó que las intervenciones dietéticas y los suplementos deben ajustarse al perfil clínico de cada paciente y, de ser posible, con guía profesional.

3. Mantener dietas restrictivas más tiempo del necesario

La dieta baja en FODMAP se aplica de forma temporal para identificar desencadenantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta baja en FODMAP —sigla en inglés para ciertos carbohidratos fermentables de difícil absorción, como algunos azúcares presentes en frutas, lácteos y legumbres— se usa para identificar alimentos que desencadenan síntomas digestivos, sobre todo en personas con síndrome de intestino irritable.

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El punto central, de acuerdo con EatingWell, es que la fase restrictiva no está pensada como un esquema permanente ni como una recomendación para toda persona con molestias digestivas.

Rodriguez-Frias expresó su preocupación por la idea de que toda persona necesita una limpieza o una dieta de eliminación restrictiva. Su función consiste en reducir de manera temporal ciertos carbohidratos fermentables y luego reintroducirlos de forma ordenada para detectar cuáles generan molestias y cuáles se toleran.

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La fase restrictiva del enfoque FODMAP no se extiende más de cuatro a seis semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AGA describió tres etapas para este enfoque: restricción, reintroducción y personalización, y señaló que la primera no debería extenderse más de cuatro a seis semanas. La Cleveland Clinic remarcó que la meta final consiste en reintroducir alimentos y ampliar la variedad alimentaria dentro de un plan tolerable.

La duración excesiva de esa fase puede recortar la diversidad nutricional y alterar la microbiota intestinal —el conjunto de bacterias que habitan el intestino y participan en la digestión—. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition que analizó nueve ensayos clínicos encontró que la dieta baja en FODMAP reduce de forma consistente la abundancia de Bifidobacterium, un grupo de bacterias beneficiosas para la salud digestiva, sin afectar de manera amplia otras métricas del microbioma. Por esa razón, el esquema más estricto no se recomienda de forma indefinida.

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4. Hacer “limpiezas” o “detox” para el intestino

Las “limpiezas” y programas detox tienen poca evidencia y pueden ser inseguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas limpiezas intestinales prometen “reiniciar” el aparato digestivo, aunque los organismos públicos de salud describen un panorama distinto. Srivastava alertó sobre las limpiezas con jugos y los tés “detox”.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) sostuvo que existe poca evidencia para afirmar que los programas de detox o cleanse eliminen toxinas del cuerpo y advirtió que algunos pueden ser inseguros.

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Ciertos productos con laxantes pueden causar diarrea y deshidratación. Mientras que los procedimientos de limpieza de colon pueden derivar en alteraciones electrolíticas y, en casos poco frecuentes, lesiones intestinales.

La fibra diaria, los líquidos y el aumento gradual se sostienen como pautas básicas de cuidado intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si detrás de la búsqueda de un “reset” aparecen estreñimiento, hinchazón o gases persistentes, la recomendación institucional apunta a evaluar la causa del síntoma y no a ensayar medidas de depuración sin respaldo.

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Para el cuidado cotidiano del sistema digestivo, las pautas con mayor consenso son más simples. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) recomienda:

Consumir entre 22 y 34 g de fibra al día en adultos

Sumar líquidos para que esa fibra actúe de manera adecuada

Aumentar su ingesta de forma gradual.

El mismo organismo indica que los gases se relacionan con aire tragado y con la fermentación de carbohidratos no digeridos. Y que los cambios en la alimentación deben responder a síntomas concretos y a una orientación profesional .