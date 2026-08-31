Salud

Sueño y bienestar: qué cambio desde la tarde puede ayudar a descansar mejor

Una transición más ordenada desde el final del día, con menos estímulos y horarios estables, aparece como un apoyo para mejorar el descanso

Mujer mayor durmiendo plácidamente en su cama, con un libro, gafas y una taza sobre la mesa de noche en un dormitorio iluminado suavemente.
Las publicaciones sobre sueño y bienestar destacan que bajar el ritmo desde el final de la tarde prepara mejor el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir bien no depende solo de lo que pasa al acostarse. El descanso nocturno también se vincula con los hábitos diarios, la organización de los horarios y el nivel de estimulación que acompaña el cierre de la jornada. En ese marco, empezar a bajar el ritmo desde el final de la tarde puede ayudar a preparar mejor el sueño.

La publicación Better sleep, naturally, de Harvard Health, retoma esa idea sin convertir las cinco de la tarde en una regla fija para todos los casos. El eje pasa por construir una transición más clara entre las obligaciones del día y la noche, con menos actividad, más previsibilidad y una rutina que funcione como señal para el organismo.

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El interés sobre este enfoque creció a medida que las dificultades para dormir empezaron a analizarse no solo desde la última media hora antes de ir a la cama, sino desde el conjunto de conductas que ordenan el día. La regularidad, la exposición a ciertos estímulos y la forma en que se llega a la noche aparecen, en esas publicaciones, como elementos que pueden influir sobre la calidad del descanso.

Qué hábitos de la tarde y la noche pueden favorecer el descanso

Una persona en la cama lee un libro con una lámpara de mesa encendida a la derecha, debajo de una colcha de color claro y con almohadas.
Los CDC recomiendan aprovechar la luz natural, hacer actividad física en horarios tempranos y evitar la cafeína avanzada la jornada para favorecer el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La página About Sleep, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), señala que pequeños cambios en la rutina diaria pueden ayudar a dormir mejor. Entre ellos, menciona pasar tiempo con luz natural durante el día, ubicar la actividad física en horarios más tempranos y evitar la cafeína avanzada la jornada. Dentro de ese esquema, empezar a desacelerar desde la tarde aparece como una manera de anticipar el descanso.

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La publicación Better sleep, naturally suma ejemplos concretos para esa transición. Allí se menciona una cena liviana, la reducción del uso de pantallas antes de acostarse y la conveniencia de sostener un horario regular para dormir y despertarse. También incorpora actividades tranquilas, como leer, escuchar música suave o tomar un baño templado, como parte de una secuencia orientada a reducir la activación antes de la noche.

Esa lógica no se presenta como una fórmula aislada, sino como parte de una estructura repetida. Cuando las últimas horas del día mantienen cierta estabilidad, el cuerpo puede asociar esa secuencia con la proximidad del sueño. La recomendación, según estas fuentes, consiste menos en cumplir un ritual exacto que en construir condiciones previsibles para el descanso.

La guía clínica Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults, de la American Academy of Sleep Medicine, aporta un enfoque más sólido: plantea que la higiene del sueño puede formar parte de una estrategia amplia, aunque no debería usarse como tratamiento único frente al insomnio crónico.

Cuándo la dificultad para dormir requiere consulta profesional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los CDC recomiendan aprovechar la luz natural, hacer actividad física en horarios tempranos y evitar la cafeína avanzada la jornada para favorecer el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mismas fuentes aclaran que estas medidas no deben entenderse como respuestas universales. Una mala noche aislada no equivale a un trastorno, pero la situación cambia cuando la dificultad para dormir se vuelve persistente o empieza a afectar el funcionamiento cotidiano. En ese punto, el problema deja de leerse solo como una cuestión de hábitos y puede requerir evaluación específica.

La página Trouble Sleeping, de MyHealthfinder, indica que conviene consultar con un profesional de la salud cuando aparecen problemas para conciliar el sueño, dificultades para mantenerse dormido o somnolencia diurna. Ese recurso también plantea que la consulta puede ser pertinente cuando dormir bien se vuelve una dificultad frecuente, incluso si no existe un diagnóstico previo.

La página About Sleep, de los CDC, agrega que la estabilidad horaria puede contribuir a ordenar el ciclo de sueño-vigilia, el patrón biológico que regula los períodos de sueño y de vigilia.

El punto común entre las fuentes es que bajar el ritmo desde la tarde puede integrarse a una estrategia más amplia de higiene del sueño, junto con horarios consistentes, menos estímulos y un entorno adecuado para descansar.

Cuando las dificultades persisten, la recomendación pasa por una consulta profesional que permita determinar si existe un trastorno del sueño u otro factor asociado.

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