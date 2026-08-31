Es argentino, tiene 21 años y es campeón europeo de Gran Turismo: Nacho Montenegro, “la Joya” de la que todos hablan

Nacho Montenegro levanta la copa de campeón Endurance del GT World Challenge Europe en Nürburgring

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Ignacio Montenegro supo ganar en el TC 2000 con 17 años sin tener registro de conducir. Es una de las máximas promesas del automovilismo argentino y se coronó campeón de la clase Endurance del GT World Challenge Europe junto a Amaury Cordeel y Matisse Lismont a bordo del BMW M4 GT3 EVO del Team WRT, tras terminar en el segundo lugar de su categoría en la carrera de tres horas del Nürburgring, disputada este domingo en el mítico circuito alemán.

Montenegro hizo historia, ya que a sus 21 años se convirtió así en el primer piloto argentino en consagrarse campeón de la Silver Cup Endurance del GT World Challenge Europe, y lo consiguió en su temporada debut. Se trata de una categoría que reúne a los mejores pilotos y equipos de GT3 del continente. Es el campeonato de Gran Turismo más importante del mundo.

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Nacho es el primer argentino que logró un título en Europa en lo que va en la temporada y por su corta edad tiene proyección para seguir creciendo en las carreras de larga duración y llegar al Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Ya habría equipos que lo están observando. Su rápido ascenso con victorias le valió el apodo de “La Joya”, de parte del periodista Jorge Magistris, quien sigue la campaña de todos los pilotos argentinos en el exterior en Corazón de F1.

El resultado bastó para sellar el título en la modalidad Endurance antes de la última fecha del campeonato, que se disputará en Portimao. El trío no necesitó ganar: el segundo puesto en el escenario germano fue suficiente para que sus rivales no pudieran alcanzarlos en la tabla. El piloto oriundo de Rada Tilly, en Chubut, llegó a la cita en región de Eifel como líder del campeonato con 158,5 puntos y la presión no hizo mella en su rendimiento.

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El de Rada Tilly en acción sobre el BMW M4 GT3 EVO con el que logró el título de la clase Endurance del GR World Challenge (Crédito: GT World Challenge Europe)

“Estoy realmente feliz. Charles, Mathis y Amaury hicieron un trabajo increíble durante esta temporada. Estoy realmente contento también porque ellos estuvieron enseñándome mucho, también los pilotos profesionales, en mi primer año en este coche GT3″, contó Nacho luego de la carrera a la transmisión oficial. “También quiero agradecer a mi familia, que siempre está apoyando desde Argentina y a toda la gente de mi país, que son grandes fans. Estoy muy orgulloso”, agregó el piloto.

La carrera fue ganada por el Aston Martin del Comtoyou Racing, tripulado por Mattia Drudi, Marco Sorensen y Nicki Thiim. El BMW número 30 del WRT terminó segundo en la clase Silver, detrás del Ford del Haupt Racing Team, pero ese margen fue irrelevante para el título. El BMW de Montenegro ya había salido desde la pole positions de la clase Silver, con Cordeel al volante.

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Para Montenegro, la temporada 2026 representó su primera en la categoría más exigente del automovilismo de Gran Turismo a nivel europeo. El piloto patagónico fue parte de un equipo que construyó el campeonato carrera a carrera: una victoria en la Silver Cup en Brands Hatch junto a Lismont, un doble triunfo de clase y su primer podio absoluto en Magny-Cours, y una actuación constante que lo mantuvo al frente del campeonato durante los tramos decisivos del año. Cada fecha sumó no solo puntos, sino también experiencia y confianza para el piloto argentino.

El WRT, uno de los equipos más ganadores del GT World Challenge, es una escudería oficial de BMW y este logro puede catapultar a Montenegro a seguir creciendo en el mundo de las carreras de larga duración. La estructura belga, con experiencia en múltiples campeonatos de GT3, le aportó al piloto argentino las herramientas técnicas y el respaldo necesario para competir al máximo nivel desde la primera ronda.

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Ignacio Montenegro con uno de sus manager, Jamie Campbell-Walter, y su coach, Lucas Benamo (@nachomontenegro23)

Debido a sus condiciones y proyección, volvió a trabajar con Bullet Sport Management, la misma empresa que representa a Franco Colapinto. En 2020 tuvo su primer contacto con María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, pero la pandemia de COVID-19 truncó la posibilidad de seguir trabajando juntos. Volvieron a juntarse el año pasado y Nacho pegó el salto a una categoría de élite internacional.

El cambio de Montenegro no fue menor. En 2025 compitió en el TCR World Tour para el equipo GOAT Racing, con un Honda Civic Type R de tracción delantera, la mecánica con la que se había formado desde sus inicios en el automovilismo sudamericano. Antes de llegar a las carreras de Gran Turismo, brilló en el TCR, el concepto de autos de producción para carreras de turismo que se impone en el mundo. En 2023, se había consagrado campeón del TCR South America con la Squadra Martino, con apenas 18 años, convirtiéndose en el monarca más joven de esa serie. Luego viajó a Europa y en 2024 se impuso en el TCR España. “Sabía que tenía un lazo muy grande con Honda. Aunque la proyección en el TCR no era mayor a seis años y por eso me volqué al GT3. Me junté otra vez con con María y Jamie”, contó en una entrevista con Infobae. El grupo de trabajo se completa con Lucas Coaching, el equipo a cargo de formación y entrenamiento de pilotos de Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell.

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Sobre su buen rendimiento en Gran Turismo en poco tiempo, Nacho confesó que “no me lo esperaba, porque al no tener tanta experiencia en tracción trasera pensé que iba a ser un año un poquito más difícil al principio sobre todo”, admitió. “Programamos una cantidad de tests a principio de año que creo que me dejó un poco más tranquilo”, aclaró.

Nacho Montenegro tiene 21 años y ya es campeón europeo (@nachomontenegro23)

“Hubo mucho trabajo más allá de los test, en cuanto al simulador y mucha data y muchos análisis”, explicó sobre su trabajo para tener la mejor adaptación. “Para Brands Hatch, metimos alrededor de doce a trece horas de simulador, lo mismo que en Monza. Y no era girar por girar. Era analizar por qué tal cosa, por qué me hacía otra tendencia el auto cuando ingresaba de diferente manera, el desgaste de la goma”.

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“Ser campeón fue el objetivo desde principio de año. La presión estaba desde el principio de ir a por el campeonato Silver. Sin duda que somos los principales protagonistas del campeonato, de ambos campeonatos. Sabemos que la presión está, de que lo tenemos que ganar sí o sí, o por lo menos intentarlo”, afirmó.

En 2026 logró cinco victorias y nueve podios. Ahora buscará plasmar otros sueños como correr en el circuito largo de Nürburgring, el mítico Nordschleife, de 22 kilómetros y 170 curvas, donde corrió Max Verstappen. “El Nordschleife y Le Mans es un objetivo a corto plazo para mí. Apunto a ganar Le Mans, sería un sueño para mí. Es lo primero que pienso cuando hice el cambio este a los GT. Y obvio que el sueño también es correr en Hypercar”, que es la clase principal del WEC.

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Nacho Montenegro fue la gran revelación del GT World Challenge Europe y a su corta edad es una de las joyas en el mundo de las carreras de larga duración. no debería tardar en tener una chance en el WEC. Por lo pronto, ya tiene un título europeo bajo el brazo.