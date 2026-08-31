Caminar y bailar, dos hábitos que la ciencia vincula con un cerebro más activo

La actividad física regular se asocia con beneficios en la salud cerebral y la calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La evidencia científica es contundente: la actividad física regular no solo fortalece el sistema cardiovascular, sino que actúa como un protector clave para la memoria, la capacidad de pensamiento y la reducción del riesgo de deterioro cognitivo.Prácticas accesibles como caminar a paso ligero o bailar se consolidan como herramientas fundamentales para estimular el cerebro y preservar sus funciones a lo largo del tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha integrado la actividad física como una de las recomendaciones fundamentales para la salud cerebral. En su guía actualizada, el organismo subraya que prácticas como la caminata y el baile son esenciales para adultos con cognición normal o con deterioro cognitivo leve. Lejos de ser un esfuerzo aislado, el movimiento se posiciona como una intervención preventiva de alto impacto.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud incluye el movimiento entre las medidas para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener beneficios tangibles, la OMS sugiere que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa. Esta recomendación trasciende la salud física: la evidencia vincula estos niveles de movimiento con una mejora directa en la velocidad de procesamiento, la memoria y la función ejecutiva, además de una menor probabilidad de desarrollar patologías como la enfermedad de Alzheimer.

Caminar y bailar: el ejercicio como hábito cotidiano

La recomendación semanal contempla actividad aeróbica moderada o vigorosa, o una combinación equivalente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La accesibilidad es una de las mayores ventajas de estas recomendaciones. La caminata rápida, junto con actividades como el yoga o el entrenamiento de fuerza, figura entre las prácticas más eficaces.

PUBLICIDAD

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, cualquier dosis de ejercicio aporta beneficios: no es necesario cumplir con sesiones extensas y estructuradas, ya que los minutos pueden repartirse a lo largo de la semana.

Caminar aparece como práctica accesible dentro de las actividades aeróbicas consideradas en las guías internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baile, por su parte, añade un componente distintivo: la combinación de esfuerzo físico con coordinación, ritmo y atención. Al aprender pasos nuevos, el cerebro recibe un estímulo extra que potencia la plasticidad neuronal. Esta práctica no solo ayuda a cumplir con los objetivos de intensidad moderada a vigorosa, sino que también activa funciones cognitivas de manera simultánea.

PUBLICIDAD

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sostienen que moverse ayuda a pensar, aprender y resolver problemas. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la intensidad: la importancia de la continuidad

Uno de los errores más comunes es creer que el ejercicio solo funciona si se realiza en gimnasios o bajo rutinas intensivas. La realidad es más simple: integrar el movimiento en la rutina diaria —como subir escaleras, caminar durante los traslados o evitar períodos prolongados de sedentarismo— produce resultados medibles. Las pausas activas, incluso aquellas de corta duración, logran estimular funciones cerebrales clave.

El baile combina esfuerzo físico con coordinación, ritmo y atención dentro de una rutina de intensidad moderada a vigorosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, es preciso aclarar que el ejercicio no debe entenderse como un escudo infalible contra enfermedades neurodegenerativas. La salud cerebral depende de un enfoque integral que incluya:

PUBLICIDAD

Alimentación equilibrada: nutrientes esenciales para el funcionamiento neuronal.

Control de factores de riesgo: monitoreo de presión arterial, glucosa y salud cardiovascular.

Continuidad: la clave reside en la constancia, no en la intensidad esporádica.