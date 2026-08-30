Lali Espósito abrió el álbum de su divertida despedida de soltera en Brasil: la famosa pareja que llevó en una remera

Lali Espósito brindó con anteojos de novia en su despedida de soltera en Río de Janeiro. "Celebro a mis amigas, celebro el amor", escribió en Instagram

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Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Río de Janeiro con un grupo reducido de amigas íntimas, y las imágenes que circularon en redes sociales este fin de semana confirmaron lo que los rumores anticipaban desde días atrás: la cantante argentina se prepara para casarse con Pedro Rosemblat. El carrete, publicado por la propia Lali en su cuenta de Instagram con el epígrafe “Celebro a mis amigas / Celebro el amor / Celebrar nos sale re bien”, mostró una celebración de varios días con código de vestimenta de conejitas, boliche, sashimi y un guiño al futuro marido que se convirtió en el detalle más comentado de la noche.

Con lentes que decían "Bride" y un look holográfico, Lali Espósito dio el primer sorbo oficial a su vida de novia durante la celebración en Brasil

Lali Espósito, de blanco y con máscara de conejo blanca, junto a sus amigas Mery del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos

Una fuente de sashimi con salmón, atún y pulpo, servida en un restaurante de Río de Janeiro

El grupo de amigas de Lali Espósito recorrió las calles de Leblon e Ipanema con remeras personalizadas estampadas con fotos de parejas famosas

La escapada al país vecino había generado especulación desde el momento en que la cantante fue vista en Brasil junto a sus amigas más cercanas. Fue la propia artista quien despejó las dudas al publicar el carrete. La actriz Mery del Cerro también compartió imágenes del viaje en su cuenta, con el epígrafe “Río siempre será un buen plan”. Morena Fernández Quinteros dejó su mensaje en las redes: “Qué hermosa soldada del Cerro. Te adoro y quiero tus risas siempre”.

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Al grupo se sumaron Cande Vetrano, Sol Jaite y Justina Bustos, quien aparece en las fotos grupales diurnas por las calles de la ciudad. Las seis se alojaron en un hotel del barrio de Ipanema, frente a la Avenida Atlântica, cuya vajilla verde y blanca aparece en las imágenes de los desayunos del carrete.

Una botella de vino rosé Whispering Angel 20th Vintage Limited Edition en hielera, uno de los tragos elegidos para la noche central de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro

La novia diferenciada del grupo: Lali de blanco entre sus amigas de negro, todas con antifaces de conejo, en uno de los momentos de la noche central de la celebración en Río de Janeiro

Cande Vetrano en la pista de baile del boliche al que el grupo se trasladó tras la cena

Lali Espósito sostuvo una máscara con el rostro de Pedro Rosemblat, su futuro marido, en medio de la pista del boliche

El código de vestimenta de la noche central fue tan preciso como fotogénico. Lali llegó de blanco: vestido de encaje con transparencias, botas vaqueras negras hasta la rodilla y una máscara de conejo blanca de orejas largas. Sus amigas, en contraste, vistieron de negro con máscaras de conejo negras. La paleta cromática fue nítida: la novia diferenciada del grupo, todas con el mismo accesorio. La noche tuvo al menos dos escenarios. Primero, una cena en un restaurante decorado con flores artificiales en el techo, donde las fotos muestran a las amigas sentadas con las máscaras puestas y vino rosé Whispering Angel servido en hielera. Después, el grupo pasó a un boliche, donde se tomaron fotos bajo luces de colores en una pista abarrotada.

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En medio de la noche de baile, Lali apareció con un accesorio que no formaba parte del código de conejo: una máscara con la cara impresa de Rosemblat, su futuro marido. La imagen, capturada en el boliche entre humo de máquina y luces de escenario, se convirtió en el detalle más comentado del carrete. Con un corset de lunares blancos y negros, la cantante sostenía la máscara frente a su cara mientras el lugar estaba repleto de gente a su alrededor.

Las ligas de novia de Lali Espósito, fotografiadas bajo la luz violeta del interior de un auto

Lali Espósito y sus amigas forman un círculo y miran hacia la cámara en una foto cenital tomada durante la noche de la despedida de soltera

El mural de Lady Gaga con la leyenda "You born this way baby", firmado por la artista Tami Lemos, en uno de los barrios de Río de Janeiro

Lali Espósito, en vestido blanco de broderie, posa junto a la bandeja del room service de la madrugada: hamburguesa, papas fritas y salsas sobre una bandeja de madera

Pero el guiño a la boda no se limitó a esa máscara. Las remeras personalizadas que el grupo usó durante el día también formaron parte del juego. Cada amiga llevaba estampada una foto de una pareja o casada distinta, y Lali eligió la imagen de Carola Reyna y Boy Olmi, una de las parejas de actores más sólidas de la Argentina, juntos desde que se conocieron en 1992 y casados desde 1994. La elección no pasó desapercibida entre quienes siguieron el carrete foto a foto. Los encendedores personalizados que circularon como souvenir de la noche completaron el tono irónico de la celebración: uno llevaba impreso “Ni en pedo me caso - 2026” y el otro, “Ay, no, es un gastadero de dinero”, frases atribuidas a la propia cantante en el pasado, cuando negaba públicamente los planes de boda.

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La estadía también tuvo sus momentos diurnos. El grupo recorrió las calles de Leblon e Ipanema con las remeras personalizadas y posó frente al mosaico portugués característico de los barrios costeros de Río, con el Morro Dois Irmãos de fondo. En la playa, Vetrano apareció en malla animal print, sombrero de paja y gafas de sol. Los almuerzos tuvieron otro registro: moqueca de frutos de mar, carpaccio, ensalada César con langostinos. Y en un restaurante de sushi, una fuente de sashimi con salmón, atún y pulpo ocupó el centro de la mesa mientras una de las amigas posaba con una remera estampada con la foto de Lali vestida de novia.

Los encendedores personalizados de la despedida de soltera de Lali Espósito llevaban impresas dos frases atribuidas a la cantante: "Ni en pedo me caso - 2026" y "Ay no es un gastadero de dinero", en referencia a sus negaciones pasadas sobre los planes de boda

Entre fiestas y boliches, la despedida de soltera de Lali Espósito también tuvo su momento de playa en las costas de Río de Janeiro

La pantalla del lector de reconocimiento facial de un local nocturno de Río de Janeiro mostró el mensaje "Não identificado" cuando Lali Espósito y sus amigas intentaron tomarse una selfie frente al dispositivo

Mery del Cerro, una de las amigas más cercanas a Lali Espósito desde los tiempos de Casi Ángeles

La cantante también documentó su propia versión de la escapada: se fotografió en la habitación del hotel con el room service de la madrugada —hamburguesas, papas fritas y salsas sobre una bandeja de madera—, posó con su valija y sus regalos lista para partir, y se sacó una selfie en el lector de reconocimiento facial de un local nocturno que arrojó el mensaje “Não identificado” en la pantalla. El grupo también se detuvo frente a un mural rosado de Lady Gaga con la leyenda “You born this way, baby”, firmado por la artista Tami Lemos, en uno de los barrios de la ciudad.

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La madrugada cerró con Lali en vestido blanco de broderie sobre la cama del hotel, rodeada de las bandejas del room service. En el papel que quedó sobre una mesa, alguien escribió con crayón azul: “El Flaco se casa”, el apodo con el que su círculo íntimo llama a la cantante desde hace años.

El guiño a una historia de amor duradera: Lali Espósito eligió llevar en su remera la imagen de Carola Reyna y Boy Olmi, juntos desde 1992

Vista de la Avenida Atlântica de Río de Janeiro al amanecer, desde el hotel donde se alojó el grupo de Lali

Lali Espósito, con valija, bolsos y regalos, en el pasillo del hotel de Ipanema donde se alojó

"El Flako se casa", escribió alguien con crayón azul

La pareja había anunciado su decisión de casarse a comienzos de 2026, aunque mantuvo todos los detalles de la boda en el ámbito privado. Por ahora, no trascendieron la fecha ni el lugar exacto de la ceremonia.

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