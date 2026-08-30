Lali Espósito abrió el álbum de su divertida despedida de soltera en Brasil: la famosa pareja que llevó en una remera

Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Río de Janeiro con un grupo reducido de amigas íntimas, y las imágenes que circularon en redes sociales este fin de semana confirmaron lo que los rumores anticipaban desde días atrás: la cantante argentina se prepara para casarse con Pedro Rosemblat. El carrete, publicado por la propia Lali en su cuenta de Instagram con el epígrafe “Celebro a mis amigas / Celebro el amor / Celebrar nos sale re bien”, mostró una celebración de varios días con código de vestimenta de conejitas, boliche, sashimi y un guiño al futuro marido que se convirtió en el detalle más comentado de la noche.
La escapada al país vecino había generado especulación desde el momento en que la cantante fue vista en Brasil junto a sus amigas más cercanas. Fue la propia artista quien despejó las dudas al publicar el carrete. La actriz Mery del Cerro también compartió imágenes del viaje en su cuenta, con el epígrafe “Río siempre será un buen plan”. Morena Fernández Quinteros dejó su mensaje en las redes: “Qué hermosa soldada del Cerro. Te adoro y quiero tus risas siempre”.
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Al grupo se sumaron Cande Vetrano, Sol Jaite y Justina Bustos, quien aparece en las fotos grupales diurnas por las calles de la ciudad. Las seis se alojaron en un hotel del barrio de Ipanema, frente a la Avenida Atlântica, cuya vajilla verde y blanca aparece en las imágenes de los desayunos del carrete.
El código de vestimenta de la noche central fue tan preciso como fotogénico. Lali llegó de blanco: vestido de encaje con transparencias, botas vaqueras negras hasta la rodilla y una máscara de conejo blanca de orejas largas. Sus amigas, en contraste, vistieron de negro con máscaras de conejo negras. La paleta cromática fue nítida: la novia diferenciada del grupo, todas con el mismo accesorio. La noche tuvo al menos dos escenarios. Primero, una cena en un restaurante decorado con flores artificiales en el techo, donde las fotos muestran a las amigas sentadas con las máscaras puestas y vino rosé Whispering Angel servido en hielera. Después, el grupo pasó a un boliche, donde se tomaron fotos bajo luces de colores en una pista abarrotada.
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En medio de la noche de baile, Lali apareció con un accesorio que no formaba parte del código de conejo: una máscara con la cara impresa de Rosemblat, su futuro marido. La imagen, capturada en el boliche entre humo de máquina y luces de escenario, se convirtió en el detalle más comentado del carrete. Con un corset de lunares blancos y negros, la cantante sostenía la máscara frente a su cara mientras el lugar estaba repleto de gente a su alrededor.
Pero el guiño a la boda no se limitó a esa máscara. Las remeras personalizadas que el grupo usó durante el día también formaron parte del juego. Cada amiga llevaba estampada una foto de una pareja o casada distinta, y Lali eligió la imagen de Carola Reyna y Boy Olmi, una de las parejas de actores más sólidas de la Argentina, juntos desde que se conocieron en 1992 y casados desde 1994. La elección no pasó desapercibida entre quienes siguieron el carrete foto a foto. Los encendedores personalizados que circularon como souvenir de la noche completaron el tono irónico de la celebración: uno llevaba impreso “Ni en pedo me caso - 2026” y el otro, “Ay, no, es un gastadero de dinero”, frases atribuidas a la propia cantante en el pasado, cuando negaba públicamente los planes de boda.
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La estadía también tuvo sus momentos diurnos. El grupo recorrió las calles de Leblon e Ipanema con las remeras personalizadas y posó frente al mosaico portugués característico de los barrios costeros de Río, con el Morro Dois Irmãos de fondo. En la playa, Vetrano apareció en malla animal print, sombrero de paja y gafas de sol. Los almuerzos tuvieron otro registro: moqueca de frutos de mar, carpaccio, ensalada César con langostinos. Y en un restaurante de sushi, una fuente de sashimi con salmón, atún y pulpo ocupó el centro de la mesa mientras una de las amigas posaba con una remera estampada con la foto de Lali vestida de novia.
La cantante también documentó su propia versión de la escapada: se fotografió en la habitación del hotel con el room service de la madrugada —hamburguesas, papas fritas y salsas sobre una bandeja de madera—, posó con su valija y sus regalos lista para partir, y se sacó una selfie en el lector de reconocimiento facial de un local nocturno que arrojó el mensaje “Não identificado” en la pantalla. El grupo también se detuvo frente a un mural rosado de Lady Gaga con la leyenda “You born this way, baby”, firmado por la artista Tami Lemos, en uno de los barrios de la ciudad.
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La madrugada cerró con Lali en vestido blanco de broderie sobre la cama del hotel, rodeada de las bandejas del room service. En el papel que quedó sobre una mesa, alguien escribió con crayón azul: “El Flaco se casa”, el apodo con el que su círculo íntimo llama a la cantante desde hace años.
La pareja había anunciado su decisión de casarse a comienzos de 2026, aunque mantuvo todos los detalles de la boda en el ámbito privado. Por ahora, no trascendieron la fecha ni el lugar exacto de la ceremonia.
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