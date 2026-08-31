Economía

De cuánto será la PUAM de ANSES en septiembre 2026

La prestación tendrá en el próximo mes una suba atada a la inflación de julio. También ya se conoce el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones

Fachadas ANSES
La PUAM de ANSES subirá a $342.872,98 en septiembre de 2026 por la actualización mensual atada a la inflación de julio informada por el INDEC
Guardar

La PUAM de ANSES subirá a $342.872,98 en septiembre de 2026 por la actualización mensual que surge del índice de inflación de julio informado por el INDEC. Si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran esta prestación llegaría a $412.872,98.

La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de dos meses antes. Para septiembre, el ajuste será de 2,1%, el mismo porcentaje que se aplicará sobre jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema previsional que paga la ANSES.

PUBLICIDAD

De cuánto será la PUAM de ANSES en septiembre 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que en septiembre de 2026 quedará fijada en $342.872,98.

A ese monto podría sumarse un refuerzo de $70.000, aunque esa cifra todavía depende de una confirmación oficial. Si ese bono se mantiene, el haber final de la PUAM ascenderá a $412.872,98.

PUBLICIDAD

El incremento se calcula a partir del dato de inflación de julio, que fue de 2,1%. Ese mecanismo de actualización mensual se encuentra establecido en el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad previsional con el IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Quiénes cobran la PUAM

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes exigidos para acceder a una jubilación ordinaria.

Se trata de una prestación no contributiva creada para quienes llegaron a la edad de retiro sin reunir los requisitos del régimen general. Además del haber mensual, los titulares acceden a cobertura médica a través de PAMI y pueden gestionar asignaciones familiares.

La movilidad previsional de ANSES aplicará en septiembre un aumento de 2,1% sobre jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)
La movilidad previsional de ANSES aplicará en septiembre un aumento de 2,1% sobre jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las condiciones principales para acceder a este beneficio se encuentran:

  • Tener 65 años o más
  • Ser argentino o naturalizado con la residencia exigida por la normativa, o extranjero con residencia legal en el país durante el plazo requerido
  • No cobrar ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro
  • Mantener la residencia en la Argentina

La prestación es incompatible con otras jubilaciones y pensiones, aunque sí puede percibirse junto con un bono extraordinario si ese refuerzo es dispuesto por el Gobierno.

De cuánto son las jubilaciones y pensiones en septiembre

Con el mismo ajuste de 2,1%, la jubilación mínima pasará a ser de $428.591,22 en septiembre de 2026.

Si continúa el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, quienes cobran la mínima percibirán un total de $498.591,22.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Si el Gobierno confirma el bono extraordinario de $70.000, la PUAM de ANSES llegará a $412.872,98 en septiembre de 2026

En el otro extremo, la jubilación máxima quedará en $2.884.013,07. Ese monto no incluye bono, ya que ese refuerzo suele aplicarse sobre los ingresos previsionales más bajos.

También subirán las distintas pensiones del sistema, en línea con la movilidad mensual que aplica la ANSES sobre las prestaciones alcanzadas por el régimen vigente.

Fechas de cobro de ANSES en septiembre 2026

La ANSES ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan según la terminación del DNI y distinguen entre quienes cobran haberes que no superan la mínima y quienes perciben montos superiores.

Además, el organismo prevé cronogramas específicos para la AUH, la Asignación por Embarazo, las Pensiones No Contributivas, las asignaciones de pago único y la prestación por desempleo.

En el caso de jubilados y pensionados, el recibo de haberes podrá consultarse en mi ANSES desde el inicio del calendario de pagos.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 21 de septiembre
Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La ANSES definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Pensiones no contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 21 de septiembre
Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La AUH y la Asignación Familiar por Hijo se cobran del 8 al 21 de septiembre, mientras que la Asignación por Embarazo va del 10 al 23

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 21 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 23 de septiembre
Primer plano de una mujer embarazada sentada en una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno abierto con documentos de ANSES a su alrededor.
La Asignación por Prenatal y Maternidad se paga entre el 10 y el 16 de septiembre, y la Asignación por Maternidad se acredita en la primera fecha habilitada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se realiza en la primera fecha del calendario habilitado.

Asignaciones de pago único

  • Primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre
  • Segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 9 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 2

  • Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 9 de octubre

Temas Relacionados

JubilacionesJubiladosPUAMANSESNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Granja Tres Arroyos cerró sin aviso una planta histórica: denuncian que se retiró maquinaria y que el directorio vació sus oficinas

Un comunicado interno notificó la suspensión “hasta nuevo aviso” por falta de suministro eléctrico y fuerza mayor. Pero las máquinas concesionadas ya no estaban y los directivos habían vaciado sus oficinas

Granja Tres Arroyos cerró sin aviso una planta histórica: denuncian que se retiró maquinaria y que el directorio vació sus oficinas

Caputo en el G20 de EEUU: el ministro se reunirá con Bessent y defenderá el programa de ajuste

El ministro de Economía participará de la reunión de jefes de Finanzas en Carolina del Norte. En esta oportunidad, el encuentro estará atravesado por la crisis en Medio Oriente y la situación económica de Estados Unidos

Caputo en el G20 de EEUU: el ministro se reunirá con Bessent y defenderá el programa de ajuste

Proyectan que la Argentina exportará más de USD 103.000 millones este año, el mayor registro de su historia

El aumento de los valores colocados de petróleo, oro y litio contribuirán a que, según proyecto la cámara de exportadores, por primera vez la Argentina supere una marca hasta hace poco impensable

Proyectan que la Argentina exportará más de USD 103.000 millones este año, el mayor registro de su historia

Los aumentos que vienen en septiembre y los que todavía tienen que definirse

El martes arranca un nuevo mes en donde ya se comunicaron incrementos en prepagas, transporte público, peajes y colegios. El Gobierno tiene que definir qué pasa con la tarifas

Los aumentos que vienen en septiembre y los que todavía tienen que definirse

El debate por el crecimiento económico gana protagonismo de cara a las presidenciales del año que viene

El PBI de Argentina podría encadenar tres años consecutivos de expansión moderada. Pero la dispersión sectorial y una demanda interna deteriorada opacan el fuerte salto exportador de la mano del agro, la minería y Vaca Muerta, principalmente

El debate por el crecimiento económico gana protagonismo de cara a las presidenciales del año que viene

DEPORTES

Quién es Mike Gordon, el ejecutivo detrás de la transformación de Liverpool

Quién es Mike Gordon, el ejecutivo detrás de la transformación de Liverpool

Las remontadas más recordadas en la historia de la Champions League

Novak Djokovic, al borde de las lágrimas en la derrota ante Mariano Navone en el US Open: “Fue horrible, pensé en abandonar”

La confesión de Mariano Navone tras la hazaña ante Novak Djokovic: “No fueron semanas fáciles para mí”

Es argentino, tiene 21 años y es campeón europeo de Gran Turismo: Nacho Montenegro, “la Joya” de la que todos hablan

TELESHOW

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

Marcelo Tinelli y Nico Occhiato recrearon el espíritu de Videomatch: humor, imitaciones y el recuerdo del clásico de la TV

El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

Lali Espósito abrió el álbum de su divertida despedida de soltera en Brasil: la famosa pareja que llevó en una remera

INFOBAE AMÉRICA

El Informe que Nuevo León debe escuchar

El Informe que Nuevo León debe escuchar

Nepal comenzó a enterrar cientos de cuerpos tras el alud que dejó al menos 903 muertos y más de 4.200 desaparecidos

El petróleo se dispara por la escalada entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre la reapertura de Ormuz

Putin, Xi y líderes de Asia se reúnen en Kirguistán en una cumbre marcada por las guerras de Ucrania e Irán

El régimen de Irán afirmó que atacó una instalación militar de EEUU en Emiratos Árabes Unidos