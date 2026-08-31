La PUAM de ANSES subirá a $342.872,98 en septiembre de 2026 por la actualización mensual que surge del índice de inflación de julio informado por el INDEC. Si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran esta prestación llegaría a $412.872,98.
La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de dos meses antes. Para septiembre, el ajuste será de 2,1%, el mismo porcentaje que se aplicará sobre jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema previsional que paga la ANSES.
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De cuánto será la PUAM de ANSES en septiembre 2026
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que en septiembre de 2026 quedará fijada en $342.872,98.
A ese monto podría sumarse un refuerzo de $70.000, aunque esa cifra todavía depende de una confirmación oficial. Si ese bono se mantiene, el haber final de la PUAM ascenderá a $412.872,98.
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El incremento se calcula a partir del dato de inflación de julio, que fue de 2,1%. Ese mecanismo de actualización mensual se encuentra establecido en el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad previsional con el IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Quiénes cobran la PUAM
La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes exigidos para acceder a una jubilación ordinaria.
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Se trata de una prestación no contributiva creada para quienes llegaron a la edad de retiro sin reunir los requisitos del régimen general. Además del haber mensual, los titulares acceden a cobertura médica a través de PAMI y pueden gestionar asignaciones familiares.
Entre las condiciones principales para acceder a este beneficio se encuentran:
- Tener 65 años o más
- Ser argentino o naturalizado con la residencia exigida por la normativa, o extranjero con residencia legal en el país durante el plazo requerido
- No cobrar ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro
- Mantener la residencia en la Argentina
La prestación es incompatible con otras jubilaciones y pensiones, aunque sí puede percibirse junto con un bono extraordinario si ese refuerzo es dispuesto por el Gobierno.
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De cuánto son las jubilaciones y pensiones en septiembre
Con el mismo ajuste de 2,1%, la jubilación mínima pasará a ser de $428.591,22 en septiembre de 2026.
Si continúa el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, quienes cobran la mínima percibirán un total de $498.591,22.
En el otro extremo, la jubilación máxima quedará en $2.884.013,07. Ese monto no incluye bono, ya que ese refuerzo suele aplicarse sobre los ingresos previsionales más bajos.
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También subirán las distintas pensiones del sistema, en línea con la movilidad mensual que aplica la ANSES sobre las prestaciones alcanzadas por el régimen vigente.
Fechas de cobro de ANSES en septiembre 2026
La ANSES ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan según la terminación del DNI y distinguen entre quienes cobran haberes que no superan la mínima y quienes perciben montos superiores.
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Además, el organismo prevé cronogramas específicos para la AUH, la Asignación por Embarazo, las Pensiones No Contributivas, las asignaciones de pago único y la prestación por desempleo.
En el caso de jubilados y pensionados, el recibo de haberes podrá consultarse en mi ANSES desde el inicio del calendario de pagos.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Pensiones no contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 10 de septiembre
- DNI terminado en 1: 11 de septiembre
- DNI terminado en 2: 14 de septiembre
- DNI terminado en 3: 15 de septiembre
- DNI terminado en 4: 16 de septiembre
- DNI terminado en 5: 17 de septiembre
- DNI terminado en 6: 18 de septiembre
- DNI terminado en 7: 21 de septiembre
- DNI terminado en 8: 22 de septiembre
- DNI terminado en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se realiza en la primera fecha del calendario habilitado.
Asignaciones de pago único
- Primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre
- Segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 9 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 9 de octubre
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