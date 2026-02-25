Más allá de la acidez estomacal: 10 síntomas poco conocidos del reflujo ácido

Los síntomas sutiles como la dificultad para tragar y molestias respiratorias nocturnas pueden indicar reflujo ácido crónico según la Mayo Clinic (Freepik)

La acidez gástrica suele ser el síntoma más reconocido del reflujo ácido, pero esta afección digestiva puede manifestarse con señales menos evidentes que, si pasan inadvertidas, elevan el riesgo de complicaciones.

Según expertos de la Mayo Clinic, Harvard Health Publishing y la revista Prevention, identificar estos síntomas poco conocidos resulta fundamental para acceder a un diagnóstico temprano y recibir el tratamiento adecuado.

¿Qué es el reflujo ácido y cómo se produce?

El reflujo ácido ocurre cuando los ácidos del estómago ascienden hacia el esófago, lo que genera molestias más allá de la acidez ocasional. Cuando los episodios aparecen dos o más veces por semana, los especialistas lo clasifican como enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Entre los factores que aumentan su incidencia, Mayo Clinic menciona comidas fritas, alimentos ricos en grasas, chocolate, salsa de tomate, café, alcohol, bebidas gaseosas y vinagre. Harvard Health advierte que el riesgo es mayor en personas con sobrepeso, fumadoras o que consumen grandes cantidades de estos productos.

Factores como comidas grasosas, chocolate, café, alcohol y fumar contribuyen a la aparición y persistencia del reflujo gastroesofágico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas principales del reflujo ácido según los médicos

1. Dolor en el pecho

El dolor en el pecho es uno de los síntomas que más alarma genera, ya que puede confundirse con un ataque cardíaco. Joseph Murray, gastroenterólogo de la Mayo Clinic y profesor en la National University of Ireland, Galway, señala que muchos pacientes consultan por este motivo. Si la presión se extiende a brazos o cuello, se debe descartar un problema cardíaco.

2. Exceso de saliva después de comer

Formar mucha saliva tras las comidas puede ser una señal de reflujo. Las glándulas salivales se activan para proteger la garganta del ácido estomacal, según los expertos citados en Harvard Health.

3. Sibilancias o dificultad respiratoria

Las sibilancias y la dificultad para respirar pueden aparecer, especialmente al acostarse después de comidas copiosas o consumo de alcohol y tabaco. El ácido irrita las vías respiratorias y puede provocar tos seca o sensación de asfixia.

La dificultad para respirar y las sibilancias pueden asociarse al reflujo ácido, sobre todo tras comidas copiosas o consumo de alcohol y tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Regurgitación

Se percibe como el retorno de alimentos hacia la garganta o la boca, sin llegar a vomitar. Este síntoma es habitual en quienes presentan episodios frecuentes de reflujo, según Harvard Health y Prevention.

5. Sabor agrio en la boca

El ascenso de jugos gástricos puede dejar un sabor ácido persistente después de las comidas, afectando la calidad de vida.

6. Eructos frecuentes

Los eructos frecuentes pueden indicar que gases o alimentos están regresando al esófago. El reflujo persistente favorece este síntoma, según Harvard Health y Prevention.

7. Sensación de nudo en la garganta

La sensación de nudo en la garganta puede indicar reflujo crónico, sobre todo si coexiste con otras molestias. El polvo o irritantes ambientales también pueden causarla, aclara Murray.

La sensación de nudo en la garganta puede advertir un reflujo crónico, especialmente si se presenta junto a otras molestias en la zona oral (Pexels)

8. Dificultad o dolor al tragar

El reflujo puede provocar estrechamiento y cicatrización en la garganta, generando dificultad o dolor al tragar. Murray indica que la comida puede atascarse o lastimar la garganta.

9. Náuseas

Las náuseas, sobre todo después de comer, pueden asociarse al reflujo ácido. Aunque no siempre están presentes, son uno de los síntomas relevantes, según Harvard Health y expertos de Prevention.

10. Tos recurrente, ronquera o dolor de garganta

El reflujo laringofaríngeo puede causar tos persistente, ronquera o dolor de garganta, incluso en ausencia de acidez. Si los tratamientos no mejoran estos síntomas, es necesario consultar a un especialista.

Cuándo consultar al médico y señales de alarma

Según los Institutos Nacionales de la Salud y Harvard Health, se debe acudir al médico si aparecen pérdida de apetito, vómitos persistentes, dificultad para tragar, pérdida de peso inexplicable, vómitos con sangre o heces oscuras. El dolor en el pecho siempre amerita una consulta urgente para descartar causas cardíacas.

Es imprescindible consultar al médico si se manifiestan signos de alarma como pérdida de peso, vómitos persistentes, dolor en el pecho o sangre en vómitos (Freepik)

El reflujo ácido persistente aumenta el riesgo de neumonía y cáncer de esófago. Los ácidos pueden alcanzar los pulmones y causar infecciones graves. Además, quienes padecen reflujo gastroesofágico tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer esofágico, advierten Harvard Health, Mayo Clinic y Prevention.

Eliminar alimentos desencadenantes y modificar hábitos alimenticios suele ser suficiente en casos leves. Los antiácidos de venta libre pueden ayudar, pero si los síntomas persisten, los médicos pueden indicar inhibidores de la bomba de protones.

Harvard Health y expertos de Prevention recomiendan mantener un peso saludable, evitar comidas copiosas antes de dormir, dejar de fumar y elevar la cabecera de la cama para reducir los síntomas.