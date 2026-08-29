Salud

Polvos, batidos y suplementos para reemplazar comidas: qué mirar antes de incorporarlos

Especialistas citados señalan que el contenido de energía y nutrientes resulta más relevante que el envase o la denominación comercial

Ilustración en acuarela de manos sosteniendo píldoras junto a frascos de cápsulas, frutas, zanahorias, frutos secos y un vaso de jugo.
Los reemplazos de comida se diferencian de la proteína en polvo por su composición completa de energía y nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un batido o polvo para reemplazar comidas puede resolver una urgencia cotidiana, pero no siempre equivale a una opción nutricionalmente completa. La discusión no pasa solo por la practicidad: también exige revisar calorías, proteínas, fibra y el equilibrio general de nutrientes antes de usar estos productos como sustituto habitual.

Qué distingue a un reemplazo de comida

De acuerdo con un artículo de Women’s Health revisado por Natascha Grief —editora y entrenadora certificada por la NASM—, la diferencia central entre un reemplazo de comida y un suplemento de proteína está en la composición total.

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Infografía sobre reemplazo de comidas con texto, gráficos de vasos con batidos, un plato de comida, un reloj y un medidor de calorías.
La composición nutricional importa más que el envase o el nombre comercial del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reemplazos buscan aportar calorías, proteínas, carbohidratos —los macronutrientes, es decir, los nutrientes que el cuerpo necesita en mayor cantidad—, grasas, vitaminas y minerales en una sola porción. Los polvos de proteína, en cambio, se concentran casi exclusivamente en ese macronutriente.

Esa distinción coincide con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define una dieta saludable como aquella que cubre necesidades de energía y micronutrientes sin excesos y con equilibrio entre proteínas, grasas y carbohidratos.

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La OMS también sostiene que la alimentación debe apoyarse en una variedad de alimentos, con presencia de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y otras fuentes de nutrientes. Un producto de reemplazo puede resultar útil cuando no hay tiempo para preparar una comida o cuando la alternativa real es saltearla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un batido puede ser una solución rápida cuando no hay tiempo para cocinar o comer una comida tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué criterios nutricionales conviene revisar

La OMS indica que, para la mayoría de las personas, los carbohidratos deberían aportar entre 45% y 75% de la energía diaria, grasas 15% a 30% y proteínas 10% a 15%. Aunque estas proporciones pueden variar según edad, estado de salud y nivel de actividad.

También recomienda al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras y 25 de fibra al día en mayores de 10 años. Ese marco sirve para evaluar hasta qué punto una bebida de este tipo puede acercarse a una comida equilibrada.

Manos de una persona vierten cápsulas de color beige desde un frasco oscuro a la palma de la mano izquierda; un reloj negro y dorado en la muñeca derecha.
Calorías, proteínas, carbohidratos y grasas definen si una porción puede ocupar el lugar de una ingesta principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Women’s Health señaló que un reemplazo de comida debería aportar suficientes calorías para ocupar el lugar de una ingesta principal. La nota toma alrededor de 400 calorías como referencia útil para muchos adultos. Aunque aclara que las necesidades cambian según tamaño corporal y actividad física.

El mismo artículo menciona al menos 20 gramos de proteína y 3 gramos de fibra por porción como parámetros orientativos, junto con carbohidratos, grasas y un perfil amplio de vitaminas y minerales.

Una mujer viste ropa deportiva y vierte un polvo en una botella de agua sobre una mesa de cocina junto a una bolsa de gimnasio.
La sensación de saciedad puede reducirse cuando no hay masticación y la comida se consume en forma líquida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventajas y los límites de estos productos

Women’s Health remarcó que una de las principales ventajas de estos polvos o batidos es la conveniencia. Son productos estables, fáciles de transportar y rápidos de preparar. También permiten conocer con precisión cuántas calorías y nutrientes aporta cada porción, lo que puede ayudar a quienes intentan ordenar su alimentación o evitar saltear comidas.

Aun así, una bebida no reproduce del todo la experiencia de una comida sólida. Para algunas personas, la falta de masticación reduce la sensación de saciedad. A eso se suman posibles molestias digestivas asociadas a ciertos ingredientes, entre ellos alcoholes de azúcar, fibras añadidas, gomas y edulcorantes.

La OMS recomienda limitar los azúcares libres a menos del 10% de la energía diaria, con un objetivo ideal inferior al 5%. Además de restringir la sal a menos de 5 gramos por día y evitar las grasas trans de producción industrial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Organización Mundial de la Salud prioriza una dieta variada con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo pueden servir y cuándo no

La utilidad de estos productos depende del contexto. Women’s Health no los presenta como reemplazo universal de la comida casera ni de una dieta variada, sino como una herramienta puntual para cubrir situaciones en las que una comida completa no resulta práctica. La clave está en verificar si el producto ofrece energía suficiente y una combinación real de macronutrientes y micronutrientes.

Ese criterio también encaja con el principio de diversidad que la OMS ubica en la base de una alimentación saludable. El organismo plantea que ninguna fórmula aislada sustituye la necesidad de incorporar distintos grupos de alimentos de manera regular.

Mujer adulta de pelo gris corta tomates en tabla de madera. En mostrador hay lechuga, zanahorias, aguacate, frutas, granos, frutos secos y salmón. Cocina moderna al fondo.
Algunos productos aportan menos energía de la necesaria y pueden requerir alimentos adicionales para completar la ingesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Women’s Health también advirtió que algunos productos comercializados para este fin aportan menos energía de la necesaria para una comida principal; en esos casos, conviene sumar otros alimentos para completar la ingesta.

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