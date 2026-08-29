Desafíos del colágeno en dietas vegetarianas: la búsqueda de alternativas para la salud cutánea

La evidencia indica que las dietas vegetarianas no aportan colágeno de forma directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las dietas vegetarianas no aportan colágeno de forma directa, ya que esta proteína se encuentra en tejidos animales. Frente a esa limitación, la evidencia disponible indica que la estrategia pasa por favorecer la producción natural de colágeno del organismo con una alimentación adecuada. En algunos casos, con suplementos formulados para ese fin.

Qué dicen los especialistas sobre el colágeno en vegetarianos

La nutricionista estadounidense Amy Shapiro, fundadora de una consultora, opinó sobre el tema en Vogue. Explicó que el colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo humano y participa en la piel, los huesos y el tejido conectivo.

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En la misma nota, la dietista registrada Abigail Collen, coordinadora de nutrición clínica ambulatoria en Mount Sinai, señaló que polvos y suplementos de colágeno suelen provenir de fuentes bovinas, porcinas o marinas.

El organismo produce colágeno a partir de aminoácidos y nutrientes obtenidos en la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa definición coincide con lo que describe Cleveland Clinic, que indica que el colágeno es una proteína presente en la piel, huesos, tendones, ligamentos y otros tejidos conectivos del cuerpo. Los suplementos comerciales se obtienen en general de animales o pescado. De acuerdo con Vogue, esa característica deja fuera a quienes siguen una alimentación vegetariana estricta y buscan una fuente directa de colágeno.

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Shapiro afirmó que el colágeno “por definición” es una proteína animal y que no existe de manera natural en plantas. Collen añadió en ese reporte que las personas pescetarianas pueden recurrir al colágeno marino. Los ovo-vegetarianos podrían encontrar alternativas derivadas de membranas de huevo, aunque su disponibilidad es más limitada.

La vitamina C participa en la biosíntesis del colágeno y su déficit altera el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no existe un colágeno vegano

La Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que el organismo produce colágeno a partir de aminoácidos obtenidos en la dieta y que para ese proceso también requiere nutrientes como vitamina C, zinc y cobre. Esa base fisiológica ayuda a entender por qué muchos productos comercializados como “vegan collagen” no contienen colágeno propiamente dicho.

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Según Shapiro, en declaraciones recogidas, esos productos suelen incluir aminoácidos como glicina, prolina y lisina, además de micronutrientes que apuntan a respaldar la síntesis corporal de colágeno. Mayo Clinic también remarca que el cuerpo necesita una nutrición suficiente para fabricar las proteínas que sostienen la estructura de los tejidos. Aunque no equipara esas mezclas vegetales con colágeno animal.

El punto central es que no hay una fuente vegetal natural de colágeno. Lo que sí existe son fórmulas con nutrientes que intervienen en su producción endógena. Collen advirtió que los datos sobre la capacidad de esos productos para replicar los beneficios del colágeno animal siguen siendo limitados.

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La ingesta suficiente de proteínas aporta materia prima para la producción endógena de colágeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrientes que apoyan la producción natural

Para una persona vegetariana, el foco nutricional se desplaza desde el consumo directo de colágeno hacia los alimentos que aportan los componentes necesarios para fabricarlo. La National Institutes of Health de Estados Unidos detalla que la vitamina C participa en la biosíntesis del colágeno y que su déficit altera ese proceso.

La misma institución y Office of Dietary Supplements destacan el papel del zinc y cobre en múltiples funciones enzimáticas vinculadas al mantenimiento de tejidos. A eso se suma una ingesta suficiente de proteínas, ya que los aminoácidos actúan como materia prima para la síntesis de esta proteína estructural.

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Legumbres y derivados de soja funcionan como base proteica dentro de un patrón vegetariano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos que pueden contribuir dentro de una dieta vegetariana figuran:

Legumbres , derivados de soja y lácteos, en caso de incluirse, como fuentes de proteína

Frutas y verduras ricas en vitamina C, como cítricos, kiwi, frutillas, pimiento y brócoli

Frutos secos, semillas, legumbres y cereales integrales, que pueden aportar minerales como zinc y cobre

Claras de huevo para quienes siguen una alimentación ovo-vegetariana, ya que Shapiro mencionó su aporte de prolina

La investigación sobre suplementos de colágeno sigue en desarrollo y los resultados varían por producto, dosis y objetivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se sabe sobre los suplementos

El interés por los suplementos creció en los últimos años, pero las instituciones médicas y especialistas piden cautela. La Cleveland Clinic señala que la investigación sobre suplementos de colágeno aún está en desarrollo y que los resultados pueden variar según el producto, dosis y objetivo analizado.

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En el caso de los vegetarianos, el escenario es todavía más acotado. La evidencia disponible sobre mezclas vegetales orientadas a estimular la producción de colágeno sigue siendo limitada, según la evaluación citada por Collen en Vogue. Para los pescetarianos, el colágeno marino aparece como una opción posible. Aunque ella misma aclaró que no abundan los ensayos de alta calidad que comparen de forma directa sus efectos con los del colágeno bovino o porcino.

Para quienes siguen una alimentación vegetariana, la discusión no pasa por encontrar un “colágeno vegano”, sino por sostener los nutrientes que el cuerpo necesita para producirlo.

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