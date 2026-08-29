Política

“Normalización”: Karina Milei interviene otro partido provincial de La Libertad Avanza y aguarda con atención un fallo clave

El Comité Ejecutivo Nacional dispuso la intervención de la estructura en Formosa por 18 meses. El armador nacional Lule Menem colocó a su hombre de confianza, el legislador porteño Diego Vartabedian, que ya cumple las mismas funciones en San Luis. El oficialismo provincial espera una decisión de la Corte Suprema por la posible reelección de Gildo Insfrán

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker La Libertad Avanza - La palabra de Karina Milei
Karina Milei y Lule Menem impulsaron la reorganización de La Libertad Avanza en Formosa para desplazar al llamado gildismo del partido provincial. Foto: Gustavo Gavotti
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Los responsables políticos de La Libertad Avanza (LLA) realizan los últimos ajustes en la organización partidaria con vistas a lo que serán las elecciones del año próximo. Como medida excepcional, el Comité Ejecutivo Nacional del partido resolvió intervenir la estructura del distrito de Formosa por un plazo de 18 meses, lo que implica que la decisión seguirá vigente incluso hasta después de los comicios.

La medida se tomó puertas adentro del comando nacional y se dio a conocer mediante un comunicado que emitió el mismo partido provincial. La decisión responde a una acumulación de irregularidades en el funcionamiento del espacio que las autoridades nacionales del partido consideraron insalvables sin una intervención directa. El interventor elegido es Diego Vartabedian, legislador porteño y hombre de máxima confianza de Eduardo “Lule” Menem, armador nacional del espacio.

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La renuncia del anterior responsable, el diputado provincial Esteban López Tozzi, catalizó los pedidos de diferentes referentes que La Libertad Avanza tiene en ese distrito para que existiera una normalización. “Solo vamos a reorganizar internamente el partido ya que el presidente había renunciado. También había diferencias internas y se estaban adeudando presentaciones en el Juzgado. Queremos ponerlo a punto de cara a las elecciones próximas”, explicaron a Infobae desde el entorno de Vartabedian.

La designación se produjo al mismo tiempo que el Comité Ejecutivo Nacional respaldó por unanimidad el trabajo que ya venía realizando en San Luis y le extendió el mandato por un año. “Tiene perfil ejecutivo y capacidad para hacerse cargo de distritos con problemas administrativos, reclamos internos y autoridades pendientes de regularización”, explican en la cúpula del partido.

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En el comunicado que sacó el espacio se esgrime que hubo incumplimientos en la presentación de balances en tiempo y forma; la recepción de denuncias sobre el funcionamiento interno; y la falta de regularización de las autoridades. A ello se suma que los integrantes de la Asamblea Provincial no convocaron nuevas elecciones ni se reunieron para dar respuesta a los problemas de conducción ni a las quejas de afiliados.

El legislador porteño y mano derecha de Lule Menem, Diego Vartabedian
El legislador porteño y mano derecha de Lule Menem, Diego Vartabedian, quedó a cargo de la intervención

La medida fue impulsada por la conducción nacional del partido, encabezada por Karina Milei y Lule Menem. Desde LLA la presentaron como el inicio de un proceso de reorganización interna orientado a depurar al espacio provincial de lo que denominaron “gildismo” y a construir una conducción alineada con el proyecto de Javier Milei.

Al irse como presidente del partido, López Tozzi denunció que existían hombres del gobernador Gildo Insfrán en la estructura partidaria provincial. Su llegada al armado había sido impulsada por el diputado nacional Gerardo González, quien ingresó a su banca en el 2023 y años después decidió abandonar el bloque de La Libertad Avanza para pasar a formar parte de las filas de Innovación Federal. Desde el comando nacional se esgrimió que ambos “no estuvieron a la altura de las circunstancias” y que dejaron de formar parte del espacio. En paralelo, quien busca aprovechar la intervención es el diputado nacional Atilio Basualdo, quien fue electo el año pasado como diputado nacional y busca posicionarse como principal referente de cara a los comicios a gobernador del año próximo.

El timing no es menor. La reorganización interna de LLA en Formosa ocurre en un momento de alta tensión política en la provincia, donde el máximo tribunal del país abrió un proceso judicial de alcance institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria e inició formalmente su intervención en el conflicto por la posible reelección del gobernador Gildo Insfrán para el período 2027-2031, tras una demanda presentada por la Confederación Frente Amplio Formoseño.

El planteo, firmado por los apoderados de esa coalición opositora, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución de Formosa. Esa norma, incorporada en la última reforma constitucional provincial, establece que el mandato del gobernador y del vicegobernador en ejercicio al momento de la reforma “deberá ser considerado como primer mandato”, lo que habilitaría la novena postulación de Insfrán y una tercera candidatura de Eber Solís como vicegobernador o gobernador.

El antecedente directo de este litigio es un fallo del 19 de diciembre de 2024, en el que la propia Corte declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña, que permitía la reelección indefinida. En esa sentencia, el tribunal sostuvo que “una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule –tras varios mandatos sucesivos– ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral”. La provincia respondió con una reforma que formalmente limitó a una sola reelección, pero incluyó la cláusula transitoria que los demandantes califican como una maniobra para eludir ese fallo.

Audiencia Karina Milei en La Plata lule menem
Eduardo “Lule” Menem, armador nacional del espacio

Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte admitió la competencia originaria y podría tener una definición para antes de que comience el 2027. Aun así, fuentes judiciales esgrimen que “quedó atrás” el paradigma de que no se deben tomar decisiones que puedan afectar al desarrollo electoral en los años en los que habrá comicios, lo que abre una puerta a que la decisión se produzca más adelante.

En declaraciones al portal El Comercial, Atilio Basualdo afirmó que “está convencido” de que Gildo Insfrán “no va a ser candidato el año que viene” y vinculó esa expectativa con la discusión judicial en torno a la posibilidad de una nueva postulación del gobernador formoseño.

En esa línea, sostuvo que sigue el tema “con mucho optimismo” y cuestionó la reforma constitucional impulsada por el oficialismo, al asegurar que “la modificación de la Constitución no tuvo otro sentido que no sea que Insfrán tenga nuevamente con picardía una nueva oportunidad de ser candidato en las elecciones de 2027”. Incluso, al referirse al futuro político del mandatario, lanzó: “Que vaya buscando un cargo a nivel nacional o diputado nacional”.

En las elecciones locales que se disputaron el año pasado, el Partido Justicialista cosechó 67,15% de los votos para diputados provinciales. En el segundo lugar quedó el Frente Amplio Formoseño, con el 20,87% de los votos, mientras que La Libertad Avanza Formosa llegó al 11,13%. En las elecciones a diputados nacionales, el Frente para la Victoria obtuvo el 58% de los votos y LLA un 36%, lo que indica un achicamiento del margen entre ambas fuerzas, pero la solidez y vigencia del “gildismo” en el distrito.

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