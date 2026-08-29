Putin incrementa la presión sobre Ucrania mientras la economía rusa se resiente

Vladimir Putin enfrenta en el quinto año de guerra una pérdida de impulso militar, un gasto bélico en alza y una creciente inquietud social en Rusia.

Guardar

En su quinto año de guerra, las dificultades se acumulan para Vladimir Putin, el presidente de Rusia.

Sus tropas han perdido impulso en el campo de batalla. Su gasto en la guerra se ha disparado más allá de las expectativas. Su población teme cada vez más lo que pueda suceder a continuación. Y su capacidad para proyectar control se ha visto socavada por los ataques ucranianos en toda Rusia, con almacenes de comercio electrónico, refinerías de petróleo y otras instalaciones que arden en llamas prácticamente a diario.

La situación se ha deteriorado al punto que el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una inusual visita esta semana a Moscú, donde expuso una sombría realidad militar y económica a los funcionarios de inteligencia de Putin e instó al gobierno ruso a alcanzar un acuerdo de paz.

PUBLICIDAD

Pero Putin ha dado pocos indicios de que tenga la intención de dejar de luchar o de que crea que su situación es demasiado sombría como para soportarla.

En cambio, el líder ruso ha insinuado que, a pesar de los desafíos que enfrenta Moscú, cree que la situación de Kiev es peor. Ha advertido que Ucrania “dejó salir al genio de la botella” al atacar la economía civil de Rusia y que recibirá su merecido con una escalada rusa que ya está en marcha.

“En su evaluación, Rusia solo necesita hacerlo mejor que Ucrania”, creyendo que, si él resiste, Kiev “se va a desmoronar” al final, dijo Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín.

PUBLICIDAD

Putin ha subestimado sistemáticamente la resiliencia ucraniana, dijo Gabuev. Pero, en efecto, Kiev se enfrenta a nuevos peligros.

Más allá de sus menguantes reservas de soldados y fondos militares, Ucrania está experimentando una gran escasez en defensa antiaérea lo que hace que el territorio ucraniano sea vulnerable a los misiles balísticos de Rusia. Como la guerra en Irán ha agotado las reservas de interceptores, los aliados occidentales se han visto mucho más limitados en su capacidad o disposición para ayudar.

Cada mes, Moscú produce en masa decenas de misiles balísticos, armas formidables de las que carece Ucrania. Según la inteligencia militar ucraniana, Rusia también está recurriendo a Corea del Norte para obtener más poder de misiles balísticos.

PUBLICIDAD

Gabuev dijo que el desequilibrio podría estar convenciendo a Putin de que está obteniendo una ventaja crítica, a pesar de sus crecientes desafíos en casa. El líder ruso, dijo, buscará “quebrar” a Ucrania este invierno diezmando su infraestructura civil y sus instalaciones de producción militar.

Pero a medida que avanza la guerra, Putin se está moviendo para contener una situación en el plano nacional que luce considerablemente peor que el año pasado.

Durante gran parte de 2025, el ejército ruso tomaba el control de decenas de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano cada mes. La interacción del Kremlin con el gobierno de Donald Trump alentó las esperanzas dentro de la sociedad rusa de que la guerra podría terminar pronto. Los tecnócratas de Rusia mantenían la economía de tiempos de guerra en marcha; el internet ruso funcionaba de manera constante; la gasolina estaba uniformemente disponible; y los ataques en territorio ruso fuera de las regiones fronterizas estaban relativamente contenidos.

PUBLICIDAD

Ahora todo eso ha cambiado.

“El mayor desafío para Putin en este momento es que las expectativas están cambiando”, dijo Janis Kluge, analista sobre Rusia en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. “La situación simplemente es muy diferente a la de hace un año. Si miras hacia el futuro, si eres parte de las élites de Moscú, y piensas hacia dónde va esto, notarás que va en la dirección equivocada”.

En el campo de batalla, la ganancia territorial neta del ejército ruso ha ascendido a solo 176 kilómetros cuadrados desde el 1 de junio, mientras se concentra en la parte más fortificada del frente ucraniano en la región oriental de Donetsk, según estadísticas de Black Bird Group, una firma de análisis de seguridad con sede en Finlandia.

PUBLICIDAD

A pesar de la visita de Ratcliffe a Moscú, hay pocos indicios de que las conversaciones de paz se reanuden por completo pronto, lo que frustra las esperanzas de muchos rusos de encontrar una resolución al conflicto.

“En cuanto al tema de las conversaciones de paz, ese asunto se encuentra actualmente firmemente en pausa”, dijo el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, después de la visita. “No hay ideas nuevas”.

Los ataques de largo alcance de Ucrania han llevado a los rusos a preguntarse qué podría venir a continuación. Kiev se apresura a desarrollar sus propios misiles balísticos, y el presidente Volodímir Zelenski afirmó este mes que esperaba tener “resultados concretos” para finales de año.

PUBLICIDAD

Además de las ansiedades por una mayor destrucción en territorio ruso, a muchos en Rusia les preocupa un posible nuevo reclutamiento para reabastecer al ejército una vez que concluyan las elecciones parlamentarias el próximo mes.

Rusia sigue teniendo problemas para solucionar la escasez en las gasolineras de todo el país y se tambalea por los ataques repetidos a los almacenes de sus dos gigantes del comercio electrónico, Wildberries y Ozon.

Mientras tanto, el estado de ánimo en el país ha cambiado. El porcentaje de rusos que expresan apoyo a las acciones del ejército ruso en Ucrania ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de la invasión, según una encuesta realizada el mes pasado por el Centro Levada, de carácter independiente.

PUBLICIDAD

El sentimiento sobre las perspectivas económicas del país también ha empeorado, en especial después de que entraran en vigor impuestos más altos para ayudar a cubrir el gasto descontrolado en la guerra. Los rusos han comenzado a retirar más efectivo de los bancos, a medida que las interrupciones regulares de internet obstaculizan los pagos digitales y algunas personas buscan evitar la nueva carga fiscal realizando operaciones en efectivo.

Las élites rusas han enviado algunas discretas señales de descontento.

En junio, Herman O. Gref, director del banco estatal Sberbank, dijo que los rusos querían que la guerra terminara lo antes posible. Sergei S. Sobyanin, el alcalde de Moscú, advirtió que intentar poner la economía rusa totalmente en pie de guerra, como han pedido algunos partidarios de línea dura, “mataría al país por completo”.

PUBLICIDAD

Andrei Klepach, el economista jefe del banco estatal de desarrollo ruso, Vnesheconombank (conocido como VEB) fue despedido después de que pronunció un discurso en el que les dijo a otros economistas que Rusia se estaba quedando atrás tecnológica y económicamente como resultado de la guerra.

Klepach advirtió que los rusos tenían la ilusión de que Ucrania colapsaría, pero “no lo ha hecho y no lo hará”, según comentarios reportados por primera vez por The Moscow Times.

Mientras el aparato de Putin está ocupado orquestando el teatro político de unas elecciones parlamentarias nacionales el próximo mes, las primeras desde la invasión de 2022, la disidencia política se ha topado con la represión. Las autoridades rusas estaban tan preocupadas de que el descontento pudiera desbordarse en las próximas elecciones parlamentarias que el Tribunal Supremo del país excluyó de la boleta a un partido marginal, Yabloko, porque su postura contra la guerra ganó más fuerza de lo esperado.

Thomas Graham, un experto en Rusia del gobierno de George W. Bush, dijo que el ciclo de escalada en la guerra y las tensiones que ambas partes sienten deberían impulsar a Estados Unidos a liderar un nuevo esfuerzo sostenido para poner fin al conflicto.

Incluso si Putin planea combatir durante el invierno, dijo Graham, ahora se deben sentar las bases con los funcionarios rusos para alcanzar un acuerdo final en la primavera.

“Hay un grupo sustancial de la élite política al que le gustaría poner fin a este conflicto más pronto que tarde”, afirmó Graham.

Putin, por su parte, ha pasado gran parte del mes pasado diciendo que los rusos deben atrincherarse y unirse contra los adversarios extranjeros que, según afirma, están empeñados en destruir la nación.

Putin visitó una lejana isla en disputa reclamada por Japón para subrayar la afirmación de la soberanía de Rusia y sus reclamos territoriales.

Inspeccionó la cripta y los restos de Dmitri Donskoy, un santo ortodoxo ruso del siglo XIV a quien muchos rusos conocen por su cruzada contra los señores mongoles-tártaros.

Putin se presentó en el congreso del partido gobernante Rusia Unida para ofrecer su respaldo, y presentó la situación en el país como si empeorara a causa del éxito de Rusia, pues eso habría empujado a Ucrania a arremeter con mayor fuerza.

“Cuanto más difícil se vuelve la situación en el frente de batalla para el enemigo, más brutales y bárbaros son los ataques que lleva a cabo el régimen de Kiev”, dijo Putin, comparando a las autoridades ucranianas con los nazis. “Ahora, mucho depende de nuestra unidad, de la valentía de los soldados y oficiales rusos, de todos los que trabajan asiduamente en su propio papel para contribuir a la victoria”.

© The New York Times 2026.