Las tres salidas de última hora que anunció Independiente y el movimiento estratégico para habilitar a un refuerzo

Gabriel Ávalos fue presentado en Olimpia

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Independiente vendió a Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay y habilitó a Ezequiel Chimy Ávila a través de dos préstamos al fútbol uruguayo, en una jornada que redefinió el plantel del club de Avellaneda. La operación con el club paraguayo no generó ingreso de dinero fresco: funcionó como una compensación de deudas cruzadas que totalizaron USD 950.000 por todo concepto.

El acuerdo contempló la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo de 35 años mantenía con el Club Atlético Independiente hasta diciembre, y estableció además una reducción de las deudas que el Rojo arrastraba con Olimpia por la adquisición previa del futbolista Facundo Zabala. Según el comunicado oficial del CAI, “se incluye la cancelación total de la tercera cuota y de un porcentaje de la cuarta y última cuota correspondiente a la transferencia de Zabala, así como también compromisos futuros que el Club mantenía con el propio Ávalos, alcanzando una suma total de USD 950.000 por todo concepto”.

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Ávalos se marcha tras 33 goles y 11 asistencias en 109 partidos con la camiseta del Rojo, adonde había llegado en 2024 tras un paso por Argentinos Juniors. El delantero, mundialista con Paraguay en la Copa del Mundo FIFA 2026 —donde disputó cuatro de los cinco partidos del equipo—, firmó contrato con Olimpia hasta finales de 2028, con una temporada adicional a favor del club guaraní. El elenco de Avellaneda le deseó públicamente “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa” y le agradeció “el respeto, el profesionalismo y la entrega que demostró durante su paso por nuestra Institución”.

La salida de Ávalos fue apenas uno de los tres movimientos que ejecutó en pocas horas. El club cedió sin cargo y sin opción de compra a Facundo Valdéz a Boston River de Uruguay por un año —previamente extendió su contrato hasta diciembre de 2028—, con cláusula de repesca en diciembre de 2026. En el mismo lote, Luciano Barros Ayala partió a préstamo a Plaza Colonia, también de Uruguay, por 12 meses y con posibilidad de repatriación en diciembre de este año. Sobre ambas operaciones, el club precisó que las cesiones se concretaron “sin cargo y sin opción de compra”.

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Esa doble salida fue la llave para destrabar la situación de Ezequiel Chimy Ávila. El delantero de 32 años, que llegó libre tras su etapa en el Real Betis de España, ya se entrenaba con el plantel pero Independiente necesitaba liberar una plaza para completar su inscripción reglamentaria. Según precisó el propio club, “debido a la concreción de esta operación, se están realizando los trámites pertinentes para obtener la habilitación de Ezequiel Ávila en las próximas horas”. Fue la cesión de Barros Ayala la que liberó el cupo y permitió que el Chimy quedara oficialmente disponible para Jadson Viera.

Con la habilitación del exjugador del Betis, el Rojo llegó a cinco incorporaciones en el mercado de pases del segundo semestre. El arquero Santiago Mele y los delanteros Maximiliano Meza e Imanol Machuca fueron los primeros en llegar, aunque este último está suspendido y recién podrá estar disponible hacia fin de año. A ellos se sumó el defensor Franco Calderón, zaguero de 28 años surgido de Unión de Santa Fe que llegó a préstamo hasta diciembre de 2027 con un cargo de 120.000 dólares y una opción de compra por el 80% del pase de 1.200.000 dólares —con el cargo descontable en caso de ejecutarse—, tras su paso por Universidad de Chile. Ávila, el último en llegar, firmó contrato hasta diciembre de 2028. El entrenador anterior, Gustavo Quinteros, había sido cesanteado semanas atrás, entre otras razones, por reclamar públicamente que “no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar”.

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El técnico brasileño Jadson Viera ya tiene trazado el plan para el debut del Chimy: todo indica que el delantero rosarino podría integrar el banco de suplentes este domingo, cuando el Rojo reciba a Gimnasia de Mendoza por la séptima fecha del Torneo Clausura en el Estadio Libertadores de América.

En paralelo, presentaron la nueva camiseta alternativa del club para la temporada 2026/27, bajo el mismo concepto “Forjada en el Infierno” del kit titular. El diseño recupera el escudo bordado y el cuello tejido, con referencia directa al uniforme utilizado en la temporada 1989/90. La nueva piel fue presentada por Iván Marcone, Meza, Felipe Tempone y Mateo Pérez Curci.

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La nueva casaca de Independiente (Foto: @Independiente)