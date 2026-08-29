Estudio revela que más de la mitad de los estudiantes de Guatemala usa pantallas antes de dormir

Cuatro adolescentes sentados juntos en un sofá observan contenidos en una tableta y teléfonos móviles en una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de la mitad de los estudiantes de Guatemala usa dispositivos antes de dormir y el acceso a pantallas propias crece con la edad, según el estudio “Entre pantallas y aprendizajes”, un relevamiento nacional que reunió respuestas de más de 357,000 alumnos y 308,000 padres o encargados y que volvió a instalar el debate sobre los límites al uso de celulares dentro y fuera de las aulas.

Ocho de cada diez estudiantes reconocen que en su establecimiento educativo está restringido el uso de teléfonos móviles durante la jornada, mientras que solo un 3.7 % afirma que puede utilizarlos sin restricción.

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El informe también muestra que cerca del 20 % de los alumnos pasa tres horas o más al día con dispositivos digitales fuera de las tareas escolares.

La encuesta fue impulsada por la organización La Familia Importa y el despacho de la diputada Lucrecia Marroquín, en el Congreso de la República, y abarcó estudiantes de los sectores público, privado y cooperativo. El relevamiento detectó que el 48,5 % navega principalmente con el dispositivo de sus padres y que un 42 % usa uno propio.

Una ponente presenta el informe titulado Entre pantallas y aprendizaje en una rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República. (Congreso de la República de Guatemala)

El acceso a pantallas propias aumenta durante la adolescencia

El estudio identifica un avance de la autonomía digital a medida que los estudiantes crecen. De acuerdo con el segundo volumen del informe, que recogió la percepción de familias, un 34.8 % de los alumnos ya tiene teléfono móvil propio, una proporción que sube de forma marcada entre los adolescentes.

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La exposición cotidiana a pantallas también aparece en los hábitos nocturnos. El 55.2 % de los estudiantes usa dispositivos antes de dormir, una práctica que, según especialistas citados por el medio, puede alterar la calidad del sueño por la exposición a la luz azul.

El informe suma otro foco de preocupación: el 32,8 % de los estudiantes dijo haber visto contenidos que los hicieron sentir incómodos o asustados.

Solo un 20 % aseguró tener controles parentales activos en los dispositivos que usa, mientras el resto no sabe si existen filtros o declara no utilizarlos.

La directora ejecutiva de AFI Ligia Briz sostuvo que el acompañamiento familiar pesa más que las herramientas técnicas de bloqueo. “La supervisión protege más que los filtros”, afirmó al presentar las conclusiones del reporte.

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Una funcionaria presenta datos sobre el uso de dispositivos digitales en estudiantes durante una conferencia en el Congreso de la República. (Congreso de la República de Guatemala)

Las familias asocian el uso excesivo con problemas de atención y dependencia

La encuesta a padres, madres y encargados muestra un nivel alto de inquietud por el efecto de las pantallas en el desempeño escolar.

El 82.8 % de los adultos encuestados considera que el uso excesivo afecta mucho la capacidad de concentración de los menores, y el 96,2 % cree que el impacto existe al menos de forma parcial.

La preocupación no se limita a la atención. Un 66.3 % percibe un alto riesgo de dependencia digital y un 66.7 % apoya limitar el uso de celulares en las escuelas, según los datos recogidos en la conferencia de prensa.

Ese respaldo a las restricciones convive con una demanda más específica: diferenciar el uso pedagógico del uso personal de la tecnología. El estudio concluye que los riesgos no dependen solo del acceso, sino también del contexto y del tipo de supervisión que reciben niños y adolescentes.

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La comparación internacional incluida en el reporte toma como referencia datos de la OCDE y de PISA 2022. Esas mediciones indican que el 30 % de los estudiantes en el mundo se distrae con dispositivos digitales en la mayoría de las clases, en especial en matemáticas, y que la proporción supera el 80 % en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

La diputada Lucrecia Marroquín pidió campañas de sensibilización para padres y docentes. “La patria potestad del niño la tiene el padre de familia. Son los padres quienes deben asumir la responsabilidad sobre el uso de dispositivos electrónicos en casa”, dijo la legisladora en declaraciones citadas por el medio.

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Palomo también anticipó una tercera encuesta dirigida a directores y maestros para ampliar el diagnóstico sobre el impacto de la tecnología en la educación guatemalteca.