Salud

Uso excesivo de inhaladores relacionado con riesgos cardíacos en pacientes con asma y EPOC

Healthday Spanish

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VIERNES, 28 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Para las personas con asma o EPOC, recurrir demasiado a un inhalador de rescate puede ser una señal de advertencia -- no solo para sus pulmones, sino para su corazón.

Se estima que casi 1 de cada 5 pacientes con asma y 1 de cada 3 pacientes con EPOC abusan de estos productos.

Los investigadores analizaron datos sanitarios reales de más de 280.000 pacientes con asma y EPOC en Bélgica.

Encontraron que el uso frecuente de inhaladores de alivio de acción corta, también llamados broncodilatadores, se asociaba con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte, incluyendo insuficiencia cardíaca, infarto y ictus isquémico.

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En comparación con la ausencia de uso, el aumento del riesgo de muerte osciló entre el 12% y el 73%, dependiendo del tipo de inhalador y de si los pacientes tenían asma o EPOC.

El uso de tres o más inhaladores de alivio al año también se asoció con un mayor riesgo de muerte en comparación con el uso de dos o menos.

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Los investigadores afirman que estos inhaladores relajan brevemente los músculos de las vías respiratorias, pero también pueden provocar pulsos más rápidos e irregulares. Y depender demasiado de ellos puede ser señal de que el asma o EPOC subyacente no está bien controlado.

"El uso excesivo de broncodilatadores de acción corta es una señal de alarma que indica inflamación incontrolada de las vías respiratorias y requiere una revisión médica del tratamiento", dijo el autor principal Lies Lahousse , de la Universidad de Gante en Bélgica.

Los investigadores afirman que el uso excesivo debería motivar a los pacientes a revisar sus pulmones y a que los profesionales sanitarios revisen el tratamiento, la técnica de inhalación y la adherencia de los pacientes.

El estudio fue publicado en la revista ERJ Open Research.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre asma y EPOC.

FUENTE: HealthDay TV, 28 de agosto de 2026

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