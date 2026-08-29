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La edad de tus padres podría mejorar tu perspectiva de salud, según un estudio

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VIERNES, 28 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las personas cuyos padres han alcanzado los 100 años pueden esperar obtener algunos beneficios para la salud gracias a la longevidad de sus padres, según un nuevo estudio.

Tienden a vivir más tiempo y tienen riesgos sustancialmente menores de enfermedades cardíacas y hipertensión, informaron los investigadores el 26 de agosto en JAMA Network Open.

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"Este estudio aporta pruebas sólidas de que los descendientes de centenarios comparten algunas de las ventajas de sus padres en el envejecimiento saludable", dijo la investigadora Paola Sebastiani, directora del Centro de Métodos Cuantitativos y Ciencia de Datos en el Tufts Medical Center de Boston.

"Estos hallazgos nos acercan a entender los factores biológicos que pueden ayudar a proteger contra enfermedades relacionadas con la edad y promover vidas más largas y saludables", afirmó en un comunicado de prensa.

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La investigadora principal Dra. Sofiya Milman, profesora de medicina y genética en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, afirmó que estudiar familias con una longevidad excepcional puede ofrecer una ventana única a la biología del envejecimiento saludable.

"Nuestros hallazgos proporcionan una justificación sólida para estudiar a los centenarios y sus familias con el fin de descubrir aquellos factores biológicos que favorecen la longevidad y protegen a estas personas de enfermedades relacionadas con la edad", dijo Milman en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a más de 2.300 hijos de centenarios --personas que vivieron hasta los 100 años o más-- con 2.700 personas cuyos padres vivieron como mucho hasta los 85 años.

Estas personas participaron en tres estudios de larga duración diferentes en Nueva York, Estados Unidos y Reino Unido, según investigadores.

A cualquier edad, los hijos de centenarios tenían un 42% menos de riesgo de muerte; un 33% menor de riesgo de enfermedades cardíacas; y un 32% menor de riesgo de hipertensión, según el estudio.

De media, los hijos de los centenarios también morían unos tres años después y desarrollaban hipertensión unos cinco años más tarde que otros.

Sin embargo, contar con un progenitor que alcanzara los 100 años no parecía proporcionar una protección constante contra enfermedades como el ictus y el cáncer, según encontraron los investigadores.

"La coherencia general de estos hallazgos a lo largo de estos estudios tan diferentes fue especialmente destacable y refuerza la idea de que una longevidad excepcional se transmite a las familias", dijo el investigador principal Eric Reed en un comunicado de prensa. Es científico de planta en medicina en el Albert Einstein College of Medicine.

"Esto no quiere decir que el estilo de vida no cuente -- los comportamientos saludables siguen siendo importantes para todos", afirmó. "Pero algunas personas de familias con una longevidad excepcional parecen disfrutar de ventajas biológicas que les ayudan a mantenerse sanos a pesar de los factores ambientales y de comportamiento que nos afectan a todos."

Sin embargo, los investigadores no pueden explicar por qué los hijos de personas longevas tienen estas ventajas.

"Este estudio no fue diseñado para identificar los rasgos hereditarios específicos que benefician a los hijos de los centenarios", dijo Milman.

"En última instancia, esos factores podrían conducir a tratamientos que imiten los efectos de los mecanismos de longevidad naturales, ayudando potencialmente a las personas que no heredaron una longevidad excepcional a vivir más tiempo y con mayor salud", afirmó.

Más información

La Universidad de Carolina del Norte en Greensboro acerca más sobre el papel de la genética en el envejecimiento.

FUENTE: Albert Einstein College of Medicine, comunicado de prensa, 26 de agosto de 2026

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