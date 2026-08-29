El reclamo de Leandro Paredes tras la dura sanción que recibió de la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial

Leandro Paredes consideró excesiva la sanción de 10 partidos por los incidentes en la final ante España

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La sanción disciplinaria de la FIFA sobre Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial ante España generó una fuerte reacción del mediocampista, quien calificó de desmedida la decisión y mostró su desconcierto por el contraste con la sanción impuesta a Gavi. La suspensión de diez partidos para el jugador argentino y la multa de 90.000 dólares exceden, en su visión, la gravedad de los hechos y dejan abiertas varias discusiones en torno al proceso disciplinario del máximo organismo del fútbol.

El episodio que derivó en la sanción ocurrió el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, al término de la final que enfrentó a la selección argentina con el conjunto español. En ese partido, los roces y empujones entre futbolistas escalaron hasta involucrar a varios protagonistas de ambos equipos. La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió aplicar su pena más severa a Paredes, junto con una sanción de siete partidos para Nahuel Molina y una de un partido para Thiago Almada y el propio Gavi. Además, el colaborador del cuerpo técnico argentino, Roberto Ayala, recibió tres partidos de suspensión.

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Desde la perspectiva de Leandro Paredes, la determinación de la FIFA no solo resulta desproporcionada, sino que también expone un criterio desigual en la evaluación de las acciones de los jugadores implicados. En declaraciones tras la agónica victoria de Boca Juniors ante Lanús por el Torneo Clausura, que quedó marcada por la polémica decisión del árbitro de no expulsar a Leonel Flores al inicio del encuentro, el mediocampista expresó sorpresa por el hecho de que Gavi, quien participó activamente en el forcejeo, solo haya sido suspendido por un partido y deba afrontar una multa de 30.000 dólares, menos de la mitad de la que se le impuso a él y a Molina.

Leandro Paredes recibió 10 fechas de suspensión (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“Me parece exagerado. Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho, pero ya está”, sostuvo el futbolista. Esta diferencia en la cantidad de fechas y en las sanciones económicas fue uno de los puntos subrayados por el jugador, quien remarcó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya inició el proceso de apelación para intentar reducir su castigo.

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La entidad madre del fútbol argentino acompañó la defensa del mediocampista y solicitó oficialmente a la FIFA que las penas puedan cumplirse tanto en partidos oficiales como en amistosos clase A. El pedido fue aceptado, lo que abre la posibilidad de que los futbolistas sancionados puedan acortar el tiempo fuera de las canchas, aunque aún resta conocer los fundamentos completos de la sanción y la respuesta a la apelación. “Ahora queda apelar, ver si se puede reducir la sanción y nada más”, soltó el volante.

Al ser consultado sobre si ve factible una reducción en la penal, manifestó: “Yo creo que sí, porque te repito, para mí es excesiva; pero bueno, está la gente que trabaja en eso y ojalá se pueda reducir”.

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Además de las suspensiones individuales, la AFA fue multada con 321.000 dólares y deberá disputar dos partidos con el 50% del aforo. Estas sanciones se suman a otras impuestas por la FIFA por infracciones vinculadas al comportamiento de los hinchas y el despliegue de banderas consideradas polémicas, como la de las Islas Malvinas.

Leandro Paredes volvió de su lesión en el compromiso ante Lanús (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

En este contexto, Leandro Paredes podrá completar su sanción de diez encuentros tras la ventana internacional de la FIFA programada entre el 7 y el 15 de junio de 2027. De este modo, su regreso a la selección nacional quedaría habilitado para la siguiente fecha disponible en el calendario internacional, que corresponde al período comprendido entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre del año próximo.

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En el transcurso de ese lapso, Argentina prevé disputar seis compromisos correspondientes a amistosos o partidos oficiales antes de finalizar 2026: cuatro de ellos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y otros dos entre el 9 y el 17 de noviembre. A estos encuentros se sumarían cuatro más en el inicio del siguiente año, con dos partidos previstos del 22 al 30 de marzo y otros dos en la mencionada ventana de junio.

Más allá del reclamo por la sanción, Leandro Paredes hizo referencia a su presente en Boca Juniors y al reciente triunfo frente a Lanús, que marcó su regreso tras una lesión. Además, el mediocampista agradeció el interés de otros clubes, como el Milan, pero reafirmó su decisión de continuar en el club argentino: “Estoy en el lugar que quiero, volví para estar acá, ¿a dónde voy a ir? Estoy feliz”.

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