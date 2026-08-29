Crimen y Justicia

Allanaron a las familias de los alumnos que fueron armados a dos colegios de Tucumán: secuestraron pistolas y municiones

Los episodios ocurrieron esta semana. En las últimas horas, la Policía también incautó dos revólveres. Cómo avanza la investigación

El momento previo al disparo dentro del aula

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La Unidad Fiscal Criminal I de Tucumán, a cargo del fiscal Mariano Fernández y subrogada por el fiscal Ernesto Salas López, secuestró otra arma y más municiones en los domicilios de las familias de los dos estudiantes que ingresaron armados esta semana a sus colegios, ubicados en esa provincia. En uno de los casos, un menor llegó a disparar dentro del aula.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el primero de los procedimientos se realizó en inmuebles ubicados en la ciudad de Alderetes, a partir del caso de la alumna de 12 años que llevó un arma de fuego a su escuela y se los contó a sus compañeros. El episodio ocurrió este jueves en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez.

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Después del aviso, el personal directivo del colegio retuvo a la alumna que llevaba en el bolsillo de su buzo un revólver calibre 22 marca Bagual, seis cartuchos y dos vainas servidas. El hecho fue calificado como tenencia y portación de armas y explosivos.

A partir de ese episodio, la Fiscalía ordenó un allanamiento en un inmueble de Alderetes. Allí, los agentes secuestraron cinco cartuchos calibre 9 mm marca CBC y 15 cartuchos calibre 12 AT marca Orbea.

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Tucumán arma
El episodio de la alumna ocurrió en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez

El segundo allanamiento fue ordenado luego del caso del alumno de 14 años que llevó un arma a la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, de la capital provincial, y disparó dentro del aula. Allí, las fuerzas de seguridad incautaron en el lugar un revólver Taurus calibre 38, un proyectil y una vaina servida.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estudiante llevó el arma al interior del edificio y la detonación se produjo al manipularla. Minutos después del incidente, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar para resguardar a la comunidad educativa e iniciar las primeras actuaciones.

El momento previo al disparo quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular entre los propios alumnos. En el video se observa al adolescente mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor, antes de efectuar la detonación dentro del salón.

Según trascendió, el estruendo tomó por sorpresa al profesor que dictaba la clase de Historia, quien en un primer momento creyó que se trataba de un petardo.

“Ayer (por el martes) en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también”, dijo José Soria, vicedirector del colegio, en diálogo con medios locales.

“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, agregó.

Por orden de la Justicia, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de San Miguel de Tucumán, que permitió hallar una caja vacía con la inscripción Taurus, correspondiente al arma que ya había sido secuestrada. Durante la inspección, la madre del adolescente declaró que otra arma de la familia se encontraba en casa de un familiar.

La comitiva judicial y policial se trasladó a esa segunda vivienda de la capital tucumana, donde el titular entregó de forma voluntaria una pistola Bersa Thunder 9 Ultra Compact Pro calibre 9 mm, con su cargador vacío y su caja original.

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