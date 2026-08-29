Cinco beneficios de levantar pesas livianas para la salud y el envejecimiento

Levantar pesas livianas con más repeticiones puede ayudar a preservar músculo, fortalecer huesos y sostener un envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de pesas livianas en las rutinas de fuerza vuelve a estar en debate después de que diversas publicaciones y especialistas pusieran en relieve sus beneficios, especialmente para mujeres en etapa de perimenopausia y menopausia. En tiempos en los que la actividad física doméstica y el entrenamiento accesible ganan protagonismo, surge la pregunta: ¿aporta realmente el trabajo con cargas bajas a la salud muscular y ósea, o es solo una tendencia pasajera?

En los últimos meses, medios internacionales como Prevention destacaron que el uso de mancuernas livianas y repeticiones altas puede ser una alternativa viable para preservar la masa muscular y la densidad ósea, dos factores que tienden a disminuir con el paso de los años y los cambios hormonales.

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La entrenadora estadounidense Brook Benten, consultada por ese medio, sostiene que los entrenamientos con poco peso y varias repeticiones no solo mejoran la resistencia muscular, sino que hacen más accesible el ejercicio para quienes buscan evitar lesiones o recién se inician.

La fisióloga Keli Roberts, certificada por el American College of Sports Medicine, coincide en que la clave está en la regularidad: “Levantar peso varias veces por semana es fundamental para contrarrestar la pérdida de fuerza y masa muscular asociada con la edad y los cambios hormonales”.

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Beneficios para la salud de levantar pesas livianas

1. Mantiene la masa muscular magra

El entrenamiento con pesas livianas permite mantener la masa muscular magra, cuya pérdida se acelera después de los 30 años y aún más tras los 60 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevention remarcó un dato central: la masa muscular cae entre 3% y 8% por década después de los 30 años, con una aceleración luego de los 60. Frente a ese escenario, el uso constante de cargas bajas aparece como una herramienta para conservar y también desarrollar músculo magro, siempre que exista regularidad en la práctica, según Roberts.

2. Ayuda a sostener la densidad ósea

La menopausia se asocia a un mayor riesgo de osteoporosis por la baja de estrógeno y progesterona. Levantar pesas, aunque sean livianas, estimula la formación de hueso nuevo y ayuda a compensar el deterioro relacionado con la edad.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza para todas las etapas de la vida adulta.

3. Mejora el ánimo y reduce el estrés

El entrenamiento con pesas livianas mejora el ánimo y reduce el estrés porque favorece la liberación de endorfinas y serotonina y baja hormonas como el cortisol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento con pesas livianas también aparece asociado al bienestar emocional. Según Prevention, la actividad física impulsa la liberación de endorfinas y serotonina, sustancias vinculadas con una mejor respuesta anímica. A la vez, reduce hormonas ligadas al estrés, como el cortisol y la adrenalina.

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Benten sumó otro elemento: la sensación de logro que deja cada sesión terminada. La entrenadora propuso evitar una lógica de castigo cuando una rutina se interrumpe por un día. “Un día perdido no tiene que convertirse en tres”, afirmó en declaraciones citadas por Prevention.

4. Favorece el equilibrio y la independencia

Las cargas livianas no solo trabajan brazos o piernas. También pueden reforzar la zona media del cuerpo y mejorar la postura, dos factores relacionados con el equilibrio. Prevention indicó que ese efecto puede reducir el riesgo de caídas frente a cambios repentinos de movimiento, como un paso lateral para esquivar un desnivel en la vereda.

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Tal como explica la revisión de Infobae sobre el tema, estas rutinas ayudan a conservar autonomía y funcionalidad en las actividades diarias

5. Contribuye al control saludable del peso

El control del peso también puede beneficiarse con las pesas livianas, en combinación con ejercicio cardiovascular y una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevention también vinculó este tipo de ejercicio con el manejo del peso corporal. El envejecimiento suele enlentecer el metabolismo y facilita la acumulación de grasa, sobre todo en la cintura y la cadera. Frente a eso, la combinación de pesas livianas, actividad cardiovascular y alimentación equilibrada puede colaborar con una composición corporal más favorable.

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Benten explicó que el desarrollo de masa muscular magra modifica el aspecto físico y el ajuste de la ropa aun cuando la balanza no muestre cambios abruptos. La práctica regular puede dar una apariencia más tonificada y magra, de acuerdo con la especialista citada por Prevention.

Cómo empezar a entrenar con pesas de forma segura

Para quienes desean iniciarse, los especialistas recomiendan avanzar gradualmente: comenzar con pesos mínimos, perfeccionar los movimientos y aumentar la carga solo cuando el cuerpo lo permita. La clave es la constancia y la adaptación a cada necesidad individual.

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La discusión sobre el valor de las pesas livianas cobra relevancia en un escenario donde la expectativa de vida crece y la salud en la adultez se vuelve prioridad. Incorporar actividad física adaptada, con respaldo profesional y evidencia actualizada, resulta fundamental para un envejecimiento más saludable y autónomo.