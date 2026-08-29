Sol y sin lluvias en CABA y alertas en varias provincias: el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana de tiempo estable en el AMBA, temperaturas en aumento y sin lluvias, tras las precipitaciones del día jueves. Para este viernes previó una jornada soleada con registros de 8°C a 18°C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con cielo parcialmente nublado y viento proveniente del sector Este.
Para el domingo, el SMN también registró un alza en el termómetro: una mínima de 12°C y una máxima de 18°C y vientos del este con ráfagas de hasta 22 km/h. El lunes continuaría la estabilidad climática, con un piso térmico de 12°C y una máxima de 19°C.
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Hacia el martes 1 la temperatura disminuirá levemente con registros entre los 8° y 19°, el miércoles subirá a 10° de mínima (18°C de máxima) y hacia el jueves 3 se anticipa nubosidad variable y registros térmicos entre los 11°C y 16°C. El cierre de la semana, viernes 4 de septiembre, tendrá un pico térmico de 20°C. Estos últimos cuatro días tendrán preponderancia de cielo algo nublado y sin precipitaciones.
Alertas meteorológicas en 11 provincias
El organismo también emitió alertas y advertencias por fenómenos intensos en distintas regiones del país, con 11 provincias bajo advertencias por tormentas fuertes, vientos y nevadas.
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En el Litoral, Corrientes y Misiones quedaron bajo avisos a muy corto plazo por tormentas con lluvias, ráfagas y posible caída de granizo.
Las advertencias por fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas, con ocasional caída de granizo, incluyeron zonas puntuales del límite Corrientes-Misiones: Ituzaingó, San Miguel, Santo Tomé, Apóstoles y Posadas.
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Para ello, se advierte a la población retirar o asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
En cuanto a tormentas también se esperan fuertes lluvias en la región sur de la provincia de Buenos Aires: las zonas costeras de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino y Monte Hermoso.
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Por otro lado, el sector cordillerano de Neuquén y Río Negro podría estar atravesado por las lluvias y nevadas.
Con respecto a los vientos fuertes, el SMN emitió alertas naranjas en La Rioja y Catamarca, y advertencias amarillas en Tucumán, Jujuy, San Juan y Salta, esta última región con la presencia de viento zonda.
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Para el domingo persistirán los fuertes vientos y alerta naranja en regiones de puna del noroeste del país como Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.
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