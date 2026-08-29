La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

Alma Almaraz, el nombre que empezó a sonar fuerte tras una gambeta y un caño que recorrió las redes

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Las nuevas generaciones del fútbol femenino se abren paso con nombres propios y talento a la vista de todos. En este escenario, Alma Almaraz, con apenas 16 años, se convirtió en el centro de la conversación digital tras la difusión de un video suyo con la camiseta de Boca Juniors. Su desempeño en el campo y la seguridad con la que maneja la pelota reflejan las diferencias que distinguen al fútbol femenino de hoy, en una disciplina que suma cada vez más adeptas y que promueve torneos enfocados en las más jóvenes.

La viralización de un vídeo grabado en Casa Amarilla fue el detonante. En las imágenes, Alma se luce en la Sub 16 boquense gambeteando a una rival, conduciendo la pelota con decisión, ejecutando un caño y avanzando con velocidad, sin perder nunca el control ni la confianza. La escena, compartida cientos de veces en redes sociales, desencadenó una ola de comentarios y reacciones que no tardaron en augurarle un futuro prometedor.

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Alma Almaraz, la jugadora de Boca Sub 16 se volvió tendencia en redes

Los usuarios no tardaron en encontrar paralelismos entre el nombre de Alma y el de una gran figura del fútbol mundial. “Predestinada. Porque llamarse Alma Almaraz es como llamarse Zinedine Zidane”, se destacó entre los comentarios, haciendo referencia al juego de letras y la proyección de la 10 de Boca. La comparación se replicó en varias cuentas que reforzaron la sensación de que su nombre ya empieza a resonar más allá del ámbito local.

El video no solo sirvió para destacar sus cualidades, sino que también abrió un espacio de conversación sobre la evolución del fútbol femenino. Muchos usuarios resaltaron el avance competitivo de la disciplina, que hoy brinda oportunidades reales a jóvenes como Alma para crecer y desarrollarse en sus clubes.

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En diálogo con Infobae, Alma relató los primeros pasos de su carrera: “Jugaba en las canchas del barrio. Después me fui a probar a Boca y quedé. Allí tuve una prueba especial y, a los pocos días, me dijeron que había quedado”. El testimonio refleja el recorrido de muchas jóvenes futbolistas que encuentran en los clubes grandes la posibilidad de profesionalizar su pasión.

Alma con 16 años compartió su llegada al club Xeneize y su pilar fundamental en su camino

Vestir la camiseta azul y oro fue un hito personal y familiar. “Boca es algo increíble. Es un club muy grande y estoy muy feliz de formar parte. Lo primero que hice fue contárselo a mi hermano. Después se lo conté a mis papás, que estaban muy felices y emocionados. No lo tomé con tranquilidad porque fue muy lindo. Lo que más quería era contárselo a mi familia, pero tuve que seguir haciendo como si nada”, confesó la futbolista.

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La historia de Alma comenzó antes de Boca. Su madre fue quien la impulsó a sumarse al equipo femenino del Club La Marca, donde dio sus primeros pasos formativos. Ese acompañamiento familiar resultó clave para que luego pudiera presentarse en Boca y avanzar en su carrera. “Si tuviera que elegir, me gusta mucho Boca, pero también me gusta cómo juega San Lorenzo”, reconoció Alma, quien también admira a Celeste Dos Santos, actual jugadora del club xeneize y con experiencia en la selección argentina.

El crecimiento de Alma no se limita al ámbito de Boca Juniors. La futbolista también fue convocada para integrar la selección argentina Sub 15 y Sub 17, la primera dirigida por Ezequiel Vidal. Christian Meloni, por su parte, tiene a su cargo las categorías juveniles que este año participarán en los respectivos mundiales tanto la Sub 17 y la Sub 10. El llamado para vestir la camiseta albiceleste fue recibido con emoción y orgullo.

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La repercusión por su actuación con la Sub 16 coincidió con sus citaciones a las categorías Sub 15 y Sub 17 de la selección argentina

“Primero se lo dije a mi mamá porque a ella le pasaron la citación. Estaba muy feliz cuando mi mamá me contó. Estuve haciendo bien las cosas en Boca y me llegó la citación. Eso fue lo más lindo”, relató Alma sobre la noticia. Ya en el predio de AFA en Ezeiza, la joven entrenó junto a otras promesas del fútbol nacional. “Es un orgullo para mí y para mi familia que yo haya vestido la camiseta de la selección argentina. Lo que me sorprendió fueron los profes y mis compañeros, porque me ayudaron en todo momento”, compartió.

“Hoy estoy muy feliz con mi presente. El apoyo de mi familia para poder hacer lo que me gusta es algo importantísimo para mí. Los amo mucho, me acompañan en todo y me cuidan mucho. También valoro muchísimo el acompañamiento de la empresa que me representa, que me guía y me ayuda a transitar este hermoso mundo del fútbol, siempre aconsejándome para seguir creciendo tanto dentro como fuera de la cancha”, expresó la jugadora nacida en Villa Santos Vega en Lomas del Mirador, que cuenta con más de 29 mil seguidores en Instagram.

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Alma Almaraz es una de las protagonistas de la nueva generación del fútbol femenino argentino y su desempeño en la cancha anticipa una gran proyección

El fútbol no es solo una elección personal en la vida de Alma; es una herencia familiar. “Vengo de una familia futbolera cien por ciento. Mi abuelo Chini, mi papá, mi mamá, todos jugadores y relacionados al fútbol. Mi tío Alejandro, en la actualidad, juega en Vitória de la Serie A en Brasil”, contó la joven de 16 años que mantiene presente la pasión por el fútbol en cada partido.

Además de su desempeño en fútbol 11, Alma tuvo un paso por el futsal, una experiencia que complementó su formación y le permitió sumar recursos técnicos y tácticos. La combinación de distintas disciplinas dentro del fútbol le permite perfilarse como una de las jóvenes jugadoras que inspira a nuevas generaciones que sueñan con seguir sus pasos y consolidar el crecimiento del fútbol femenino en el país.

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