11 frases del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la dedicatoria para Aranda a la frase que generó risas entre los periodistas

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Luego de la victoria de Boca Juniors ante Lanús en La Bombonera por la fecha 7 del Torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena analizó lo que dejó el partido en conferencia de prensa, aunque su primera respuesta disparó las risas de los periodistas presentes. Ni bien terminó de formularse la primera pregunta sobre el encuentro, el Vasco remató: “No te escuché una mierda, pero bueno... Ja”. De igual forma, el Vasco siguió el hilo de la contestación y aseguró que el Granate se mereció llevar la victoria, habló del nivel de Álvaro Montero y apuntó los cañones al partido clave del próximo miércoles ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

“Este triunfo es para Tomi (Aranda). Los chicos seguramente se pusieron en contacto con él y ya lo veremos en el predio”, señaló Arruabarrena con una dedicatoria al juvenil de 19 años quien se lesionó en un entrenamiento y debió ser operado. En este sentido, fue consultado por Lautaro Bianco, otro hombre de la Reserva que es apuntado por sus condiciones similares a las de Aranda y el director técnico buscó ser cauto a la hora de hablar de los juveniles: “Mañana comenzará a trabajar con nosotros. Es un chico que venimos siguiendo hace tiempo, como muchos chicos de la Reserva. Espero que se adapte bien al grupo, que entre todos lo ayudemos para que pueda demostrar si le llega a tocar la oportunidad. Es un chico más”.

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“Tengo mucha comunicación con Mariano Herrón (orientador de la Reserva). Espero poder sacarle provecho, así como lo he hecho con (Dylan) Gorosito, Camilo (Rey Domenech), Facundo (Herrera), Leo (Flores)... Con todos los chicos. Trato que el que se sume sea para aportar. Necesito a todos a pleno porque habrá una seguidilla, hay soldados que se caen, habrá que reponer y les estoy dando la oportunidad a los chicos porque se la ganaron y dicen presentes”, sentenció.

A continuación, destacó el nivel de Álvaro Montero, quien dejó atrás una serie de errores en sus primeros partidos y este viernes realizó una tapada clave segundos antes del gol decisivo de Tomás Belmonte en la última jugada del encuentro: “Álvaro sabe perfectamente cómo es esto. Lo he charlado con él. Tiene que hacer oídos sordos a los elogios y las críticas. Hoy, ha estado en una gran nivel. Ya demostró en varios partidos que nos da esa seguridad que necesitamos, espero que siga por ese camino. Los elogios nos pueden hacer mucho daño. Lo felicito”.

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*El elogio del Vasco a Leandro Paredes y Tomás Aranda

“Los tres puntos son importantes, los necesitábamos. Creemos que no merecimos ganar. Lanús fue superior, pero sabemos que sumar de a tres jugando mal nos viene bien para lo que son las tablas. Somos autocríticos y tenemos que tratar de mejorar, el equipo no tuvo la fluidez de otros partidos, pero fuimos a buscarlo arriesgando en los últimos 15 minutos porque ellos en las contras podían hacernos daño. Y hubo un gran trabajo de Álvaro (Montero), los dos centrales estuvieron bien. Es el primer partido de Facu (Herrera) durante 90 minutos, ganó muchos duelos, tomó decisiones muy acertadas en situaciones complejas y me pone contento. Ahora, volveremos al hotel y descansaremos para pensar a partir de mañana en Vélez”, expresó el Vasco.

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Acerca del regreso de Leandro Paredes, el entrenador de Boca indicó: “Hizo un reducido hace dos días y hoy entró con miedo por la lesión, pero lo vi bien. Pregunté después del partido y está bien”. A propósito de esto, habló de la ausencia del mediocampista y le tiró un elogio a la pasada al propio Tomás Aranda: “Las ausencias de Tomi y Lean, que son los dos jugadores más importantes del fútbol argentino, se resienten, pero no es una excusa. Tenemos que buscar las variantes, felicito a mis jugadores por la entrega y por todo lo que significan estos tres puntos. Ahora, jugaremos seis o siete partidos en 22 días y tenemos que estar preparados”.

La agenda de Boca tendrá como próximo compromiso el duelo ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina el miércoles 2 de septiembre a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, el sábado 5/9 visitará a Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Clausura y recibirá el martes 8/9 en La Bombonera al San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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MÁS FRASES DEL VASCO ARRUABARRENA

¿El triunfo sirve desde lo anímico después de tres empates seguidos en el Clausura? “Muchas veces hemos jugado mejor y hemos empatado o nos han convertido. Hoy nos llevamos los tres puntos y no nos convirtieron. Somos Boca y muchas veces se sufre de esa manera. Sin tener ese fútbol, lo fuimos a buscar en el segundo tiempo. Hubo un poco más de juego con la entrada de Lea (Paredes), pero no es suficiente. Tenemos que seguir insistiendo en buscar la mejoría y estoy contento con eso. Hay buenos o malos momentos, pero siempre buscamos el arco rival y asumimos los riesgos. Hoy, Lolo (Lautaro Di Lollo) y Facundo (Herrera) han jugado mano a mano y ha salido bien”.

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*El resumen del partido

El armado del mediocampo: “El juego nos lo puede dar Leandro (Paredes), que lo ha dado cuando entró. Ha tenido esos pases filtrados. El gol viene de una triangulación... Tenemos que buscar. Tomi es un jugador que nos da la pausa, la velocidad y ese pase gol. Ahora, tengo todas esas cualidades repartidas en dos o tres jugadores. Hay que tratar de ensamblar, por momentos jugará uno u otro o cambiaremos el sistema, pero somos un equipo y tenemos que seguir en esta senda”.

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La competencia entre Enner Valencia y Miguel Merentiel por la titularidad: “El equipo no pudo ayudar a Migue para que se destaque, pero estoy conforme con él. Lo hablo con él. Por lo que me muestra y lo que me genera. Enner es un hombre más de área, un 9, con diferentes características. Va de a poco, se va adaptando. Sabe que el fútbol argentino no regala nada y es muy difícil, lleva un tiempo de adaptación”.

El mensaje al plantel: “Estoy contento con las ganas y sobre todo con el hambre de los grandes y chicos, eso es bueno para el grupo”.

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