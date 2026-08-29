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Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

La conductora compartió una postal de su tarde de viernes y un detalle se llevó todas las miradas de sus fans

Wanda Nara subió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata (Instagram)
Wanda Nara subió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata (Instagram)
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Durante varios días consecutivos, Wanda Nara mantuvo un perfil bajo y una actitud de absoluta tranquilidad en sus redes sociales. En ese período, eligió evitar compartir publicaciones o contenidos que estuvieran relacionados con aspectos de su vida privada o cuestiones personales. Pero esa actitud reservada terminó cambiando el viernes por la noche.

El cambio quedó reflejado en una selfie que la empresaria subió a sus redes, una imagen que, apenas se publicó, dio inicio a una serie de interrogantes y preguntas en torno a la vida personal de Wanda.

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En la foto, la conductora aparece en primer plano con una campera negra con detalles verde flúor y una musculosa del mismo tono, en una toma hecha en un interior. La atención, de todos modos, se desplazó rápido hacia el margen derecho del encuadre, donde se ve de manera parcial a un hombre vestido de negro, con una cadena dorada gruesa alrededor del cuello.

Se trata de L-Gante. La identificación dejó de ser una hipótesis cuando el propio cantante compartió, en esas mismas horas, una imagen en la que aparece con la misma ropa y la misma cadena que se asoman en la foto de Nara. En esa publicación, se lo ve frente a un mural con grafitis, rodeado de autos y equipos de filmación, en un escenario que remite a una producción nocturna.

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Wanda Nara vestida con chaqueta deportiva verde y negra en primer plano, con un hombre con cadenas de oro detrás
En el fondo de la foto que compartió la empresaria se puede ver a L-Gante

La coincidencia en la vestimenta terminó de despejar dudas sobre su presencia en la selfie de Wanda Nara. La secuencia reavivó el interés alrededor del vínculo entre ambos, que tuvo un capítulo sentimental y ahora suma un reencuentro en otro terreno.

El cantante de cumbia 420 y la empresaria fueron pareja y sostuvieron una relación sentimental en el pasado, la cual llegó a su fin hace un tiempo. Actualmente, el vínculo que existe entre ambos ha quedado limitado al ambiente laboral. La conductora lidera la nueva temporada de MasterChef Celebrity, un programa de televisión al que el cantante se sumó como uno de los participantes.

Ese contexto profesional ofrece una explicación para la imagen, aunque Wanda Nara eligió no dar precisiones y dejó que la publicación circulara sin aclaraciones. La ausencia de texto abrió espacio a las interpretaciones en redes, donde cada gesto compartido entre ambos vuelve a despertar lecturas sobre su relación.

La foto apareció, además, en medio de una exposición sostenida de la conductora por su rol televisivo y por la atención que todavía genera su historia con L-Gante. Esta vez, alcanzó una aparición en segundo plano para que el foco regresara sobre ellos.

L-Gante posa apoyado en un vehículo blanco, con un maletín de cámara en el suelo y una pared con grafiti de fondo
Horas antes de la foto de Wanda, el cantante posó con la misma remera y la misma cadena

Días atrás, L-Gante volvió a referirse a su historia con Wanda Nara y dejó abierta la puerta a un posible reencuentro. Tras una relación atravesada por idas y vueltas, polémicas y conflictos, el vínculo amoroso entre ambos terminó a mediados de 2025. Desde entonces, aunque los dos aseguraron mantener una buena relación, no hubo señales de una reconciliación. Este sábado, durante su participación en PH Podemos Hablar, el músico repasó ese capítulo de su vida y habló sobre su presente sentimental.

Todo surgió cuando Elián Valenzuela, nombre real del artista, se refirió a sus relaciones más importantes ante Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados —Facundo Arana, Marta Fort, Sofía “La Reini” Gonet y Mariana Brey—. Allí sostuvo que solo vivió dos grandes historias de amor. “Solo tuve dos amores: la madre de mi hija y Wanda Nara”, afirmó en el ciclo de Telefe.

La consigna de la noche convocaba a quienes “dieron más de dos oportunidades en el amor”. En ese marco, el referente de la cumbia 420 reconoció que atravesó esa experiencia y contó que hoy se encuentra solo. Al recordar sus vínculos más significativos, mencionó a Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, y a la empresaria, con quien mantuvo una de las relaciones más expuestas del espectáculo argentino en los últimos años.

L-Gante no cerró su romance con Wanda Nara y reveló detalles Inéditos

“Yo soy de respetar las decisiones de las personas y está todo bien. Me hace feliz. Me dieron oportunidades, han tenido errores, he tenido errores y fueron dos los amores que tuve en mi vida, así fue”, expresó.

Más adelante, amplió su mirada sobre las segundas oportunidades en una relación. “Uno puede intentar un par de veces y si no se da, hay que seguir. No hay que ver lo negativo, está bien que uno elija lo que le hace feliz o lo que le mantiene estable, que puede ser la rutina o el día a día en lo emocional”, sostuvo.

Luego, el cantante agregó que no descarta por completo una nueva posibilidad amorosa, aunque hoy no ocupa un lugar central en su vida. “Hoy en día quizás tenga una oportunidad más pero no es algo que tenga presente como objetivo, hay otras cosas en las que estoy enfocado”, señaló.

Al hablar de su relación con la conductora, eligió una definición directa: “Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Uno se mandaba una y el otro se la devolvía, por eso hoy nos llevamos bien aunque no sé quién quedó con más puntaje en ese partido que no está cerrado”.

Sobre el final de la entrevista, Mariana Brey le preguntó si imaginaba una nueva oportunidad con ella. La respuesta del músico volvió a alimentar esa posibilidad: “Ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido. Me quedé con ganas de más con ella, aunque creo que como con cualquier persona con la que te llevás bien”.

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