Denunciaron un intento de vender a los pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata y exigieron que sean liberados

Más de 60 animales fueron abandonados en el predio luego de que la empresa se declarara en quiebra (Facebook: Pablo Rizzi)

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Los animales que permanecen en el ex Aquarium de Mar del Plata volvieron a quedar en el centro de una controversia luego de que activistas locales denunciaran a sus propietarios por una presunta intención de vender a los cuatro pingüinos que aún viven en el predio. E insistieron en que los animales sean devueltos a su hábitat natural.

Según sostuvo Juan Antonio Lorenzani, integrante del Observatorio Ciudadano GEO Naturaleza, esa posibilidad chocaría con la legislación vigente sobre fauna autóctona. “Estamos hablando de especies protegidas en todo el territorio nacional y por normativas provinciales y municipales”, señaló.

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La presentación judicial quedó radicada ante la Fiscalía en abril, pero desde entonces el expediente avanza con lentitud. El planteo se apoya en la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, que prohíbe la tenencia, venta, tránsito y comercialización de especies autóctonas protegidas.

De acuerdo con la información publicada por el medio marplatense 0223, el reclamo reapareció en medio de la incertidumbre sobre el destino de los ejemplares que quedaron en las instalaciones luego de la clausura del lugar. En total, 66 animales fueron abandonados: 56 eran pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos.

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Hasta el momento, fueron la única especie que fue valorada tras la quiebra de la empresa que administró el predio marino

En ese marco, Lorenzani pidió la intervención de las autoridades judiciales para que “se cumpla la ley” y se termine con “años de omisión y permisividad” estatal frente al funcionamiento del ex Aquarium.

A través de sus redes sociales, el referente ambiental también planteó que los animales que ingresaron al establecimiento con fines de rescate y rehabilitación deberían atravesar una evaluación sanitaria profesional. El objetivo sería determinar si se encuentran en condiciones de regresar a su hábitat natural.

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Para el activista, si los especialistas concluyen que existen las condiciones adecuadas, los pingüinos deberían iniciar un proceso de rehabilitación orientado a su posterior reinserción en el mar. A su entender, ese sería “el único destino ético” para los ejemplares rescatados.

También rechazó la posibilidad de que los animales sean derivados a otros espacios de cautiverio, al considerar que detrás de esa alternativa persiste un interés económico. Por esto, recordó el caso del tortugo Jorge, que pasó años en cautiverio hasta que finalmente fue trasladado al mar, en un antecedente que suele citarse como ejemplo de reinserción exitosa.

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Los cuatro pingüinos que buscarían vender fueron tasados en USD. 40.000

A un año y medio del cierre definitivo del Aquarium de Mar del Plata, el futuro de los animales que quedaron en el predio todavía no se resolvió. Tras la quiebra de Plunimar S.A., la empresa que administró el complejo durante más de 30 años, más de 60 ejemplares quedaron bajo la órbita de la Justicia, que deberá definir qué ocurrirá con ellos.

Los cuatro pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata que fueron tasados como parte del patrimonio de los propietarios (Facebook: Diario Vespertino)

En ese contexto, esta semana se conoció que la sindicatura presentó un informe en el que fijó una valuación para cuatro de esos animales. Se trata de los pingüinos saltarines, tasados en USD 40.000, una cifra que los incorpora de manera formal al patrimonio que podría liquidarse para afrontar las deudas de la firma.

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Los ejemplares pertenecen a la especie Eudyptes chrysocome, conocida de forma popular como pingüino saltarrocas. El informe, firmado por la síndica Andrea Alejandra Hoff, les asignó un valor de $56,8 millones, calculado a partir de un tipo de cambio de $1.420 por dólar.

Esa valuación, de todos modos, está sujeta a una condición, ya que solo tendría validez si se concreta una venta al exterior. En caso de que no aparezca un comprador, el monto dejaría de integrar el cálculo patrimonial y no representaría un ingreso para el proceso de quiebra.

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Hasta ahora no existe una operación cerrada ni fue identificado un eventual adquirente. Por el momento, son los únicos animales del predio con una valuación económica específica, pero su destino sigue abierto.

Los demás pingüinos que continúan en las instalaciones —53 magallánicos y dos rey— aparecen en el inventario sin precio asignado. Aunque permanecen bajo tutela judicial, por ahora no integran el activo que la sindicatura prevé convertir en fondos.

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