Salud

La terapia hormonal podría reducir el riesgo de demencia entre las mujeres

Healthday Spanish

Imagen DTYQHDZQ3FFWVAWICC2SJ4TQKI
Guardar

VIERNES, 28 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La terapia hormonal podría reducir el riesgo de demencia en mujeres tras la menopausia, según un nuevo estudio.

Las mujeres que recibieron terapia hormonal tenían un riesgo un 16% menor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, informaron los investigadores el 26 de agosto en la revista Alzheimer's & Dementia.

PUBLICIDAD

Los beneficios fueron mayores para las mujeres que habían pasado por la menopausia como resultado de una cirugía: tenían un riesgo un 26% menor de desarrollar cualquier tipo de demencia, según los investigadores.

"Descubrimos que las mujeres que habían usado (terapia hormonal) tenían aproximadamente un 10% menos probabilidades de desarrollar demencia y un 16% menos de probabilidades de desarrollar la forma de enfermedad de Alzheimer, que las mujeres que nunca la habían usado", dijo la investigadora principal Anne-Marie Minihane en un comunicado de prensa. Es directora del Norwich Institute for Healthy Aging en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron durante una media de 13 años a más de 180.000 mujeres posmenopáusicas que participaron en UK Biobank, un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo del Reino Unido.

Durante ese tiempo, casi 4.000 de las mujeres desarrollaron demencia.

Los resultados mostraron que el uso de terapia hormonal durante al menos un año redujo el riesgo de demencia y Alzheimer en la mujer.

"Descubrimos que (la terapia hormonal) es especialmente beneficiosa para mujeres que han pasado por una menopausia quirúrgica, por ejemplo, tras la extirpación de ovarios", dijo Minihane. "En este grupo, quienes usaron (terapia hormonal) tenían alrededor de un 26% menos de probabilidades de desarrollar demencia que las mujeres que no la usaban."

Las mujeres cuyos cuerpos producían naturalmente menos estrógeno a lo largo de sus vidas también parecían recibir más ayuda de la terapia hormonal, dijo Minihane. Estas mujeres comenzaron la regla tarde o entraron en la menopausia prematuramente.

"Su riesgo de demencia era alrededor de un 16 por ciento menor con (terapia hormonal)", dijo Minihane.

La terapia hormonal también pareció reducir el riesgo de Alzheimer entre mujeres portadoras de la variante del gen APOE4, que se sabe que aumenta las probabilidades de padecerlo.

Entre esas mujeres, la terapia hormonal redujo su riesgo en aproximadamente un 13%, según el estudio.

"Esto es realmente importante porque los portadores de APOE4 suelen considerarse de mayor riesgo y tienen menos opciones de prevención establecidas", dijo Minihane.

Los investigadores descubrieron que el momento de la terapia hormonal también influye.

Las mujeres que comenzaron la terapia hormonal entre los 46 y los 56 años experimentaron la mayor reducción en el riesgo de demencia, según mostró el estudio.

Esto apoya la hipótesis de la "ventana crítica", que sostiene que la terapia hormonal puede ser más beneficiosa si se inicia más cerca de la menopausia que más tarde en la vida, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos contribuyen a una creciente evidencia de que los efectos de la terapia hormonal sobre la salud cerebral son complejos e influidos por factores biológicos individuales", dijo Minihane.

"Aunque (la terapia hormonal) se ha prescrito durante mucho tiempo principalmente para aliviar síntomas menopáusicos como los sofocos y los sudores nocturnos, este trabajo sugiere que también puede influir en la salud cognitiva a largo plazo de algunas mujeres", concluyó.

Más información

La Menopause Society tiene más información sobre la terapia hormonal.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de East Anglia, 26 de agosto de 2026; Alzheimer y demencia, 26 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uso excesivo de inhaladores relacionado con riesgos cardíacos en pacientes con asma y EPOC

Healthday Spanish

Uso excesivo de inhaladores relacionado con riesgos cardíacos en pacientes con asma y EPOC

Tomar medicamentos para la presión reduce el riesgo cardíaco, según un estudio

Healthday Spanish

Tomar medicamentos para la presión reduce el riesgo cardíaco, según un estudio

Un tercio de las mujeres en sus veintes no se ha sometido a este cribado esencial del cáncer

Healthday Spanish

Un tercio de las mujeres en sus veintes no se ha sometido a este cribado esencial del cáncer

Por qué el invierno aumenta el riesgo de déficit de vitamina D, las consecuencias directas para la salud y qué hacer para compensar su falta

En los meses más fríos se suele reducir la absorción de este nutriente esencial. Cómo sostenerla en rango de manera natural y cuándo es necesario suplementar, según especialistas consultados por Infobae

Por qué el invierno aumenta el riesgo de déficit de vitamina D, las consecuencias directas para la salud y qué hacer para compensar su falta

El secreto de Mónica Bellucci para lucir radiante a los 61: pilates, dieta italiana y cinco comidas al día

La actriz italiana combina ejercicio, alimentación equilibrada y pequeños rituales de autocuidado que priorizan el bienestar para conservar su energía y luminosidad

El secreto de Mónica Bellucci para lucir radiante a los 61: pilates, dieta italiana y cinco comidas al día

DEPORTES

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero

Valentín Perrone reveló cuándo apunta a llegar al MotoGP y su sueño de ganar en Buenos Aires: “Argentina es mi vida”

11 frases del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la dedicatoria para Aranda a la frase que generó risas entre los periodistas

De la atajada salvadora de Montero al golazo de Belmonte: el minuto final en La Bombonera que terminó con el triunfo de Boca

TELESHOW

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

Walter Quiroz, el actor que se alejó siete años para reencontrarse y hoy revela un abuso que finalmente pudo sanar

Del vértigo del escenario a la ternura de un clásico: la apuesta de Alan Madanes en “Los ojos del perro siberiano”

Bárbara Lombardo confesó la táctica que usó a los 11 años para colarse al show de Xuxa: "Terminé teniendo una relación con ella"

Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

INFOBAE AMÉRICA

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA mapeará el universo con un campo de visión cien veces mayor que el Hubble: qué implica para la ciencia

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA mapeará el universo con un campo de visión cien veces mayor que el Hubble: qué implica para la ciencia

República Dominicana: La casa de Los Palmeros convertida en centro de formación, un giro de la memoria pública hacia el trabajo y la inclusión

Las fuerzas de EEUU y Ecuador destruyeron una estación de reabastecimiento flotante que apoyaba operaciones narcos en el Pacífico oriental

TradeExpo 2026 buscará atraer inversión extranjera y compradores internacionales en El Salvador

Guatemala: La PNC captura a cuatro personas por extorsión y robo agravado en la capital