La terapia hormonal podría reducir el riesgo de demencia entre las mujeres

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VIERNES, 28 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La terapia hormonal podría reducir el riesgo de demencia en mujeres tras la menopausia, según un nuevo estudio.

Las mujeres que recibieron terapia hormonal tenían un riesgo un 16% menor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, informaron los investigadores el 26 de agosto en la revista Alzheimer's & Dementia.

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Los beneficios fueron mayores para las mujeres que habían pasado por la menopausia como resultado de una cirugía: tenían un riesgo un 26% menor de desarrollar cualquier tipo de demencia, según los investigadores.

"Descubrimos que las mujeres que habían usado (terapia hormonal) tenían aproximadamente un 10% menos probabilidades de desarrollar demencia y un 16% menos de probabilidades de desarrollar la forma de enfermedad de Alzheimer, que las mujeres que nunca la habían usado", dijo la investigadora principal Anne-Marie Minihane en un comunicado de prensa. Es directora del Norwich Institute for Healthy Aging en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido.

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Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron durante una media de 13 años a más de 180.000 mujeres posmenopáusicas que participaron en UK Biobank, un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo del Reino Unido.

Durante ese tiempo, casi 4.000 de las mujeres desarrollaron demencia.

Los resultados mostraron que el uso de terapia hormonal durante al menos un año redujo el riesgo de demencia y Alzheimer en la mujer.

"Descubrimos que (la terapia hormonal) es especialmente beneficiosa para mujeres que han pasado por una menopausia quirúrgica, por ejemplo, tras la extirpación de ovarios", dijo Minihane. "En este grupo, quienes usaron (terapia hormonal) tenían alrededor de un 26% menos de probabilidades de desarrollar demencia que las mujeres que no la usaban."

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Las mujeres cuyos cuerpos producían naturalmente menos estrógeno a lo largo de sus vidas también parecían recibir más ayuda de la terapia hormonal, dijo Minihane. Estas mujeres comenzaron la regla tarde o entraron en la menopausia prematuramente.

"Su riesgo de demencia era alrededor de un 16 por ciento menor con (terapia hormonal)", dijo Minihane.

La terapia hormonal también pareció reducir el riesgo de Alzheimer entre mujeres portadoras de la variante del gen APOE4, que se sabe que aumenta las probabilidades de padecerlo.

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Entre esas mujeres, la terapia hormonal redujo su riesgo en aproximadamente un 13%, según el estudio.

"Esto es realmente importante porque los portadores de APOE4 suelen considerarse de mayor riesgo y tienen menos opciones de prevención establecidas", dijo Minihane.

Los investigadores descubrieron que el momento de la terapia hormonal también influye.

Las mujeres que comenzaron la terapia hormonal entre los 46 y los 56 años experimentaron la mayor reducción en el riesgo de demencia, según mostró el estudio.

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Esto apoya la hipótesis de la "ventana crítica", que sostiene que la terapia hormonal puede ser más beneficiosa si se inicia más cerca de la menopausia que más tarde en la vida, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos contribuyen a una creciente evidencia de que los efectos de la terapia hormonal sobre la salud cerebral son complejos e influidos por factores biológicos individuales", dijo Minihane.

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"Aunque (la terapia hormonal) se ha prescrito durante mucho tiempo principalmente para aliviar síntomas menopáusicos como los sofocos y los sudores nocturnos, este trabajo sugiere que también puede influir en la salud cognitiva a largo plazo de algunas mujeres", concluyó.

Más información

La Menopause Society tiene más información sobre la terapia hormonal.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de East Anglia, 26 de agosto de 2026; Alzheimer y demencia, 26 de agosto de 2026