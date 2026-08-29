Valentín Perrone reveló cuándo apunta a llegar al MotoGP y su sueño de ganar en Buenos Aires: “Argentina es mi vida”

Valentín Perrone habló sobre el nuevo Autódromo de Buenos Aires y el balance de su temporada

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Valentín Perrone, el piloto de 18 años que compite bajo la bandera argentina en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, visitó el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires durante su paso por el país y quedó con una expectativa que describe como un sueño: correr allí en 2027, ante 150.000 personas, con las gradas pintadas de celeste y blanco. Nacido en Barcelona, hijo del argentino Marcelo Perrone, compite en el Moto3 y lleva la identidad argentina grabada desde la infancia, mucho antes de que las motos lo llevaran a recorrer los circuitos más exigentes del mundo.

La visita al autódromo porteño, con las obras de remodelación aún en marcha, le bastó para trazar un análisis técnico del trazado y para disparar una emoción que va más allá del deporte. “Visitamos el autódromo y se ve impecable, tengo muchas ganas de verlo terminado. Es un circuito único, tiene curvas muy rápidas, pendientes de bajada, subida, curvas con peralte, tiene de todo”, afirmó Perrone en diálogo con Infobae. La recorrida por las instalaciones le permitió identificar los puntos del circuito que más le llamaron la atención desde una perspectiva de piloto. “La curva nueve es espectacular. Luego también la chicana anterior a la nueve, creo que será la siete y ocho. Luego la cuatro, también espectacular con ese curvón en peralte”, describió. El trazado, con su recta larga, la contrarrecta y una curva cerrada en subida, le generó una convicción: “Creo que dará muy buenos espectáculos, sobre todo en Moto3, en nuestra categoría”.

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Sobre los posibles puntos de adelantamiento, Perrone anticipó que la curva uno en bajada, la cuatro y la llegada a la nueve serán zonas de acción. “Muchos puntos de adelantamiento, pero luego veremos con la moto cómo realmente es el circuito y cómo se siente”, aclaró.

La proyección de lo que puede ser una carrera en Buenos Aires lo lleva a un terreno que mezcla el análisis deportivo con la emoción más personal. “Será un sueño. Si lo de Termas fue una locura, para mí Termas fue un sueño hecho realidad. Esto creo que lo va a superar”, dijo Perrone, en referencia a correr en Buenos Aires, donde el Continental Circus regresará luego de 28 años. La magnitud de lo que imagina para Buenos Aires tiene un número concreto que lo impacta: le informaron que el autódromo recibirá 150.000 personas. “Es una locura. Verlo todo con banderas argentinas, esperemos que muchas remeras de la 73. Será increíble”, expresó.

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Valentín Perrone explica su festejo con la camiseta de la Selección y por qué cambia de equipo

El número 73 es el que lleva Perrone en su moto. La imagen que construye -las tribunas repletas, la bandera argentina ondeando, las remeras con su número- no es la fantasía de un adolescente ajeno al rigor del deporte de alto rendimiento. Es la proyección de alguien que ya subió al podio en Silverstone, una catedral del deporte motor, y que lo hizo con la camiseta de la selección argentina.

Ese momento en Gran Bretaña condensó todo lo que Perrone representa. Después de una carrera en la que su moto perdió potencia por el calor, en la que sufrió durante varias vueltas para no perder contacto con el grupo líder, el piloto encontró el hueco en la última vuelta para superar a Adrián Fernández en una gran maniobra. “Pitito cometió un pequeño error en la curva anterior, lo pude aprovechar, vi el hueco y lo tenía que intentar. Al final salió a la perfección el adelantamiento y terminar tercero me puso muy contento”, relató. El podio fue el cuarto de su carrera en el Mundial.

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Pero lo que ocurrió después de cruzar la línea de meta fue lo que marcó la diferencia. Perrone subió al podio con la camiseta de la selección argentina. La decisión no fue espontánea. “Sí, ya la tenía clara. Cuando llegué dije: ‘Si gano, hay que celebrar así, no puede faltar’. Pero subí con la camiseta y además apareció mi papá con la remera. Fue increíble”, contó. La celebración en Silverstone tuvo además una carga simbólica adicional: la carrera se disputó dos semanas después de que la selección argentina le ganara a Inglaterra en el Mundial de Fútbol. “La verdad que no vi ninguna mala cara, ni ningún mal gesto, pero yo lo hice con el corazón, lo sentí y no podía faltar ahí”, reconoció.

La explicación que da Perrone sobre ese gesto va al centro de su identidad. “Lo que hacemos los argentinos lo hacemos con el corazón. No lo pensamos. Sale así. Por eso me identifico tanto como argentino, porque sé que lo tengo dentro de mí y tengo sangre argentina”, afirmó.

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Valentín Perrone revela su sentimiento por Argentina, cuándo piensa llegar al MotoGP y su sueño de ganar en Buenos Aires

El Moto3 es la primera categoría promocional en el camino hacia el MotoGP en el certamen ecuménico. La temporada 2026 no fue lineal para Perrone, que marcha séptimo en el campeonato. Arrancó con un podio en las primeras fechas y estuvo cerca de la victoria en Austin, pero a partir de ahí surgieron una serie de inconvenientes. “Se empezaron a complicar las cosas, caídas, problemas con la moto, también incluso problemas con el equipo. Ahora mismo estoy trabajando con una persona menos en el equipo, porque mi técnico no cuadrábamos bien, pero al final los caminos de cómo llevábamos el fin de semana eran diferentes”, explicó.

El impacto de ese período difícil fue también mental. “Estuvimos varias carreras con problemas y no estaba disfrutando ni pilotando a gusto”, admitió. “El problema es cuando fue uno mismo y no sabés el motivo. Ahí es cuando realmente cuesta volver y perdés esa confianza”, señaló al hablar de las caídas que más le costaron superar. Las que tuvieron un origen externo -como los golpes que recibió por detrás en Alemania y en Hungría- fueron más fáciles de procesar. “En esas caídas que sabes lo que pasó, no cuesta volver”, aclaró.

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Ante la pregunta sobre qué falta para ganar la respondió con una honestidad que no admite evasivas. “Que se cuadre todo. Si no me pasaba una cosa, pasaba otra. La verdad, la mente la tenía muy enfocada en que quería ganar desde principio del año, había entrenado muy duro para cumplir ese objetivo. Incluso yo quería luchar por el Mundial en las primeras carreras y estaba muy bien. Pero bueno, ocurrieron problemas y la mente también se fue un poco”, reconoció. La convicción sobre el futuro, sin embargo, no se quebró. “Creo que es cuestión de tiempo que llegue la victoria, tarde o temprano llegará”, afirmó. Su próximo desafío será este fin de semana con el Gran Premio de Aragón.

A ese panorama se suma una novedad que el piloto recibió con alivio y con ilusión: el año próximo cambiará de equipo ya que dejará el Red Bull KTM Tech3 y pasará al MSi Racing Team. “Ahora se anunció y me hace mucha ilusión y se ve muy familiar. Además, tienen un proyecto muy bueno detrás y estoy muy ilusionado de que arranque el año que viene”, dijo. El cambio también explica por qué decidió no dar el salto a la categoría Moto2 para 2027. “Otro año en Moto3 creo que me va a venir para fortalecerme y de estar constantemente luchando. Luego dar el paso a Moto2 con ellos creo que también me va a ayudar y hacerlo en 2028”, detalló. La hoja de ruta que proyecta tiene una fecha final clara: “2030 me pongo como el año para debutar en MotoGP. Quiero llegar a MotoGP firme, con buena experiencia, con un buen aprendizaje hecho y con una muy buena base para poder llegar y demostrar de verdad quién es Valentín. No subir porque me subieron o porque tuve la oportunidad. Yo quiero subir estando claro de que tengo el nivel para hacerlo”, enfatizó.

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"Me llevo muchos alfajores para hacer una cata en casa", reveló El Coyote (Instagram: @valentinperrone73)

El vínculo de Perrone con la Argentina no comenzó con el motociclismo ni con el pasaporte. Se inició antes, en la casa familiar de Barcelona, donde su padre Marcelo -que emigró al país ibérico en el año 2000 y no pudo regresar- transmitió a sus hijos la cultura del país que dejó atrás. “Mi papá me inculcó la cultura argentina desde que nací. Fue algo que lo sentí y así lo vivo todo. Me identifico como un argentino más y al final fue de sentimiento”, admitió.

Hay una anécdota que resume esa herencia desde los primeros meses de vida. La abuela paterna quería darle mate cuando Valentín aún no tenía un año. “Mi madre decía: ‘No, está loca’”, recordó entre risas. El mate, el dulce de leche, los alfajores y las empanadas forman parte de un universo que Perrone reconoce como propio. Durante su visita a la Argentina, se dio varios de esos gustos: “De hecho, estoy juntando un montón de alfajores para hacer una cata de alfajores en casa cuando llegue. Sobre todo al dulce de leche, que me vuelve loco”,

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Corre con la bandera argentina mucho antes de que el Campeonato Mundial de Motociclismo llegara al país. “No lo elegí, fue algo que lo sentía así de corazón. Siempre Argentina estuvo en mi corazón y lo he llevado a todos lados”, explicó. La polémica sobre si puede o no considerarse argentino dado que nació en España la enfrenta con la misma transparencia con la que habla de sus caídas en pista. “Yo sé que hay mucha polémica, de que algunos piensan que no soy argentino. Apenas el año pasado fue la primera vez que estuve en Argentina”, reconoció.

La explicación que da no es defensiva. Es la historia de una familia de clase trabajadora que no tenía margen para viajar. “Vine de una familia muy humilde, muy trabajadora, que todo lo que juntaban era para correr. Era imposible pagar un vuelo para venir a Argentina toda la familia, además tengo una hermana chica también. Hacía más de cuatro años que no veía a mis primos, porque tampoco venían para España”, recordó.

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Valentín Perrone simulando estar arriba de una moto en la desafiante curva 9 del nuevo circuito del Autódromo de Buenos Aires (Gentileza: Jerónimo Aliaga)

El relato sobre el esfuerzo familiar aparece en las palabras de Perrone con una mezcla de gratitud y asombro. “Ahora que empiezo a conocer un poco los números, de cuánto se gasta para un entrenamiento, digo: ‘No sé cómo lo hacían para juntar el dinero y pagar, irnos una semana, un fin de semana a entrenar’. No sé cómo hacían. Se mataron trabajando los dos y me acuerdo que mi padre no ha tenido vacaciones nunca y el esfuerzo que ha hecho”, reconoció.

Ese sacrificio tuvo una recompensa que trasciende los podios. Gracias al motociclismo, Marcelo Chelo Perrone pudo volver a la Argentina por primera vez desde que emigró en el año 2000. “Lo primero, de mínimo que quería, era llevar a mi papá de nuevo a Argentina y gracias al motociclismo es ya otro nivel. Al final nos hemos esforzado mucho, sacrificado muchas cosas, no solo yo, mi familia entera para conseguir llegar al Mundial y que gracias a las motos hayamos podido viajar al país que represento, que siempre hemos soñado con la cultura que me he criado, fue increíble”, describió. “Argentina lo es todo para mí: es mi vida, es mi pasión y está en mi corazón”, destacó.

La pregunta que cierra el círculo de todo lo que Perrone representa es también la más directa: ¿qué pasaría si su primera victoria en el Campeonato Mundial de Motociclismo llegara en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, ante 150.000 personas, con la bandera argentina en la mano? “Un sueño. Me volvería loco poder ganar en Buenos Aires. Todos los argentinos, verlos saltando. Eso ya es un sueño increíble”, respondió.

El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, con sus obras de remodelación en marcha, lo espera para 2027. Valentín Perrone ya estudió sus curvas, ya imaginó sus puntos de sobrepaso y ya sabe qué camiseta llevará debajo del traje de cuero si llega al podio.