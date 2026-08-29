Salud

Tomar medicamentos para la presión reduce el riesgo cardíaco, según un estudio

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VIERNES, 28 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Las personas que piensan que saltarse una dosis de medicación para la presión arterial aquí o allá no perjudicará su salud probablemente deberían replantearse, según un nuevo estudio.

Saltar dosis regularmente no solo reduce la eficacia de los medicamentos para la presión arterial, sino que también aumenta el riesgo de ictus o infarto, informarán los investigadores este fin de semana en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología en Múnich.

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"Nuestros resultados refuerzan el dicho de que 'los medicamentos no funcionan en pacientes que no los toman'", dijo el investigador Qianqian Yang, estudiante de doctorado en la Universidad de Oxford, en un comunicado de prensa.

"Los pacientes con menor adherencia obtuvieron poco o ningún beneficio cardiovascular, mientras que aquellos con mayor adherencia tuvieron mayores reducciones en la presión arterial y prevención de eventos cardiovasculares", explicó Yang.

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Se estima que alrededor de 1.400 millones de adultos en todo el mundo de entre 30 y 79 años tienen hipertensión, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores agruparon datos de nueve ensayos anteriores sobre medicamentos para la presión arterial que involucraron a más de 91.000 personas.

El equipo dividió a los participantes en si habían tomado sus medicamentos el 80% de las veces; los que no lo hicieron fueron clasificados como con "baja adherencia" a su receta.

En general, alrededor del 88% de las personas se mantuvieron fieles a su prescripción en el primer año, frente al 79% en el quinto año de los estudios combinados.

"Con el tiempo se observó un descenso en la adhesión, incluso en el entorno estructurado de las pruebas", dijo Yang.

En pacientes con alta adherencia, la presión arterial sistólica se redujo en 5,2 puntos entre el grupo de tratamiento y el grupo de comparación, en comparación con 3 puntos entre las personas con baja adherencia. (La presión arterial sistólica, el número superior en una lectura de presión arterial, es la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales cuando late el corazón.)

Las personas que se mantuvieron con sus medicamentos para la tensión arterial también tenían un 11% menos de probabilidades de sufrir un ictus, un infarto, una enfermedad cardíaca o insuficiencia cardíaca, según los investigadores.

"Tenemos pruebas de que una mala adherencia a la medicación antihipertensiva se asocia con peores resultados", dijo Yang.

Los resultados muestran que los médicos deben enfatizar la importancia de cumplir con la receta cuando se intenta controlar la hipertensión, según los investigadores.

Felix Mahfoud, presidente del Comité de Comunicación de la Sociedad Europea de Cardiología, estuvo de acuerdo.

"Durante años, hemos descuidado la falta de adherencia a la medicación como causa de hipertensión no controlada. La evaluación de la adherencia debería convertirse en una parte rutinaria del cuidado de la hipertensión para que los pacientes no se pierdan beneficios que salvan vidas", afirmó.

"Como profesionales sanitarios, estamos aquí para mantener conversaciones abiertas y sin juicios con nuestros pacientes sobre cualquier barrera que puedan tener para tomar medicación, para ayudar a mejorar la adherencia", concluyó Mahfoud.

Los investigadores tienen previsto presentar sus hallazgos el domingo en la reunión. Los hallazgos presentados en las reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los medicamentos para la presión arterial.

FUENTE: Sociedad Europea de Cardiología, nota de prensa, 27 de agosto de 2026

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