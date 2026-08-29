De la atajada salvadora de Montero al golazo de Belmonte: el minuto final en La Bombonera que terminó con el triunfo de Boca

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Boca Juniors venció 1-0 a Lanús en La Bombonera en un encuentro que se definió en el último minuto. El equipo visitante estuvo muy cerca de ganarlo sobre el final, pero el arquero Álvaro Montero se vistió de héroe con una atajada providencial ante un remate dentro del área de Allan Wlk. En la siguiente jugada, el Xeneize se lanzó de contragolpe y Tomás Belmonte definió con clase por encima de Nahuel Losada para la agónica victoria.

En un encuentro equilibrado, con sabor a igualdad, Boca pudo conseguir los tres puntos vitales para cortar una racha de tres empates consecutivos en el Torneo Clausura, lo que le permite meterse en zona de playoffs y escalar en la Tabla Anual. Pese a no jugar bien, tal como reconoció Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa, el Xeneize se quedó con el triunfo en el cierre.

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Se disputaba el tiempo de descuento cuando Lanús se arrimó al área local en una de las últimas acciones. Lucas Besozzi realizó una gran maniobra individual y localizó al paraguayo Wlk solo en el área. El delantero conectó el balón y agarró a contrapierna a Montero. No obstante, el arquero colombiano achicó bien con sus piernas y evitó el gol con la rodilla. Quedó lugar para una jugada más y fue para Boca. Tras una triangulación, Santiago Ascacíbar le dio una asistencia a Belmonte y Toto alcanzó a “pinchar” la pelota justo antes de que Losada pueda llagar a interferir en la trayectoria. El ex jugador granate terminó pidiendo perdón por haberle marcado el tanto a su club formador, pero le terminó dando un triunfo necesario a su equipo.

*El gol de Tomás Belmonte para el triunfo agónico de Boca ante Lanús

Con esta victoria, Boca ocupa el octavo lugar de la Zona A al cabo de siete presentaciones en el Torneo Clausura. También escaló al tercer lugar de la Tabla Anual, en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027, con 40 puntos, a dos de los líderes, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors (42).

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En cuanto al desarrollo del partido, el Granate tuvo las jugadas más peligrosas del primer tiempo disputado en La Boca. El conjunto de Mauricio Pellegrino demoró 90 segundos en mostrar su poder de fuego con un cabezazo de Felipe Peña Biafore rechazado por el travesaño y, sobre el final de la etapa, el palo le negó el gol a Franco Watson. Mientras tanto, el Xeneize se fue al entretiempo sin llegadas bajo los palos de Nahuel Losada, y su acción más clara fue un testazo de Alan Velasco que salió cerca de un palo.

Luego de un inicio deslucido del segundo tiempo, la visita pudo adelantarse en el marcador, pero Peña Biafore realizó un tímido intento contenido sin problemas por Montero. El ex volante de River Plate insistió más tarde con un testazo desviado en el área chica.

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El conjunto de Arruabarrena padeció la ausencia de Tomás Aranda, que se lesionó en un entrenamiento y tuvo que ser operado. La buena noticia pasó por Leandro Paredes, quien sumó 30 minutos y su ingreso, junto con el de Sebastián Villa y Enner Valencia, mejoró al equipo.

Sin embargo, los hinchas tuvieron que esperar hasta el final para gritar el único gol: un gran pase de Ascacíbar dejó mano a mano a Belmonte, quien resolvió con una definición por encima de Losada para sellar el 1-0 en la última jugada del encuentro.

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Ahora, Boca Juniors afrontará un partido clave para lo que resta del año porque el miércoles desde las 21:15 se cruzará con Vélez en Córdoba por el último duelo de los octavos de final de la Copa Argentina y el sábado viajará a Mendoza para enfrentar a Gimnasia desde las 16:30. Por otro lado, Lanús perdió terreno en la lucha por el pasaje a las copas internacionales del próximo año y necesita volver a la victoria el próximo domingo contra Defensa y Justicia como local (17:00).