El Gobierno detectó las primeras señales electorales en el Congreso y apuesta al repunte económico para 2027

El presidente Javier Milei en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Jaime Olivos)

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“Todos queremos que la micro active más rápido, pero a fin de año vamos a vivir otro clima. Ahora, la recuperación es casi imperceptible”, admitió una fuente oficial, que proyectó que el nivel de actividad alcanzará un crecimiento del 4% mensual hacia diciembre. El Gobierno se aferra a los números y sabe que la reelección del presidente Javier Milei dependerá de que el programa económico, que tanto defendió el mandatario, tenga impacto en los bolsillos de la gente.

Con ese propósito, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa para estimular el mercado de créditos hipotecarios, en línea con un importante sector de la administración libertaria que detecta que las cuestiones económicas figuran entre las principales demandas de la sociedad. En ese mismo sentido, la Secretaría de Trabajo evalúa la posibilidad de impulsar un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos mientras se negocian los convenios colectivos de trabajo.

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La limitante es el propio Presidente, que repite que “no va a traicionar sus ideas en pos del resultado electoral”. En la última semana volvió a plantearlo ante un ecosistema diverso: sus ministros, legisladores y hasta los alumnos de la ORT, una postura que generó una fuerte polémica.

“Si nos va bien, reelegimos. Si nos va mal, listo. Si logramos generar expectativas, la economía mejora y los proyectos dan sus frutos, vamos a andar bien”, sintetizó un integrante del Gabinete ante este medio.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Congreso (RS Fotos)

A días de la “masterclass” del libertario con sus diputados y senadores, nadie cree que la economía no sea un factor importante en la carrera por otros cuatro años de gestión, pero varios parecerían compartir el diagnóstico. “Evitamos una catástrofe y un pasado que andaba muy mal. Tenemos un futuro por delante, que tiene sus tiempos, pero el camino es este”, enfatizó un referente del espacio.

El vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, graficó el estado de ánimo que atraviesa a la plana de poder y pidió profundizar el rumbo adoptado. “La foto de hoy no me gusta, pero es mucho mejor que la foto de ayer, que la de hace tres meses, seis meses y la de hace dos años y medio”, sostuvo en declaraciones a Infobae En Vivo.

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En Casa Rosada detectan un “adelantamiento de los tiempos electorales” y, en medio de las proyecciones, algunos identificaron que en las últimas sesiones los intereses provinciales empezaron a colarse entre los objetivos legislativos del Poder Ejecutivo. Una muestra de ese fenómeno, según interpretan, ocurrió en la sesión en la que Diputados aprobó los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.

Más allá de los acompañamientos, la oposición encendió la primera alarma luego de que demostrara que tiene capacidad de instalar temas en la agenda parlamentaria, sin la resistencia de La Libertad Avanza. Algunas voces de la mesa política interpretaron en clave electoral el accionar de varios aliados que permitieron alcanzar los 133 votos.

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La lectura se dio en la previa de la convocatoria a la sesión del miércoles 9 de septiembre, para discutir la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar, marcada por niveles récord de mora. La iniciativa lleva la firma de Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el flamante bloque Argentina Federal, entre otros.

Los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz

“Algunos players se montan sobre jugadas audaces como la del jueves para después sentarse a negociar”, expresó un integrante de la mesa política ante este medio.

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“Es una alerta. No preocupa, pero sí nos levanta una leve alarma. Es parte del comienzo del proceso preelectoral. Es cierto que es un tema que viene permeando en la agenda social y comunicacional, pero nunca habían llegado a poder emplazar”, precisó un alfil oficialista.

Sin embargo, los menos alarmistas le bajan el precio a la jugada opositora y atribuyen los números al impacto que tuvo la discusión sobre la mora. “Era la votación más fácil que tenían, había muy poco costo. Eso no significa que esos 133 vayan a sentarse para dar quórum porque más que el problema es la solución”, expresó un diputado libertario.

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“Es gratis votar a favor de habilitar la discusión de algo que sabés que no va a ser habilitado. Quedás bien cuando te vayan a putear”, resumió otro del mismo bloque.

Con los acuerdos postergados hasta la definición de los calendarios electorales provinciales, en las filas libertarias hay quienes detectan un “cuello de botella” en la Cámara de Senadores y dudan de la permanencia del bloque de los 44, que sufrió el desprendimiento de los santacruceños y podría sufrir nuevas fugas. “No veo problemas con los aliados por fuera de las negociaciones para retener distritos”, argumentó una fuente que articula con la tarea legislativa.

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La ministra Patricia Bullrich se desplaza por las escalinatas de la Casa Rosada en Buenos Aires tras una reunión de gabinete. (Maximiliano Luna)

Como todo en la administración libertaria, el esquema de respaldos supone un debate. Desde el entorno de la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, descartan que la dinámica electoral afecte el funcionamiento de la Cámara Alta que este jueves votó 67 nuevos pliegos judiciales. “Por ahora no afecta en nada”, precisaron.

En uno de los despachos de Casa Rosada descuentan que, además de los 21 senadores propios, cuentan con el respaldo de los 10 radicales y los tres del PRO como base. También suman el acompañamiento de las fuerzas provinciales aliadas. Sin embargo, la fuga de los santacruceños alimenta las dudas entre quienes monitorean el Senado y observan que José María Carambia toma distancia para posicionarse por la gobernación de la provincia.

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“Por lo menos, hasta fin de año hay una mayoría. Parecen ser una oposición responsable”, expresó una voz del ecosistema.

El principal desafío será la ambiciosa reforma electoral, que podría tratarse durante el mes de octubre, y que supondrá una profundización de las conversaciones con los gobernadores. La propia Bullrich anticipó que el Poder Ejecutivo retomará el debate durante las próximas semanas, aunque dejó abierta la posibilidad de eliminar o suspender las PASO. “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”, argumentó.

Reunión del PRO con La Libertad Avanza

En eso trabaja Diego Santilli, quien recibió a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con los que dialogó sobre las problemáticas de las provincias, las proyecciones electorales en cada territorio y la reforma.

Los libertarios habían anticipado que ajustarían los criterios en función de los apoyos legislativos de los gobernadores. Tras algunos traspiés en el Congreso y la caída en las encuestas, la condición parece haberse flexibilizado. En esa línea es que la mesa técnica entre representantes del PRO y La Libertad Avanza realizó este jueves un repaso de los 17 distritos donde aspiran a cerrar acuerdos.

La foto de la negociación, que incluye a los primos Menem, a Diego Santilli -en representación de Karina Milei- y a los enviados de Mauricio Macri, los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, fue recibida con malestar en una porción de la militancia digital que se referencia con el asesor presidencial, Santiago Caputo. La razón de la molestia es la ausencia del sector que participó de la fundación del sello en 2021 e impulsó la candidatura presidencial del libertario.

El desafío en Balcarce 50 será enderezar el rumbo económico mientras el Gobierno se esfuerza por equilibrar los acuerdos electorales y legislativos. La apuesta es que la recuperación llegue a los bolsillos antes de que la competencia electoral termine de alterar el panorama en el Congreso. El reloj económico y el electoral ya corren en paralelo, y en el oficialismo saben que los resultados de uno condicionarán al otro.