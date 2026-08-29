Sociedad

Investigan si un basural a cielo abierto de 20 hectáreas es un riesgo ambiental: qué impacto podría tener en la salud

La causa busca establecer si el predio de La Tosquera afectó la salud de los vecinos y contaminó napas, suelo y cursos de agua cercanos

El basural a cielo abierto de La Tosquera ocupa unas 20 hectáreas y es investigado por posible contaminación ambiental en San Pedro
El basural a cielo abierto de La Tosquera ocupa unas 20 hectáreas y es investigado por posible contaminación ambiental en San Pedro
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Un basural a cielo abierto de 20 hectáreas es investigado por posible contaminación ambiental y riesgo sanitario en San Pedro, ubicado en el barrio La Tosquera. La investigación apunta a determinar el impacto ambiental y sanitario que podría generar el funcionamiento del predio, donde se detectaron focos de quema, presencia de humo, insectos, olores intensos y maquinaria en actividad sobre los residuos.

Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la pesquisa quedó a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás. Las medidas más recientes incluyeron la extracción de muestras de líquidos, suelo y agua, que ahora serán sometidas a análisis para establecer si hay contaminación, cuál sería su magnitud y qué consecuencias podría implicar para los vecinos.

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Un informe técnico de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) señaló que el basural crece de manera constante desde hace más de 20 años y que no cuenta con un sistema adecuado de tratamiento de residuos ni con las condiciones de resguardo que exige la normativa vigente.

Vecinos de la zona mencionaron problemas respiratorios y malestar atribuidos a la exposición al humo de las quemas
Vecinos de la zona mencionaron problemas respiratorios y malestar atribuidos a la exposición al humo de las quemas

La actuación del organismo se originó en noviembre de 2025, cuando se alertó sobre focos de combustión y emanaciones de humo en la zona. A partir de esas primeras actuaciones, se advirtió que el predio no cuenta con membrana impermeabilizante ni con un sistema adecuado para el tratamiento de residuos, en presunta infracción a la Ley Nacional 25.916 y a la Ley bonaerense 13.592.

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El Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó una primera inspección y relevó residuos de distinta naturaleza, entre ellos papel, nailon, envases plásticos y de vidrio, cartón, madera, chapas metálicas, cubiertas y restos de poda.

Durante esas actuaciones también se recogieron testimonios de vecinos que afirmaron utilizar agua de pozo para consumo y asociaron distintos problemas de salud con la exposición al humo de las quemas. Entre los cuadros mencionados figuran irritación ocular y de garganta, dolores de cabeza, asma y malestar general, con especial incidencia en niños y niñas.

En el informe técnico, la licenciada en química María Fernanda Cuneo Basaldúa advirtió que en el lugar no existen elementos básicos para el tratamiento adecuado de residuos sólidos urbanos. “Es muy importante poner de manifiesto que el correcto tratamiento de residuos sólidos urbanos incluye la presencia de membranas aislantes sobre el suelo, sistemas de escurrimiento de lixiviados líquidos y planta de tratamientos para los líquidos, elementos que no existen en el lugar”, sostuvo la especialista.

El informe técnico de la UFIMA advirtió que el basural crece desde hace más de dos décadas
El informe técnico de la UFIMA advirtió que el basural crece desde hace más de dos décadas

A partir de julio de 2026, la fiscalía federal de San Nicolás profundizó el relevamiento. En una nueva recorrida, el personal de la PFA constató la presencia de personas adultas y de niños que separaban cartones y botellas entre los desechos. También verificó el ingreso de vehículos particulares que descargaban residuos y de camiones de la empresa concesionaria del servicio de recolección.

Otro de los puntos observados por los investigadores fue el abastecimiento de agua en la zona. En la Escuela N°44, donde funciona el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita, se relevó un tanque que suministra agua al barrio y que recibe caudal a través de bombas que extraen agua de pozo sin proceso de potabilización.

Para avanzar con la causa, la fiscalía solicitó y obtuvo autorización judicial para realizar allanamientos en la Municipalidad de San Pedro, el Concejo Deliberante y la empresa concesionaria de recolección de residuos. Durante el operativo, además, se tomaron muestras de lixiviados, suelo, agua y napas subterráneas, con puntos geolocalizados en distintos sectores del basural y en cursos de agua cercanos que desembocan en el río Paraná.

Se relevaron focos de quema, humo, residuos expuestos y ausencia de cerramiento perimetral
Se relevaron focos de quema, humo, residuos expuestos y ausencia de cerramiento perimetral

La pesquisa también incorporó el secuestro de historias clínicas del Centro de Salud Federico Rosito-La Tosquera, con el objetivo de analizar si existen padecimientos compatibles con una eventual exposición a sustancias contaminantes. En paralelo, participaron áreas especializadas de la Policía Federal y bomberos, que realizaron registros fotográficos y fílmicos y trabajaron sobre los focos ígneos activos.

La fiscalía aguarda ahora los resultados de los peritajes para definir eventuales medidas en el plano sanitario, social y penal, además de establecer posibles responsabilidades en ámbitos públicos y privados.

Qué efectos puede tener la contaminación ambiental en la salud

La exposición a aire contaminado, humo y partículas puede afectar de forma directa a la salud, sobre todo en personas que viven de manera permanente cerca de focos de quema o acumulación de residuos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de contaminación se vincula con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de agravar cuadros preexistentes.

Entre los efectos y riesgos posibles figuran:

  • Irritación de ojos, nariz y garganta
  • Tos, dificultad para respirar y empeoramiento del asma
  • Mayor riesgo de enfermedades respiratorias agudas y crónicas
  • Aumento de complicaciones cardiovasculares
  • Más exposición para niños, personas mayores y población con problemas de salud previos

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