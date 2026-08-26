Ayuno intermitente versión 5:2, en qué consiste y qué dice la evidencia sobre sus resultados

La dieta 5:2 es una variante del ayuno intermitente que alterna cinco días de alimentación habitual con dos días de restricción calórica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dieta 5:2 se convirtió en una de las variantes más conocidas del ayuno intermitente, un patrón de alimentación que alterna momentos de ingesta habitual con otros de restricción energética. Su esquema es sencillo: durante cinco días de la semana se mantiene una alimentación normal y en los dos restantes se reduce de forma marcada el consumo de calorías. Esa combinación entre estructura simple y mayor flexibilidad ayudó a que ganara espacio dentro de las conversaciones sobre bienestar y descenso de peso.

A diferencia de los planes alimentarios tradicionales, que exigen una restricción sostenida todos los días, esta alternativa concentra el ajuste energético en dos jornadas semanales. Esa lógica la volvió atractiva para quienes buscan una alternativa menos rígida o más fácil de organizar en la vida cotidiana.

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El principio detrás del método es generar un déficit calórico, es decir, consumir menos energía de la que el cuerpo gasta. La diferencia es que en la dieta 5:2 ese déficit no se distribuye de forma uniforme, sino que se concentra en dos días. Esa modalidad puede resultar más llevadera para algunas personas, aunque su eficacia no depende solo de lo que ocurre durante el ayuno, sino también de la calidad de la alimentación en los otros cinco días.

Beneficios para la salud de la dieta 5:2

El plan puede contribuir a la pérdida de peso y mejorar algunos factores de riesgo cardiovascular en personas con sobrepeso u obesidad. Un metaanálisis publicado en el International Journal of Endocrinology reunió 20 ensayos controlados aleatorizados con 1393 participantes y encontró reducciones significativas en peso corporal, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y cadera, masa grasa y presión arterial sistólica, entre otros aspectos.

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La dieta 5:2 busca generar un déficit calórico semanal y su eficacia también depende de la calidad de la alimentación en los otros cinco días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también mostró que los resultados no se repiten en todos los parámetros evaluados. Los autores concluyeron que la dieta 5:2 puede ser eficaz y factible para personas con sobrepeso u obesidad, aunque remarcaron la necesidad de controlar el estado físico durante el ayuno y ajustar el abordaje si aparecen molestias.

Una revisión publicada en British Medical Journal comparó distintas formas de ayuno intermitente con dietas bajas en calorías y con alimentación habitual en alrededor de 6500 personas. El resultado fue que ambas alternativas produjeron una pequeña pérdida de peso frente a una alimentación sin intervención. La ventaja del ayuno frente a una dieta hipocalórica continua fue de 1,3 kilos en promedio, y solo apareció en ensayos de menos de 24 semanas.

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Ese dato ayuda a poner en contexto las expectativas. El plan alimentario puede funcionar, pero no necesariamente ofrece una diferencia amplia frente a otros métodos de reducción calórica. Además, las propias fuentes remarcan que faltan estudios extensos para saber si sus efectos se sostienen en el tiempo y cuál es su impacto de largo plazo sobre la salud.

Un estudio piloto publicado en Nutrients aportó resultados de corto plazo en una variante llamada 5:2 plus, aplicada en adultos con sobrepeso u obesidad. Durante 12 semanas, el grupo que siguió este programa logró una pérdida media de peso de 9%, frente a 5,7% en el grupo con restricción calórica diaria. También mostró una mayor proporción de participantes que alcanzó reducciones superiores al 5 y al 10% del peso corporal.

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La Universidad de Sidney advirtió que dos días de ayuno en la dieta 5:2 no compensan una dieta poco saludable durante el resto de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Sídney también presentó a la dieta 5:2 como una opción con potencial para el control de peso y para algunos marcadores metabólicos, pero insistió en una advertencia clave: dos días de ayuno no compensan una dieta poco saludable durante el resto de la semana.

Recomendaciones para aplicar la dieta

La dieta no debería entenderse como una licencia para comer sin criterio durante cinco días. British Heart Foundation, Cleveland Clinic y la Universidad de Sídney señalan que los mejores resultados se asocian con una alimentación basada en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, pescado, frutos secos y semillas, con menor presencia de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y alimentos con exceso de sal, azúcar o grasas saturadas.

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En los días de ayuno, la recomendación más repetida es priorizar alimentos de alta densidad nutricional que ayuden a sostener la saciedad. La clínica estadounidense indicó que conviene enfocarse en proteínas magras y verduras sin almidón, mientras que la asociación británica destacó el valor de los alimentos ricos en proteína y fibra para sobrellevar mejor la restricción calórica.

Las recomendaciones para la dieta 5:2 incluyen priorizar verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, pescado, frutos secos y semillas, y limitar ultraprocesados y bebidas azucaradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución semanal también forma parte de las recomendaciones prácticas. Cleveland Clinic aconsejó separar los días de ayuno y dejar al menos una jornada de alimentación habitual entre ambos. La dietista Julia Zumpano, citada por esa institución, señaló que lo ideal es dejar dos o tres días sin ayuno entre las jornadas de restricción. Esa organización puede ayudar a reducir el hambre, el cansancio y la irritabilidad.

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No obstante, el plan también puede generar síntomas leves. El análisis del International Journal of Endocrinology describió hambre, fatiga, sensación de frío, dolor de cabeza, mareos, estreñimiento, dificultad para concentrarse, mal humor y trastornos del sueño, aunque sin eventos adversos graves. El estudio de Nutrients también registró estreñimiento y fatiga. En conjunto, esas fuentes plantean que la dieta suele ser tolerable, pero no necesariamente cómoda para todas las personas.

También hay grupos para los que este patrón no resulta adecuado. La British Heart Foundation indicó que el ayuno intermitente no está recomendado para personas con diabetes o episodios de glucosa baja, bajo peso, antecedentes de trastornos alimentarios, embarazo o lactancia, ni para niños y adolescentes. Cleveland Clinic agregó que quienes tienen enfermedades crónicas o toman medicación vinculada a las comidas deberían consultar con un profesional antes de comenzar.

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