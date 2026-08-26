Salud

Cuáles son los efectos poco conocidos de consumir agua muy fría, según un estudio

Una investigación con 415 adultos encontró que el hábito, lejos de ser completamente neutro, puede tener consecuencias digestivas que la mayoría desconoce

Un vaso de agua con hielo a la izquierda y la silueta translúcida de un estómago sobre fondo difuminado a la derecha.
Tomar agua muy fría no representa un problema general, aunque puede causar molestias digestivas transitorias en algunas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Tomar agua muy fría es una práctica habitual y, en la mayoría de los casos, no representa un problema. Aun así, algunas molestias digestivas transitorias aparecen entre los efectos que se describen con más frecuencia cuando la bebida está a una temperatura muy baja.

La duda sobre sus posibles efectos en el cuerpo no remite a un riesgo general, sino a una situación concreta: si esa forma de consumo puede generar malestar en algunas personas y qué respaldo científico existe para sostenerlo.

PUBLICIDAD

En ese marco, una nota de Aurora Casanova, especialista en salud y bienestar y diplomada en nutrición deportiva, retoma una advertencia habitual: el agua excesivamente fría puede no resultar igual de cómoda para todas las personas.

Primer plano de una mujer bebiendo agua helada de un vaso. El vaso tiene condensación y la piel y el cabello de la mujer están húmedos.
El consumo de agua fría genera dudas por su posible relación con malestar digestivo y por el respaldo científico disponible sobre esos efectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista British Journal of Nutrition aportó un respaldo parcial a esa observación al analizar la relación entre el consumo de bebidas y comidas frías y distintos indicadores de salud en adultos de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El trabajo no se centró exclusivamente en el agua fría ni permite establecer una relación causal directa, pero sí encontró asociaciones entre una mayor ingesta de bebidas frías y síntomas digestivos como la sensación de plenitud abdominal en parte de la muestra evaluada.

Qué observó el estudio

La pregunta sobre los efectos del agua fría apunta menos a una alarma general que a una situación cotidiana. La cuestión central no pasa por decidir si beber agua helada hace mal en términos absolutos, sino por entender en qué casos puede provocar incomodidad.

Un vaso de agua dividido con hielo a la izquierda y vapor a la derecha, sobre una mesa de madera con manzanas, naranjas, arándanos, una cuchara y un estetoscopio.
Aurora Casanova advirtió que el agua excesivamente fría no resulta igual de cómoda para todas las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación citada incluyó a 415 adultos de entre 18 y 65 años y evaluó la frecuencia de consumo de bebidas y comidas frías y calientes durante el último año. También relevó síntomas de ansiedad, insomnio y malestar gastrointestinal, entre ellos gases y sensación de abdomen lleno.

Según se detalla en el estudio, una mayor ingesta de bebidas frías se asoció con más sensación de plenitud abdominal en parte de los participantes.

Ese síntoma digestivo alude a una percepción de pesadez o llenura. En términos sencillos, se trata de la impresión de que el estómago quedó cargado o de que la digestión avanza con más lentitud de lo habitual.

Ese es el punto en el que la observación divulgativa de Aurora Casanova encuentra un apoyo parcial en la evidencia disponible.

Primer plano de una persona de 60-70 años bebiendo agua de un vaso de cristal empañado, con su mano sosteniendo el vaso y detalles de la piel.
Un estudio del British Journal of Nutrition analizó en 415 adultos la relación entre bebidas y comidas frías y distintos indicadores de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué permite afirmar el estudio

Según se detalla en el estudio, el diseño transversal fue el método elegido. Esto significa que los datos se tomaron en un único momento, de modo que el trabajo permite detectar asociaciones estadísticas, pero no establecer si una conducta fue la causa directa de un síntoma.

Dicho de otro modo, el estudio no demuestra que beber agua fría dañe el organismo ni que provoque por sí sola trastornos digestivos. La investigación asoció una mayor ingesta de bebidas frías con más sensación de plenitud abdominal en parte de los participantes

En todo caso, lo que el trabajo permite plantear con prudencia es una hipótesis acotada: que la temperatura de lo que se consume podría influir en la respuesta digestiva de algunas personas, sin que eso equivalga a una confirmación científica general.

Vaso de agua con hielo sobre una mesa de madera, gotas de condensación visibles en el vaso.
La investigación asoció una mayor ingesta de bebidas frías con más sensación de plenitud abdominal en parte de los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una orientación práctica, no una alarma

Más allá de las afirmaciones o prejuicios, beber agua fría no aparece en este estudio como una amenaza general para la salud, pero tampoco como una práctica completamente neutra para todos los organismos.

Hay indicios de que podría asociarse con molestias digestivas transitorias en parte de la población. En ese marco, la advertencia que recupera Aurora Casanova puede leerse como una orientación práctica y no como una prohibición.

Primer plano de un vaso de agua fría con cubitos de hielo y gotas de condensación en su superficie, sobre una mesa con un fondo de hogar desenfocado.
El estudio transversal no demostró que beber agua fría dañe el organismo ni que cause por sí sola trastornos digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua muy fría puede resultar menos confortable para algunas personas, en especial si genera sensación de pesadez o llenura después de ingerirla.

El estudio no convierte esa observación en una certeza absoluta, aunque sí aporta un antecedente útil para sostener que la temperatura de las bebidas puede influir, al menos en ciertos casos, en la tolerancia digestiva.

Temas Relacionados

NutriciónH2oHidrataciónSalud DigestivaAguaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Internacional contra el Dengue: por qué se expandió a regiones inesperadas y cómo reducir el riesgo de contagio

El calentamiento global y los cambios en los patrones de movilidad humana explican el avance del virus hacia territorios donde antes no circulaba. Autoridades sanitarias internacionales recomiendan extremar medidas de prevención y control

Día Internacional contra el Dengue: por qué se expandió a regiones inesperadas y cómo reducir el riesgo de contagio

El 89% de los argentinos cree que la ciencia logrará extender la vida, pero solo la aceptaría con salud y vínculos: hallazgos de un estudio sobre longevidad

Según el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, el 83% de las personas consultadas prefiere vivir hasta los 90 años con salud plena antes que llegar a los 150 con limitaciones físicas, y solo el 27% aceptaría una terapia capaz de detener el envejecimiento indefinidamente. El estudio muestra que la apertura a los tratamientos de rejuvenecimiento supera ampliamente la disposición a una vida sin fin o a la preservación digital de la mente

El 89% de los argentinos cree que la ciencia logrará extender la vida, pero solo la aceptaría con salud y vínculos: hallazgos de un estudio sobre longevidad

La cirugía de reemplazo de rodilla asistida por robots no es mejor que los procedimientos tradicionales con cirujanos, concluye un ensayo

Healthday Spanish

La cirugía de reemplazo de rodilla asistida por robots no es mejor que los procedimientos tradicionales con cirujanos, concluye un ensayo

Los síntomas tras el parto pueden causar depresión y baja autoestima

Healthday Spanish

Los síntomas tras el parto pueden causar depresión y baja autoestima

Aplicación web ayuda a los cuidadores a gestionar la agresividad y la agitación de los pacientes con demencia

Healthday Spanish

Aplicación web ayuda a los cuidadores a gestionar la agresividad y la agitación de los pacientes con demencia

DEPORTES

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

TELESHOW

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Vir Módica, de casi ser una Bandana hace 25 años a directora vocal de Popstars: “Emociona que la vida me ponga de este lado”

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

Mariela Prieto se enteró en vivo que va a ser abuela: su emotiva reacción en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Ninguna estrategia criminal es más fuerte que una región que piensa a largo plazo y decide actuar unida

Ninguna estrategia criminal es más fuerte que una región que piensa a largo plazo y decide actuar unida

Consulta en familia: los hijos de Daniel Ortega respaldan las reformas contra elecciones libres en Nicaragua

Al menos 14 bebés recién nacidos murieron en un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Pakistán

Ucrania reanudó sus ataques contra Wildberries, el “Amazon ruso”, con un nuevo golpe en Tambov

Taiwán anunció que su ministro de Asuntos Exteriores asistirá a la reunión anual de líderes de las islas del Pacífico