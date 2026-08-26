Cuáles son los efectos poco conocidos de consumir agua muy fría, según un estudio

Tomar agua muy fría no representa un problema general, aunque puede causar molestias digestivas transitorias en algunas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tomar agua muy fría es una práctica habitual y, en la mayoría de los casos, no representa un problema. Aun así, algunas molestias digestivas transitorias aparecen entre los efectos que se describen con más frecuencia cuando la bebida está a una temperatura muy baja.

La duda sobre sus posibles efectos en el cuerpo no remite a un riesgo general, sino a una situación concreta: si esa forma de consumo puede generar malestar en algunas personas y qué respaldo científico existe para sostenerlo.

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En ese marco, una nota de Aurora Casanova, especialista en salud y bienestar y diplomada en nutrición deportiva, retoma una advertencia habitual: el agua excesivamente fría puede no resultar igual de cómoda para todas las personas.

El consumo de agua fría genera dudas por su posible relación con malestar digestivo y por el respaldo científico disponible sobre esos efectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista British Journal of Nutrition aportó un respaldo parcial a esa observación al analizar la relación entre el consumo de bebidas y comidas frías y distintos indicadores de salud en adultos de Estados Unidos.

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El trabajo no se centró exclusivamente en el agua fría ni permite establecer una relación causal directa, pero sí encontró asociaciones entre una mayor ingesta de bebidas frías y síntomas digestivos como la sensación de plenitud abdominal en parte de la muestra evaluada.

Qué observó el estudio

La pregunta sobre los efectos del agua fría apunta menos a una alarma general que a una situación cotidiana. La cuestión central no pasa por decidir si beber agua helada hace mal en términos absolutos, sino por entender en qué casos puede provocar incomodidad.

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Aurora Casanova advirtió que el agua excesivamente fría no resulta igual de cómoda para todas las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación citada incluyó a 415 adultos de entre 18 y 65 años y evaluó la frecuencia de consumo de bebidas y comidas frías y calientes durante el último año. También relevó síntomas de ansiedad, insomnio y malestar gastrointestinal, entre ellos gases y sensación de abdomen lleno.

Según se detalla en el estudio, una mayor ingesta de bebidas frías se asoció con más sensación de plenitud abdominal en parte de los participantes.

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Ese síntoma digestivo alude a una percepción de pesadez o llenura. En términos sencillos, se trata de la impresión de que el estómago quedó cargado o de que la digestión avanza con más lentitud de lo habitual.

Ese es el punto en el que la observación divulgativa de Aurora Casanova encuentra un apoyo parcial en la evidencia disponible.

Un estudio del British Journal of Nutrition analizó en 415 adultos la relación entre bebidas y comidas frías y distintos indicadores de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué permite afirmar el estudio

Según se detalla en el estudio, el diseño transversal fue el método elegido. Esto significa que los datos se tomaron en un único momento, de modo que el trabajo permite detectar asociaciones estadísticas, pero no establecer si una conducta fue la causa directa de un síntoma.

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Dicho de otro modo, el estudio no demuestra que beber agua fría dañe el organismo ni que provoque por sí sola trastornos digestivos. La investigación asoció una mayor ingesta de bebidas frías con más sensación de plenitud abdominal en parte de los participantes

En todo caso, lo que el trabajo permite plantear con prudencia es una hipótesis acotada: que la temperatura de lo que se consume podría influir en la respuesta digestiva de algunas personas, sin que eso equivalga a una confirmación científica general.

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La investigación asoció una mayor ingesta de bebidas frías con más sensación de plenitud abdominal en parte de los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una orientación práctica, no una alarma

Más allá de las afirmaciones o prejuicios, beber agua fría no aparece en este estudio como una amenaza general para la salud, pero tampoco como una práctica completamente neutra para todos los organismos.

Hay indicios de que podría asociarse con molestias digestivas transitorias en parte de la población. En ese marco, la advertencia que recupera Aurora Casanova puede leerse como una orientación práctica y no como una prohibición.

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El estudio transversal no demostró que beber agua fría dañe el organismo ni que cause por sí sola trastornos digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua muy fría puede resultar menos confortable para algunas personas, en especial si genera sensación de pesadez o llenura después de ingerirla.

El estudio no convierte esa observación en una certeza absoluta, aunque sí aporta un antecedente útil para sostener que la temperatura de las bebidas puede influir, al menos en ciertos casos, en la tolerancia digestiva.

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