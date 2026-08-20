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Cuáles son los 3 hábitos matutinos que pueden beneficiar al hígado

Pequeñas acciones incorporadas a la vida diaria pueden tener impacto sobre procesos metabólicos asociados con el bienestar general

Una mujer se sienta en una cama, estirando los brazos hacia arriba, frente a una ventana grande con cortinas claras que deja pasar la luz del sol.
La mañana abre una ventana concreta para apoyar funciones metabólicas ligadas al hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada mañana ofrece una ocasión concreta para cuidar un órgano que interviene en funciones esenciales del metabolismo. Algunas decisiones al comenzar el día pueden contribuir a la salud del hígado. Sobre todo, en un contexto marcado por la alta frecuencia de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las enfermedades no transmisibles vinculadas con la alimentación, el sedentarismo y el exceso de peso figuran entre los principales desafíos sanitarios globales.

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Infografía titulada Hábitos de la mañana para cuidar el hígado, muestra una mujer estirándose, desayuno, café y paneles con consejos y datos sobre salud.
Dormir mejor y manejar el estrés completan el enfoque preventivo junto con dieta y movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) señala que la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, conocida como MASLD, afecta a cerca de 24% de los adultos en Estados Unidos.

1. Desayuno con menos azúcar y más nutrientes

Un bol de cereales con frutos rojos y plátano, una cuchara, una taza de café, un periódico doblado y una jarra de leche sobre una mesa de madera.
Reducir azúcares libres en el inicio del día se asocia con menor carga metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera de las rutinas matinales apunta a la composición del desayuno. De acuerdo con la OMS, reducir el consumo de azúcares libres ayuda a disminuir el riesgo de aumento de peso no saludable y de otras alteraciones metabólicas. En esa línea, elegir un desayuno con alimentos frescos y con menor nivel de procesamiento puede aliviar la carga metabólica que recibe el hígado a primera hora del día.

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Cuando el organismo recibe un exceso de azúcar de manera habitual, parte de esa energía se almacena en forma de grasa. Ese proceso también puede favorecer el depósito de grasa en el hígado. Por eso, un desayuno basado en fibra, proteínas y grasas insaturadas aparece como una alternativa alineada con las recomendaciones de salud pública de organismos internacionales.

Tostada integral con aguacate, espinaca y huevo poché con yema líquida, semillas de chía y lino, aceite de oliva, bayas y café.
Un desayuno con fibra y proteínas ayuda a mejorar el control de la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS sostienen que los patrones alimentarios saludables incluyen cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cantidades moderadas de alimentos de origen animal.

En la práctica, esa orientación puede traducirse en preparaciones simples como avena con fruta, yogur natural sin azúcar, pan integral con palta o huevos con vegetales. La reducción de azúcares añadidos en la primera comida del día también puede colaborar con un mejor control de la glucosa.

2. Caminar o moverse después de comer

Pareja de adultos mayores sonrientes caminando por un sendero en un parque arbolado con árboles verdes a ambos lados y luz solar cálida.
Caminar después de comer contribuye a moderar picos de azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda costumbre consiste en sumar actividad física después del desayuno. La OMS recomienda para los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa. Esa pauta general no se limita al control del peso: también se asocia con beneficios sobre la salud metabólica, cardiovascular y hepática.

En personas con MASLD, la evidencia reunida por instituciones médicas y académicas muestra que el ejercicio regular puede mejorar marcadores vinculados con la grasa hepática y con la función del hígado.

(Imagen ilustrativa Infobae)
La actividad física regular se vincula con beneficios cardiovasculares y metabólicos. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suma un efecto de corto plazo: caminar tras una comida ayuda a moderar los aumentos de glucosa en sangre. Una caminata breve después del desayuno puede convertirse así en una medida accesible para incorporar movimiento en la rutina.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que la actividad física regular reduce el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y otras condiciones crónicas, factores asociados con la salud hepática.

3. Café o té sin azúcar

Una persona con suéter oscuro sostiene una taza de café humeante junto a una ventana. Sobre la mesa de madera hay un croissant, gafas y un teléfono móvil.
El café sin azúcar se asocia en estudios observacionales con menor riesgo de progresión hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera práctica mencionada con frecuencia en la literatura científica es el consumo de café sin azúcar. La Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) y la información clínica difundida por el NIDDK han señalado que el café se asocia con efectos favorables en distintos indicadores hepáticos, aunque la respuesta puede variar según cada persona y su estado de salud.

Diversos estudios observacionales han vinculado la ingesta habitual de café con menor riesgo de enfermedad hepática crónica y de progresión del daño hepático. La fuente citada por el usuario menciona una asociación entre 2,5 y 3,5 tazas de café al día y una reducción del riesgo de eventos hepáticos. Aunque ese tipo de resultados no equivale por sí solo a una relación causal, coincide con una línea de investigación que analiza el papel de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en el café.

Taza de cerámica con té verde caliente humeante, plato, cuchara de plata y libro abierto sobre una mesa de madera oscura
El té verde sin azúcar se estudia por sus compuestos bioactivos y su posible aporte a indicadores vinculados con el bienestar hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto central está en la forma de consumo. Agregar jarabes, azúcar o endulzantes en grandes cantidades puede elevar el aporte calórico del desayuno y contradecir el objetivo metabólico buscado.

Para quienes no toman café, el té verde sin azúcar también ha sido estudiado por sus compuestos bioactivos. Evitar las bebidas azucaradas desde la mañana encaja, además, con las recomendaciones de la OMS sobre reducción del consumo de azúcar.

La calidad del sueño, el manejo del estrés y la consulta con profesionales de la salud completan el panorama. La OMS incluye el descanso adecuado, la actividad física y alimentación saludable dentro de los pilares de prevención de enfermedades no transmisibles.

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