Qué es el entrenamiento anaeróbico y cuáles son los principales ejercicios

El entrenamiento anaeróbico se basa en esfuerzos breves y de alta intensidad que usan glucosa y energía disponible en los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ejercicio ocupa un lugar cada vez más visible en las conversaciones sobre salud y bienestar, no solo por su vínculo con el peso corporal, sino también por su impacto sobre la fuerza, la capacidad funcional y la prevención de enfermedades. En ese marco, las distintas formas de entrenamiento ganaron espacio en rutinas cotidianas, gimnasios y programas de salud. Entre esas variantes, el ejercicio anaeróbico suele aparecer asociado a prácticas intensas, de corta duración y orientadas al desarrollo de potencia y masa muscular.

Esa distinción resulta relevante porque no todos los esfuerzos físicos exigen la misma respuesta del organismo. El ejercicio aeróbico se sostiene con el aporte de oxígeno y suele involucrar actividades continuas, como caminar, correr, nadar o andar en bicicleta durante un período prolongado. La otra variante, en cambio, se apoya en esfuerzos breves y de alta intensidad, en los que el cuerpo utiliza energía disponible en los músculos sin recurrir del mismo modo al oxígeno. Esa diferencia explica por qué ambos tipos de actividad producen adaptaciones distintas y por qué suelen cumplir funciones complementarias dentro de una rutina de entrenamiento.

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Healthline describe al ejercicio anaeróbico como una modalidad de alta intensidad y corta duración, basada en la utilización de glucosa para generar energía. De acuerdo con los expertos, este tipo de práctica incluye movimientos explosivos o exigentes, como el levantamiento de pesas, los sprints o ciertas secuencias de entrenamiento por intervalos, y se distingue por el tipo de demanda energética que impone al cuerpo.

Aunque ambas modalidades suelen presentarse por separado, los especialistas coinciden en que en la práctica existe una superposición frecuente. WebMD señaló que una actividad aeróbica puede volverse anaeróbica si la intensidad aumenta más allá de un punto sostenible, mientras que la Fundación Española del Corazón indicó que en muchos deportes y ejercicios se combinan componentes dinámicos y de fuerza, con predominio de uno u otro según el caso.

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La diferencia entre ejercicio anaeróbico y ejercicio aeróbico radica en que el trabajo aeróbico se sostiene con oxígeno y en actividades continuas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del ejercicio anaeróbico

Según Healthline, puede asociarse con una serie de efectos positivos sobre la salud y el rendimiento físico, sobre todo cuando se incorpora de manera regular y en combinación con otras formas de actividad. WebMD y Self, en textos revisados científicamente, remarcaron que este tipo de entrenamiento cumple un papel importante en el desarrollo de fuerza, potencia y masa muscular.

Aumento de fuerza y densidad ósea. Healthline indicó que actividades como el entrenamiento de resistencia pueden fortalecer los huesos y contribuir a reducir el riesgo de osteoporosis.

Mantenimiento del peso corporal. El entrenamiento de alta intensidad puede colaborar con la reducción moderada de grasa abdominal y ayudar al sostenimiento de un peso saludable.

Eleva el metabolismo. El desarrollo y mantenimiento de masa muscular magra se asocia con un mayor gasto calórico, incluso después del entrenamiento.

Mejora la tolerancia al esfuerzo intenso. Self detalló que trabaja sistemas energéticos de acción rápida que intervienen en esfuerzos muy exigentes y breves. Ese proceso puede ayudar a sostener mejor actividades intensas antes de llegar a la fatiga.

Aumenta la capacidad de almacenar glucógeno. De acuerdo con el texto revisado científicamente, esa adaptación permite disponer de más energía para futuras actividades físicas intensas.

El entrenamiento anaeróbico contribuye al desarrollo de fuerza, potencia, masa muscular y densidad ósea dentro de una rutina regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preserva la masa muscular con el paso del tiempo. WebMD sostuvo que el entrenamiento de fuerza puede colaborar en el mantenimiento del tejido muscular, una cuestión relevante porque a partir de los 27 años comienza una pérdida gradual de masa muscular, indicaron los expertos.

Protege las articulaciones. Una mayor fuerza y masa muscular ofrecen más soporte a las articulaciones y pueden aportar protección frente a lesiones.

Mejora el estado de ánimo. Healthline incluyó entre sus beneficios potenciales un efecto favorable sobre el humor y una posible contribución en la reducción de síntomas depresivos.

Aun con esos beneficios, la Fundación Española del Corazón remarcó que los mayores efectos cardiorrespiratorios para la salud suelen lograrse con ejercicio predominantemente aeróbico. Según esa entidad, el entrenamiento de fuerza debe entenderse como un complemento del trabajo aeróbico y no como un reemplazo cuando el objetivo es mejorar la salud general y prevenir enfermedad cardiovascular.

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Ejemplos de ejercicios anaeróbicos

Entre los ejercicios anaeróbicos figuran el levantamiento de pesas, los sprints, los saltos, la soga, el ciclismo de alta intensidad y la pliometría (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejemplos más mencionados se encuentran el levantamiento de pesas, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento en circuito. Healthline también incluyó los saltos, la soga, los sprints y el ciclismo de alta intensidad. Self agregó a esa lista los ejercicios pliométricos, es decir, movimientos breves y explosivos que buscan desarrollar potencia muscular.

WebMD señaló que este tipo de entrenamiento no suele ser sencillo al inicio y recomendó prestar atención a la técnica antes que a la velocidad. Esa fuente también sugirió comenzar con un calentamiento previo y avanzar de forma gradual en intensidad.

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En la misma línea, la Fundación Española del Corazón advirtió que las personas sedentarias, de mediana edad o con enfermedades que retoman actividad física moderada o intensa después de mucho tiempo deberían contar con una evaluación médica previa para ajustar el esfuerzo de manera segura.

En ese marco, las fuentes consultadas presentan un punto común: el ejercicio anaeróbico puede ofrecer beneficios concretos para la fuerza, la potencia, la masa muscular y la capacidad funcional, pero su incorporación debe contemplar el nivel de condición física, la técnica y la combinación con actividad aeróbica dentro de una rutina más amplia.

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