Salud
Agregar Infobae enGoogle

Diclofenac sódico o potásico: cuál es la diferencia y cómo cambia su efecto

La variación depende de cada formulación y puede modificar el tiempo de inicio del alivio, con presentaciones vinculadas a dolor agudo y otras orientadas a un efecto sostenido. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Mujer sentada en sofá sujeta una pastilla, con la mano en el cuello. Sobre la mesa hay un vaso de agua y un blíster de medicamentos
El diclofenac sódico y el potásico se diferencian por la sal de la formulación y eso puede cambiar la absorción y el inicio del alivio (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El diclofenac es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) que se usa para aliviar dolor e inflamación, tanto en cuadros agudos como en problemas crónicos. Se indica en afecciones del sistema musculoesquelético, como artrosis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, y también en casos de dolor menstrual, migraña y lesiones musculares.

Según una revisión clínica publicada en la base de la National Library of Medicine, su efecto se explica por el bloqueo de enzimas que intervienen en esos procesos.

PUBLICIDAD

Aunque comparten el mismo principio activo, el diclofenac sódico y el potásico no son iguales en su comportamiento. La diferencia está en la sal con la que se presentan y ese cambio puede influir en la rapidez con la que el medicamento se absorbe y empieza a hacer efecto. La Mayo Clinic advierte que los productos orales no siempre deben considerarse equivalentes miligramo por miligramo.

Diferencias entre el diclofenac sódico y el potásico

En líneas generales, el potásico suele vincularse con un alivio más rápido del dolor, mientras que el sódico aparece con frecuencia en productos pensados para un efecto más prolongado.

PUBLICIDAD

Hombre de mediana edad sentado en camilla de examen, agarrándose el hombro y la espalda baja con expresión de dolor. Se observan instrumentos médicos y carteles de anatomía.
El diclofenac potásico suele asociarse con un alivio más rápido del dolor agudo, mientras el diclofenac sódico aparece en productos de efecto más sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Postgraduate Medical Journal señaló que ciertas formulaciones del potásico alcanzan una absorción más veloz, un dato que ayuda a explicar su asociación con cuadros de dolor agudo.

Esa diferencia no depende solo de la sal. También influye el tipo de producto recetado, la presencia de alimentos en el estómago, el tránsito gastrointestinal, la edad y las enfermedades previas o la interacción con otros medicamentos.

Cuál es la dosis recomendada de diclofenac

Las fuentes médicas coinciden en que no existe una única dosis estándar válida para todos los casos. La pauta cambia según la indicación, la edad, los antecedentes clínicos y el tipo de producto recetado.

La Mayo Clinic detalla que en adultos los rangos difieren si se trata de dolor agudo, artrosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o dolor menstrual. También remarca que no todos los productos tienen la misma forma de liberación ni el mismo esquema de uso.

Mujer de cabello gris toma una pastilla con un vaso de agua en la cocina. En la barra hay un blíster de píldoras, utensilios de cocina y una cafetera.
La dosis recomendada de diclofenac cambia según la indicación, la edad, los antecedentes clínicos y el tipo de producto recetado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La National Library of Medicine suma rangos orientativos para adultos según la sal y la indicación. Allí se señala que el diclofenac sódico oral puede utilizarse en esquemas que apuntan a una dosis diaria total de 100 a 150 miligramos en ciertas enfermedades inflamatorias, mientras que el diclofenac potásico suele emplearse en dosis de 25 o 50 miligramos, entre una y cuatro veces por día, con totales diarios que pueden variar entre 50 y 200 miligramos.

MedlinePlus agrega que el medicamento debe tomarse exactamente como fue indicado y que no corresponde aumentar la dosis ni prolongar el tratamiento por cuenta propia. La recomendación general es usar la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible.

Qué riesgos y precauciones comparten ambas presentaciones

Más allá de sus diferencias de absorción, el diclofenac sódico y el potásico comparten los mismos riesgos principales porque pertenecen al mismo grupo de medicamentos. Entre ellos figura el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, sobre todo con dosis altas, uso prolongado o antecedentes de enfermedad cardíaca. Esa advertencia aparece en la guía de MedlinePlus.

También comparten efectos adversos frecuentes, como náuseas, acidez, diarrea, malestar estomacal y mareos, además de los riesgos gastrointestinales típicos de los AINE. El uso de este medicamento puede provocar úlceras, sangrado o perforaciones en estómago o intestino, incluso sin síntomas previos.

Primer plano de un corazón humano semitransparente con el ventrículo derecho iluminado y el izquierdo oscuro, suspendido en un laboratorio clínico moderno.
El diclofenac sódico y el potásico comparten riesgos cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticos y renales por pertenecer al mismo grupo de AINE (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta en adultos mayores y en personas que consumen otros antiinflamatorios, anticoagulantes, corticoides, alcohol o tabaco, de acuerdo con MedlinePlus y la National Library of Medicine.

A eso se suman precauciones hepáticas y renales. Esa misma revisión señala que el diclofenac puede asociarse a elevación de enzimas hepáticas, retención de líquidos, deterioro de la función renal y empeoramiento de cuadros como hipertensión o insuficiencia cardíaca en pacientes susceptibles.

En ese contexto, la elección del diclofenac sódico incorpora una carga de sodio en su formulación que, aunque mínima, puede resultar contraproducente en pacientes con hipertensión sensible a la sal, según advierte un estudio publicado en PubMed sobre riesgo cardiovascular asociado a medicamentos con sodio. Dicho de otro modo, el uso de formulaciones que contienen esta sal puede aumentar la incidencia de eventos cardiovasculares.

No obstante, esto no exime de riesgos: el peligro principal para la presión arterial no proviene únicamente de la sal, sino del efecto sistémico del principio activo, que induce la retención de líquidos por mecanismo renal. Por eso, antes de usarlo o de cambiar entre una presentación y otra, conviene consultar a un médico.

Temas Relacionados

MedicamentosDolorInflamaciónEfectos secundariosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 tipos de dolor que no deberían ignorarse durante la mediana edad y qué enfermedades pueden indicar

Una especialista consultados por The Telegraph señaló que algunas molestias persistentes pueden pasar inadvertidas y recomendó evaluar su duración, intensidad y aparición cuando no existe una causa evidente

4 tipos de dolor que no deberían ignorarse durante la mediana edad y qué enfermedades pueden indicar

Qué es el entrenamiento anaeróbico y cuáles son los principales ejercicios

Actividades cortas de alta exigencia activan un sistema energético distinto al del trabajo continuo y aparecen como complemento del movimiento orientado a la resistencia y al cuidado cardiovascular

Qué es el entrenamiento anaeróbico y cuáles son los principales ejercicios

Cuándo el cansancio al jugar o correr deja de ser normal y se convierte en una señal de alarma

Especialistas advierten que ese cambio en la rutina puede anticipar un empeoramiento del asma infantil incluso cuando no hay síntomas evidentes ni una crisis visible

Cuándo el cansancio al jugar o correr deja de ser normal y se convierte en una señal de alarma

Diabetes gestacional: los alimentos que ayudan a mantener estable el azúcar en sangre durante el embarazo

Especialistas en nutrición, citadas por Cleveland Clinic, explicaron cómo organizar las comidas en esta etapa y qué criterios tener en cuenta para favorecer un bienestar materno y fetal

Diabetes gestacional: los alimentos que ayudan a mantener estable el azúcar en sangre durante el embarazo

Por qué la grasa abdominal podría anticipar un infarto mejor que el IMC, según un estudio

Un estudio con casi 260.000 adultos seguidos durante 20 años encontró que la circunferencia de cintura puede detectar riesgos cardíacos que la cifra vinculada con la obesidad pasa por alto, incluso en personas con peso considerado normal

Por qué la grasa abdominal podría anticipar un infarto mejor que el IMC, según un estudio

DEPORTES

Max Verstappen terminó con los rumores sobre su salida de la Fórmula 1 y renovó contrato con Red Bull hasta 2030

Max Verstappen terminó con los rumores sobre su salida de la Fórmula 1 y renovó contrato con Red Bull hasta 2030

“No quiero que mi legado quede reducido a títulos o estadísticas”, la reflexión de Novak Djokovic sobre su futuro

Boca Juniors: la lista de ocho futbolistas que ya se fueron en este mercado de pases y los dos que podrían emigrar

Revolución en Europa con los 5 fichajes que superaron los 100 millones de dólares en este mercado: el ranking y los clubes que más gastaron

10 frases de Coudet tras el empate de River: del cruce con un periodista por la altura a la explicación de su discusión con Borré

TELESHOW

Germán Tripel: la depresión después de Mambrú, el rescate familiar y un curioso Prode para sus relaciones íntimas en lugares exóticos

Germán Tripel: la depresión después de Mambrú, el rescate familiar y un curioso Prode para sus relaciones íntimas en lugares exóticos

El Turco García dejó en el altar a Mariela Prieto en Gran Hermano y las redes fueron lapidarias: “No tenés cara”

Darío Barassi reveló el reclamo de su esposa por falta de actividad sexual: “Me dan calambres teniendo relaciones”

Lali Espósito volvió a la carga contra Marcelo Polino: “Me hace quedar como una ‘estrellita’ y yo no soy así”

Guillermo Andino cantó en Es mi sueño y el Puma Rodríguez se rindió a sus pies: “Para mí eres cantante”

INFOBAE AMÉRICA

El liderazgo importa

El liderazgo importa

Pacto de la Meca: giro copernicano

Los soldados de Ucrania justifican su labor humana en medio de la revolucionaria guerra de los drones

Las perforaciones en el Mar del Norte ponen a prueba el compromiso climático del Reino Unido

Corea del Sur estimó que el régimen norcoreano tendría entre 80 y 120 armas nucleares tras los comentarios de Trump