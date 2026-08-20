Diclofenac sódico o potásico: cuál es la diferencia y cómo cambia su efecto

El diclofenac sódico y el potásico se diferencian por la sal de la formulación y eso puede cambiar la absorción y el inicio del alivio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diclofenac es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) que se usa para aliviar dolor e inflamación, tanto en cuadros agudos como en problemas crónicos. Se indica en afecciones del sistema musculoesquelético, como artrosis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, y también en casos de dolor menstrual, migraña y lesiones musculares.

Según una revisión clínica publicada en la base de la National Library of Medicine, su efecto se explica por el bloqueo de enzimas que intervienen en esos procesos.

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Aunque comparten el mismo principio activo, el diclofenac sódico y el potásico no son iguales en su comportamiento. La diferencia está en la sal con la que se presentan y ese cambio puede influir en la rapidez con la que el medicamento se absorbe y empieza a hacer efecto. La Mayo Clinic advierte que los productos orales no siempre deben considerarse equivalentes miligramo por miligramo.

Diferencias entre el diclofenac sódico y el potásico

En líneas generales, el potásico suele vincularse con un alivio más rápido del dolor, mientras que el sódico aparece con frecuencia en productos pensados para un efecto más prolongado.

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El diclofenac potásico suele asociarse con un alivio más rápido del dolor agudo, mientras el diclofenac sódico aparece en productos de efecto más sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Postgraduate Medical Journal señaló que ciertas formulaciones del potásico alcanzan una absorción más veloz, un dato que ayuda a explicar su asociación con cuadros de dolor agudo.

Esa diferencia no depende solo de la sal. También influye el tipo de producto recetado, la presencia de alimentos en el estómago, el tránsito gastrointestinal, la edad y las enfermedades previas o la interacción con otros medicamentos.

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Cuál es la dosis recomendada de diclofenac

Las fuentes médicas coinciden en que no existe una única dosis estándar válida para todos los casos. La pauta cambia según la indicación, la edad, los antecedentes clínicos y el tipo de producto recetado.

La Mayo Clinic detalla que en adultos los rangos difieren si se trata de dolor agudo, artrosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o dolor menstrual. También remarca que no todos los productos tienen la misma forma de liberación ni el mismo esquema de uso.

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La dosis recomendada de diclofenac cambia según la indicación, la edad, los antecedentes clínicos y el tipo de producto recetado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La National Library of Medicine suma rangos orientativos para adultos según la sal y la indicación. Allí se señala que el diclofenac sódico oral puede utilizarse en esquemas que apuntan a una dosis diaria total de 100 a 150 miligramos en ciertas enfermedades inflamatorias, mientras que el diclofenac potásico suele emplearse en dosis de 25 o 50 miligramos, entre una y cuatro veces por día, con totales diarios que pueden variar entre 50 y 200 miligramos.

MedlinePlus agrega que el medicamento debe tomarse exactamente como fue indicado y que no corresponde aumentar la dosis ni prolongar el tratamiento por cuenta propia. La recomendación general es usar la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible.

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Qué riesgos y precauciones comparten ambas presentaciones

Más allá de sus diferencias de absorción, el diclofenac sódico y el potásico comparten los mismos riesgos principales porque pertenecen al mismo grupo de medicamentos. Entre ellos figura el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, sobre todo con dosis altas, uso prolongado o antecedentes de enfermedad cardíaca. Esa advertencia aparece en la guía de MedlinePlus.

También comparten efectos adversos frecuentes, como náuseas, acidez, diarrea, malestar estomacal y mareos, además de los riesgos gastrointestinales típicos de los AINE. El uso de este medicamento puede provocar úlceras, sangrado o perforaciones en estómago o intestino, incluso sin síntomas previos.

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El diclofenac sódico y el potásico comparten riesgos cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticos y renales por pertenecer al mismo grupo de AINE (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta en adultos mayores y en personas que consumen otros antiinflamatorios, anticoagulantes, corticoides, alcohol o tabaco, de acuerdo con MedlinePlus y la National Library of Medicine.

A eso se suman precauciones hepáticas y renales. Esa misma revisión señala que el diclofenac puede asociarse a elevación de enzimas hepáticas, retención de líquidos, deterioro de la función renal y empeoramiento de cuadros como hipertensión o insuficiencia cardíaca en pacientes susceptibles.

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En ese contexto, la elección del diclofenac sódico incorpora una carga de sodio en su formulación que, aunque mínima, puede resultar contraproducente en pacientes con hipertensión sensible a la sal, según advierte un estudio publicado en PubMed sobre riesgo cardiovascular asociado a medicamentos con sodio. Dicho de otro modo, el uso de formulaciones que contienen esta sal puede aumentar la incidencia de eventos cardiovasculares.

No obstante, esto no exime de riesgos: el peligro principal para la presión arterial no proviene únicamente de la sal, sino del efecto sistémico del principio activo, que induce la retención de líquidos por mecanismo renal. Por eso, antes de usarlo o de cambiar entre una presentación y otra, conviene consultar a un médico.

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